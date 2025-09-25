La compañía Chévere llega a Los Corrales y Torrelavega a través de Camino Escena Norte 'Hellen Keller, ¿la mujer maravilla?' es una propuesta dirigida a público adulto y accesible para personas sordas, ciegas y sordociegas

Guillermo Balbona Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Camino Escena Norte (CEN) lleva esta semana su programa de funciones hasta el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna, donde la compañía gallega ... Chévere pondrá en escena su propuesta'Helen Keller, ¿la mujer maravilla?'. Un montaje dirigido a público adulto cuyo punto de partida es el descubrimiento de la historia completa de esta mujer nacida en Alabama en 1880 que se convierte en una celebridad mundial al ser la primera persona sordociega en obtener un título universitario en Harvard. Sin embargo, al investigar en distintos archivos, la vida de esta mujer muestra otras facetas «desconcertantes y que han sido sistemáticamente ocultadas», según explican desde la compañía, las cuales son el germen de este montaje. Tres actrices se cuestionan sobre el escenario por las razones que han llevado a ocultar esta faceta como activista política. El montaje gira en torno a distintas preguntas: «¿Por qué se oculta parte de su vida? ¿A quién le interesa que sea así? ¿Es, tal vez, porque no se acepta que una de las personas más famosas del siglo XX en EE UU sea comunista? ¿Por qué una persona con discapacidad no se puede convertir en una líder anticapitalista?». Las respuestas y reflexiones en torno a todos estos interrogantes se podrán seguir este viernes a las 19.30 horas en el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna con entrada libre. Una hora antes del inicio se podrá participar en un recorrido táctil por el teatro en el que los asistentes, guiados por las actrices de la compañía, podrán recorrer el espacio, así como tocar elementos de escenografía, utilería y vestuario. A través del teléfono del teatro se puede solicitar, de forma gratuita, el material de audiodescripción y también reservar plaza para participar en esta actividad. Además, Camino Escena Norte ha programado una segunda función de esta cita para el viernes, 3 de octubre, a las 20.30 horas en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega. Las entradas en este caso tienen un un precio entre tres y cinco euros. Chévere es una compañía de agitación teatral, con más de 35 años de trabajo a sus espaldas, que ha sabido mantener con naturalidad una propuesta de creación propia tan irreverente como genuina. En 2014, recibió el Premio Nacional.

