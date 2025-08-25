No son Ulises y Penélope los que se reencuentran, sino más bien Ralph Fiennes y Juliette Binoche, los de 'El paciente inglés', que sostienen el andamio de la Odisea

Más que homérico, este Ulises es humano, demasiado humano. Más de susurros que de gritos. Prima el gesto a la acción. Y dioses y mitos ... se diluyen en un paisaje de hastío, desesperación y derrota, mientras se interioriza la violencia, lo desgarrador, la catarsis y el tormento. 'El regreso de Ulises' posee un atractivo a priori: su vocación de dar la espalda a la tentación de convertir la Odisea en un blockbuster; tiene un hándicap inevitable: pesa el hecho de que en el horizonte asome la versión de Christopher Nolan, prevista para 2026; y cuenta con un curioso reencuentro en pantalla: el de Ralph Fiennes (Ulises) y Juliette Binoche (Penélope) tras 'Cumbres borrascosas' y 'El paciente inglés'. Tejer y destejer, tejer y destejer... Lo cierto es que ambos intérpretes acaban por ser los pilares de este andamiaje de buenas ideas pero mediatizado por una puesta en escena muy teatral, cercana en lo físico, pero paradójicamente dispersa, como si la fuerza del paisaje y lo discursivo de algunas conversaciones ocultaran la esencia de lo que trata de volver a contar. Es elogiable la sobriedad, la atmósfera mediterránea, pero muestra desequilibrios y debilidades de ritmo y rima a la hora de confrontar naturaleza humana y construcción del drama.

Valoración Datos País EE UU

Año 2024

Dirección Uberto Pasolini

Guion Edward Bond, John Collee, Uberto Pasolini

Música Rachel Portman

Fotografía Marius Panduruz

Reparto Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Chico Kenzari

Género Aventura/ Drama Uberto Pasolini (nada que ver con el famoso cineasta de la trilogía de la vida, pero curiosamente sobrino de Visconti) recrea la parte final de la Odisea y, por ello, también hace hincapié en cierta decadencia de significados y geografías trágicas. En su excelente reparto cabe destacar la presencia de Angela Molina (Euriclea), siempre en su sitio. El director de la brillante 'Cerca de ti', conocido especialmente como productor, disuelve en cierto modo el sentido épico y opta por un viaje interior que, a la hora de la verdad, solo transmiten sus actores. Hermosa e intensa es la secuencia del Ulises (en el filme Odiseo) armando su arco, imponente Fiennes, lejos de lo sobrenatural, en una película interesante con decisiones acertadas, encajando el lenguaje modernizado, obviando la parte más épica en lo que concierne a la aventura, pero frágil en su desmayada desgarradura, con una caligrafía demasiado academicista. 'El regreso de Ulises' no acaba de tejer del todo lo fundacional del relato, muy preocupado por dotar de cuerpo la cercanía de la historia pero confundiendo la austeridad con un tono uniforme. Hace desfilar lo grave aunque la hondura solo se presupone.

