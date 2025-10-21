Cita en Gil con el nuevo libro de Alberto Santamaría, un bodegón de cosas perdidas

Guillermo Balbona Santander Martes, 21 de octubre 2025, 07:49 Comenta Compartir

«Lanzar cosas/ al siglo/restos/de vida/o formas/erróneas de lenguaje/ sacudirse delirios/como escamas/sin origen//y volver/al principio//no tiene manos/el daño//ni voz/la herida...». Un libro maduro, un poemario que ahonda en una de las voces mas singulares, alternativas y libres de la poesía española. El cántabro Alberto Santamaría, como ya se anticipó, ha sumado a su fecunda trayectoria el libro 'De las cosas pálidas' (editorial La Bella Varsovia / Anagrama). Hoy, acompañado por el también poeta Marcos Díez, presenta su obra en la librería Gil a las 19 horas. 'De las cosas pálidas' puede leerse como «un catálogo de lo azaroso, como un mapa sin centro o quizá como un bodegón de cosas perdidas». En varios poemas «la voz que escribe habla de lo que no aparece, de lo que no se muestra y, sin embargo, sucede. Esas son las afueras de las que trata; afueras físicas, es cierto, pero también afectivas, psicológicas, las afueras de la memoria o del amor». Al mismo tiempo, de fondo se va repitiendo un mantra: estar es todo. Esta idea, sacada de un poema del poeta Juan Gil-Albert –verso con el que abre el poemario–, nos remite a la decisión de aceptar que habitamos un presente que siempre se nos escapa pero que es nuestro recinto vital, y en torno a él debemos comprender nuestras acciones.

De las cosas pálidas' recurre para ello a «una cadencia meditativa, sincopada, alterada, pero también excéntrica e irónica», que es algo que recorre toda la obra del autor. Y es que de los poemas de su último libro se desprende una imagen: «Siempre parece que es domingo por la tarde en un polígono industrial a las afueras de una ciudad».

Santamaría (Torrelavega, 1976), tras la puesta de largo del poemario el pasado día 2 en la librería Pérgamo de Madrid, recala hoy en Gil. En paralelo a su labor como ensayista, el profesor y pensador ha sembrado una fértil creación poética desde 'El hombre que salió de la tarta' (DVD ediciones, 2004, Premio Radio 3) a 'Notas de verano sobre ficciones del invierno' (Visor, 2005, Premio Vicente Núñez), 'Pequeños círculos' (DVD ediciones, 2009, Premio Ciudad de Burgos), 'Yo, chatarra, etcétera' (El Gaviero, 2015). Todos recogidos en un único volumen: 'El huésped esperado. Poesía reunida 2004-2016' (La Bella Varsovia, 2016). Además, Santamaría es autor de la novela 'Barrio Venecia' (Lengua de Trapo) y entre sus ensayos, cabe citar 'En los límites de lo posible. Cultura, política y capitalismo afectivo' (Akal, 2018) y 'El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra. J. G. Ballard, guía para usuarios del desastre' (Akal, 2025).