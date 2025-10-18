El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Robert Redford y Dustin Hoffman en una secuencia de 'Todos los hombres del presidente'.

La conciencia ética de Robert Redford hace grande la pantalla del Ateneo

Seis películas repasan desde el lunes, en un nuevo ciclo, la trayectoria del actor y director, icono del compromiso y la integridad del cine moderno

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Fue héroe y fugitivo, amante melancólico, pionero ecológico, periodista incorruptible y, sobre todo, un rostro capaz de contener la duda y la belleza de ... todo un tiempo. Robert Redford, que falleció el pasado 16 de septiembre, no solo fue una de las últimas grandes estrellas de Hollywood, sino también un símbolo de integridad y compromiso. Su cine, dentro y fuera de la pantalla, combina la emoción íntima con una mirada lúcida sobre la condición humana. El Ateneo de Santander le dedica ahora un ciclo, que lleva por título 'Robert Redford: el rostro del compromiso' que repasa seis títulos esenciales de su filmografía, una travesía que permite redescubrir al actor, al director y al hombre que hizo de la honestidad su estilo.

