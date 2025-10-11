Cita musical de Imagen Múltiple alrededor de la arquitectura moderna de Santander

El Ciclo poético musical 'Imagen múltiple, 3' (2025) alcanza hoy su tercera cita del año bajo el epígrafe 'Bello y perfecto, como un andamio de ... arquitecto', un concierto, 'Leyendo a Gerardo Diego', que toma como modelo las conferencias-concierto del poeta del 27, 'autor de 'Manual de espumas'. Tras el primer concierto de 2025, titulado 'Mi flauta y la luna hacen la espuma'(en junio), y el segundo, «interpretación pianística íntegra de 'Vexations', de Erik Satie (1 de julio) ambas propuestas en la sede de la Fundación de la calle Gravina, ahora llega esta tercera propuesta cuyo epígrafe está tomado del verso «Era bello y perfecto / como un andamio aéreo de arquitecto» de Gerardo Diego, poema 'Carnaval', de su libro 'Imagen', de 1922.

Esta cita del ciclo 'Imagen múltiple' de la Fundación Gerardo Diego cuenta con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Cantabria, ya que es su sede, el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo, el espacio que albergará el concierto. El diseño del ciclo, como en ediciones anteriores, está a cargo de Esteban Sanz Vélez. Este proyecto está patrocinado por el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Cultura del Gobierno regional, patronos de la Fundación del poeta santanderino. Los músicos Daniel García Gamaza (violín) y Silvia Carrera Hondal (piano), con Esteban Sanz Vélez, en la dirección y presentación, actúan hoy a las 12 horas. El eje es la arquitectura moderna en Santander, entre dos acontecimientos clave en la ciudad en el periodo comprendido entre la explosión del Machichaco, 1893, y el Incendio de 1941. Son obras de violín y piano en lo musical e imágenes y lecturas para lo arquitectónico.

Ampliar Daniel García Gamaza. primer premio 'Acordes', ha participado en numerosos festivales. DM

Las citadas catástrofes delimitan simbólicamente ese periodo, configurando una etapa de transformaciones profundas a las que se asiste, por otra parte, no sólo en Santander sino también en el resto de España y en Europa y América, dentro de una progresiva tendencia global a la desarticulación de una sociedad tradicional y al avance de la modernidad».

Esteban Sanz asegura que la propuesta busca «trazar un recorrido visual y sonoro por el Santander de entre finales del siglo xix y las primeras décadas del xx.» Un recorrido voluntariamente no cronológico, pues cuando deambulamos por la ciudad vamos topando con ejemplos de estilos diversos. Desde el romanticismo burgués que erigió los palacetes del Paseo Pereda hasta el racionalismo que soñaba ciudades nuevas; desde el regionalismo y el modernismo hasta el art déco más cosmopolita. Un estimulante caleidoscopio en el que música y arquitectura se iluminan mutuamente, «mostrándonos cómo Santander asomaba a la modernidad sin dejar de mirar sus raíces».

Un concierto experiencia que comprende desde el lirismo accesible de Dvorák, al modernismo mediterráneo de Toldrà y la delicadeza luminosa de Lili Boulanger. Debussy aporta densidad y fantasía, mientras Hindemith encarna «un racionalismo musical paralelo a los nuevos lenguajes arquitectónicos».

Bartók reelabora lo popular desde una modernidad radical, «gesto que encuentra un eco local entre vitalista y melancólico en el santanderino Antonio Gorostiaga, amigo íntimo de Gerardo Diego en aquellos años de juventud». El guiño poético y excéntrico de Satie (en el año de su Centenario) y la concentración expresiva de Webern completan una exploración sonora entre la tradición y la modernidad.

El programa con una duración aproximada de 75 minutos ofrecerá así al público piezas de Paul Hindemith, Antonin Dvorák , Eduard Toldrá , Lili Boulanger, Anton Webern, Erik Satie, Claude Debussy, Antonio Gorostiaga y Béla Bartók. Organizado por la Fundación Gerardo Diego el ciclo cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan)y el Ensemble Instrumental de Cantabria (Enseic).