Jaime Sordo, artífice de la Colección Bragales, protagonista mañana en el Museo. DM

El coleccionista Jaime Sordo 'Alucina' en el MAS con las creaciones de Juan Uslé

El artífice de la colección Bragales se centrará en la obra 'Looping. North. Sunches (2006)', pero recorrerá la fecunda actividad del artista en vísperas de su exposición en el Museo Reina Sofía

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Más que coleccionista, Jaime Sordo es un activista del arte en la vida y de la vida del arte. Bragales, su colección, ha sido compartida ... con el público en decenas y decenas de exposiciones y proyectos que han visto la luz a través de centros de arte y museos. Uno de ellos, el de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS). Ligado estrechamente a su trayectoria, ahora Sordo regresa a la rehabilitada sede de la calle Rubio. El objetivo es ser el eje de una nueva entrega de uno de los ciclos más tradicionales del MAS, 'Alucinaciones'. En esta nueva sesión, mañana martes día 28, desde las 19.30 horas, Sordo, ingeniero y empresario, se centrará en la obra 'Looping. North. Sunches (2006)', una fotografía de Juan Uslé actualmente expuesta en el museo santanderino. Esta cita está organizada y coordinada por la Asociación de amigos del MAS.

