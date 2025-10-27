El coleccionista Jaime Sordo 'Alucina' en el MAS con las creaciones de Juan Uslé

Más que coleccionista, Jaime Sordo es un activista del arte en la vida y de la vida del arte. Bragales, su colección, ha sido compartida ... con el público en decenas y decenas de exposiciones y proyectos que han visto la luz a través de centros de arte y museos. Uno de ellos, el de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS). Ligado estrechamente a su trayectoria, ahora Sordo regresa a la rehabilitada sede de la calle Rubio. El objetivo es ser el eje de una nueva entrega de uno de los ciclos más tradicionales del MAS, 'Alucinaciones'. En esta nueva sesión, mañana martes día 28, desde las 19.30 horas, Sordo, ingeniero y empresario, se centrará en la obra 'Looping. North. Sunches (2006)', una fotografía de Juan Uslé actualmente expuesta en el museo santanderino. Esta cita está organizada y coordinada por la Asociación de amigos del MAS.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, explica que esta jornada se enmarca dentro de la programación continuada y periódica del museo, impulsada por el Ayuntamiento de Santander para «reforzar la labor didáctica de la institución mediante una serie de actividades paralelas a las exposiciones temporales y a la colección permanente».

Ampliar 'Looping. North. Sunches (2006)', expuesta en el museo. Juan Uslé

En esta ocasión la obra es 'Looping. North. Sunches (2006)', tomada desde la playa de Chuchía en dirección a las de Suances (La Concha y Los Locos), la imagen, de gran belleza cromática y compositiva, muestra una puesta de sol que aproxima la fotografía al territorio pictórico. La obra fue presentada en la feria Art Basel de 2016 y constituye un ejemplo del interés de Uslé por el diálogo entre pintura y fotografía.

La presentación se complementará con otra imagen del artista perteneciente también a la Colección Los Bragales, en relación con la Escuela de Düsseldorf y el grupo de la Nueva Objetividad impulsado por Bernd y Hilla Becher entre 1978 y 1986.

Durante la sesión se repasará además el año clave para Uslé, dada la relevancia de sus exposiciones en Nueva York, Santillana del Mar y el Palacete del Embarcadero, así como su próxima muestra en el Museo Reina Sofía (noviembre 2025). También se mencionarán los proyectos expositivos de Vicky Civera, incluyendo el del Museo Patio Herreriano y la Nave Sotoliva, y de Vicky Uslé, con recientes muestras en la Biblioteca Central y la Sala Robayera.

A lo largo de su trayectoria, Sordo ha combinado su experiencia empresarial y técnica con una profunda dedicación al arte contemporáneo, caracterizada por «su rigor, compromiso institucional y constante apoyo a la creación artística actual». En la sesión de mañana se analizarán las pinturas de Uslé que forman parte de la Colección Bragales adquiridas en el tiempo, muchas de ellas expuestas en varias exposiciones, así como, en la futura exposición que se inaugurará el 26 de noviembre en Madrid. Uslé, uno de los artistas españoles más internacionales, está representado por ocho galerías en Europa y EEUU.

Recientemente se han cumplido 50 años de la creación de la colección Bragales. Con sus obras ha realizado 98 exposiciones. Presidente de la Asociación de coleccionistas Privados 9915 (de 2012 a 2024), reconocimiento al coleccionista del año 2013 y reconocimiento institucional en ARCO 2024, ha formado parte del Patronato de Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón (2015-2020).