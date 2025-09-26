Travesía libérrima

Es una aparente sencilla improvisación muy planificada. Una gamberrada muy seria. Una juerga de corte personal, miradas cómplices, concepción familiar y tejido muy bien urdido. ... Es comedia de arte y arte de la comedia.

Fernando Colomo e hijo se lo pasan bien y contagian de frescura una lúdica, a veces ácida y juguetona historia, a modo de díptico humano y creativo –padre e hijo dentro y fuera de la pantalla (Fernando y Pablo)– sobre el tríptico más afamado de la historia de la pintura (la obra universal de El Bosco que habita en el Prado). Travesura de un casi octogenario que rodó su ópera prima hace ya casi medio siglo, presenta las credenciales de una comedia libérrima que parece el camino de iniciación de un devoto del género.

El cineasta de 'Bajarse al moro' traza un lienzo cinematográfico sobre un pintor en crisis para satirizar y esparcir colores, gags, diálogos con chispa y sacudidas sobre los tópicos hasta crear una cinta muy jocosa sobre el postureo y las muchas veces graves naderías que rodean al mundo del arte: del mercado a las etiquetas. Es menos ligera de lo que parece y prima la libertad a la búsqueda de un objetivo concreto.

'El jardín de las delicias', mantra y eje al que se le da la vuelta como un calcetín, sirve de irónica textura donde asoma lo competitivo y la hipocresía, algunas mentiras y verdades en una reinvención de las cosas que se esperan, que se plantean y que se muestran. En realidad, un divertimento muy saleroso, con situaciones manchadas de risa fácil, cameos y tan figurativa que rebosa personajes entregados dispuestos a entrar y salir del cuadro con el mismo tono.

El cineasta de 'Al sur de Granada' no ha arrojado la toalla en estos años en ningún momento, ni siquiera cuando ni los medios ni la gracia le sonreían. En algunos momentos el aire que recobra en esta última cinta se asemeja al de aquellas comedias que firmó o produjo (madrileña o no) con sello Colomo reconocible. Ese poso vitalista, fresco, sin miedo al qué dirán y con mucho toque del primer Woody Allen.

El reparto no solo ayuda, sino que forma parte del ADN Colomo, desde Machi al cántabro Resines en una de esas identidades con las que sigue sembrando su prolífica carrera. 'Las delicias del jardín' es una pincelada cinematográfica donde se alterna la anécdota y el hallazgo, lo hilarante y la ocurrencia.