Crítica de cine 'Nadie 2'

Vacaciones terminales

Timo Tjahjanto cede personalidad y todo se vuelve funcional y matemático. Un episodio de violencia coreografiado por su propio ejercicio de sopaos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:47

Hay varias cosas que son muy ciertas. No engaña y tampoco tiene recursos e ideas para hacerlo. Es una secuela de manual: lo mismo de ... su precedente pero superlativo. Y el matonismo familiar adquiere un equilibrado tono de thriller, acción y comedia en el cómico Bob Odenkirk, el único que parece creerse lo que hace. Como más de la mitad de los productos que nacen en el actual Hollywood –si es que puede hablarse así ahora– este es también fruto de inventar una franquicia con ánimo de ser estirada lo máximo posible.

