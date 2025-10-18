La conciencia ética de Robert Redford hace grande la pantalla del Ateneo

Fue héroe y fugitivo, amante melancólico, pionero ecológico, periodista incorruptible y, sobre todo, un rostro capaz de contener la duda y la belleza de ... todo un tiempo. Robert Redford, que falleció el pasado 16 de septiembre, no solo fue una de las últimas grandes estrellas de Hollywood, sino también un símbolo de integridad y compromiso. Su cine, dentro y fuera de la pantalla, combina la emoción íntima con una mirada lúcida sobre la condición humana. El Ateneo de Santander le dedica ahora un ciclo, que lleva por título 'Robert Redford: el rostro del compromiso' que repasa seis títulos esenciales de su filmografía, una travesía que permite redescubrir al actor, al director y al hombre que hizo de la honestidad su estilo.

Este recorrido se abrirá este lunes con 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' (Sidney Pollack, 1972), un western crepuscular y lírico en el que un hombre decide abandonar la civilización para buscar su lugar en la montaña. En este filme Redford compone un personaje solitario y contemplativo que dialoga con la naturaleza y con sus propios límites, en una obra adelantada a su tiempo por su trasfondo ecológico y humanista.

LAS PELÍCULAS 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' (1972) De Sidney Pollack. Este lunes, día 20.

'La jauría humana' (1966) De Arthur Penn. Lunes, día 27.

'Gente corriente' (1980) Dirigida por Robert Reford, Lunes 3 de noviembre.

'El jinete eléctrico' (1979) De Sidney Pollack. Lunes 10 de noviembre.

'Todos los hombres del presidente' (1976) De Alan J. Pakula. Lunes 17 de noviembre.

'Cuando todo está perdido' (2013) De J. C. Chandor. Lunes 24 de noviembre.

El día 27 llegará 'La jauría humana' (Arthur Penn, 1966), uno de los títulos más intensos y políticos de los años sesenta. En ella, interpreta a un fugitivo perseguido por un pueblo dominado por el miedo y la hipocresía. Arthur Penn firma un retrato implacable de la América profunda y violenta, y el actor ofrece una de sus primeras interpretaciones marcadas por la rebeldía moral.

'Gente corriente' (1980), programada para el 3 de noviembre, fue su debut como director y le valió cuatro premios Óscar. Es la única película en la que no aparecerá en pantalla. En ella, lejos de la épica, optó por el retrato minucioso de una familia rota por la pérdida y el silencio, en una película contenida, íntima y de una madurez sorprendente.

El ciclo continuará el 10 de noviembre con 'El jinete eléctrico' (Sidney Pollack, 1979), donde vuelve a coincidir con Jane Fonda. En esta película, el actor interpreta a un antiguo campeón de rodeo que se rebela contra el espectáculo publicitario y libera al caballo que lo simboliza. Un filme luminoso, con tono de fábula contemporánea, sobre la necesidad de reconectar con la naturaleza y la libertad.

El 17 de noviembre será el turno de 'Todos los hombres del presidente' (Alan J. Pakula, 1976), emblema del cine político de los años setenta. En ella encarna al periodista Bob Woodward, uno de los reporteros que destaparon el caso Watergate, en una historia que aún hoy se estudia como ejemplo de rigor y valentía informativa y comparte protagonismo con Dustin Hoffman quien interpreta al otro reportero: Carl Bernstein.

A la izquierda, escena de 'Gente corriente', dirigida por Redford. A la derecha, fotograma de 'Cuando todo está perdido'.

El ciclo se cerrará el 24 de noviembre con 'Cuando todo está perdido' (J. C. Chandor, 2013), un prodigio de interpretación sin palabras. Redford sostiene en solitario un drama de supervivencia en alta mar, donde cada gesto y cada mirada resumen una vida entera dedicada al cine.

Como es habitual, las proyecciones -en versión original subtitulada- estarán precedidas por una presentación a cargo del redactor jefe de Cultura de El Diario Montañés y crítico Guillermo Balbona y del profesor y director del Aula de Cine de la UC Guillermo Martínez, que ofrecerán una contextualización histórica y estilística de cada obra. Del protagonista del ciclo, fundador también del prestigioso Festival de Sundance, destacan su mirada a través de la cual el cine dejaba asomar su esencia fundacional y su identidad. «Su trayectoria es la memoria de un travelling sobre la gente, un paseo por el siglo, un retrato tan individual como colectivo. Un tipo honesto de esos que sabes que nunca te engañará», aseguran. Por eso, en el ciclo, tal y como señalan «prima el homenaje, pero sobre todo la necesidad de dejar claro que puede haber muchos caminos entrecruzados en ese icono».

Tras las sesiones, ambos participarán en un coloquio con el público para analizar los temas y el estilo de un creador que hizo del cine una forma de pensamiento y de coherencia vital.