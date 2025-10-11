El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Silvia Carrera Hondal, profesora en el Conservatorio Jesús de Monasteri, compagina la docencia con su actividad concertística. DM

Cita musical de Imagen Múltiple alrededor de la arquitectura moderna de Santander

El ciclo de la Fundación Gerardo Diego se funde con el COAcan, en su sede, en el concierto del violinista Daniel García Gamaza y la pianista Silvia Carrera Hondal, bajo la dirección de Esteban Sanz Vélez

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

El Ciclo poético musical 'Imagen múltiple, 3' (2025) alcanza hoy su tercera cita del año bajo el epígrafe 'Bello y perfecto, como un andamio de ... arquitecto', un concierto, 'Leyendo a Gerardo Diego', que toma como modelo las conferencias-concierto del poeta del 27, 'autor de 'Manual de espumas'. Tras el primer concierto de 2025, titulado 'Mi flauta y la luna hacen la espuma'(en junio), y el segundo, «interpretación pianística íntegra de 'Vexations', de Erik Satie (1 de julio) ambas propuestas en la sede de la Fundación de la calle Gravina, ahora llega esta tercera propuesta cuyo epígrafe está tomado del verso «Era bello y perfecto / como un andamio aéreo de arquitecto» de Gerardo Diego, poema 'Carnaval', de su libro 'Imagen', de 1922.

