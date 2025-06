Vulnerable y reaccionaria

Más histérico que frenético. Más aseado que claustrofóbico. 'Blindado', pese a su buena factura, carece de intensidad visual y el espectador está más pendiente de ... si creerse la historia al límite, que de sentirse atrapado en uno de esos puntos sin retorno. Algo tramposa y artificiosa, la premisa entre lo kafkiano y el thriller social muestra un discurso reaccionario y echa mano, cuando entra en tiempos muertos, de una violencia y agresividad que chirría con el resto de la historia.

Valoración Datos Año 2025

País EE UU.

Dirección David Yarovesky

Guion Michael Ross

Reparto Bill Skarsgård, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright, Michael Eklund

Género Thriller

Lo psicológico es un factor secundario porque la cinta de David Yarovesky, cineasta de 'El hijo' y 'The Hive', parece más abierta a soflamas sobre tomar la justicia por su mano o navegar en aguas muy turbulentas, cuando no embarradas entre la delincuencia, la violencia y la venganza eficaz del sistema y la degradación de la justicia. Es un filme de actores, en duelo permanente, Skarsgård y Hopkins, pero uno está constantemente en pantalla y el otro no. Y quizás, esa tensión entre lo visible y no visible (siempre en versión original para apreciar las voces), los recursos tecnológicos y el compartimento estanco, casi un único escenario, sea lo mejor del filme con algunos destellos de atractiva puesta en escena.

El cineasta de 'Cuentos al caer la noche' queda atrapado en un bucle de reiteraciones machaconas que no inciden en el efecto asfixiante de la ficción, sino en un ejercicio cansino. En realidad estamos ante un remake cuyo riesgo a priori es cambiar el tono del original: mutar la serie B de la película argentina '4x4', de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que también ha contado con una versión brasileña, por el thriller agobiante, casi un trasunto de 'Buried' (Enterrado) de Rodrigo Cortés o de 'Última llamada' de Joel Schumacher. Eso en lo físico y en lo material. Porque la envoltura es una confusa y agitada mezcolanza del vale todo sobre inseguridad, vigilancia, estado policial, delincuencia, violencia, corrupción y democracia puesta en entredicho. Culpa, delito, responsabilidad individual, terreno social, un campo minado que el original tenía claro y que aquí, sin embargo, se pisa y se pisa con mucha ambigüedad. 'Blindado', que podía haber estrujado los factores de la supervivencia, opta por un interminable monólogo displicente sobre marginados, inadaptados e indigentes. El coche fantástico, con categoría de tercer personaje, deja de asombrar y al filme se le agota la batería.