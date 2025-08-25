El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'El regreso de Ulises'

No son Ulises y Penélope los que se reencuentran, sino más bien Ralph Fiennes y Juliette Binoche, los de 'El paciente inglés', que sostienen el andamio de la Odisea

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:48

Más que homérico, este Ulises es humano, demasiado humano. Más de susurros que de gritos. Prima el gesto a la acción. Y dioses y mitos ... se diluyen en un paisaje de hastío, desesperación y derrota, mientras se interioriza la violencia, lo desgarrador, la catarsis y el tormento. 'El regreso de Ulises' posee un atractivo a priori: su vocación de dar la espalda a la tentación de convertir la Odisea en un blockbuster; tiene un hándicap inevitable: pesa el hecho de que en el horizonte asome la versión de Christopher Nolan, prevista para 2026; y cuenta con un curioso reencuentro en pantalla: el de Ralph Fiennes (Ulises) y Juliette Binoche (Penélope) tras 'Cumbres borrascosas' y 'El paciente inglés'. Tejer y destejer, tejer y destejer... Lo cierto es que ambos intérpretes acaban por ser los pilares de este andamiaje de buenas ideas pero mediatizado por una puesta en escena muy teatral, cercana en lo físico, pero paradójicamente dispersa, como si la fuerza del paisaje y lo discursivo de algunas conversaciones ocultaran la esencia de lo que trata de volver a contar. Es elogiable la sobriedad, la atmósfera mediterránea, pero muestra desequilibrios y debilidades de ritmo y rima a la hora de confrontar naturaleza humana y construcción del drama.

