La Coral Salvé de Laredo continúa la celebración de sus 50 años con un concierto 'en casa'

La Iglesia de Santa María de Laredo se convertirá esta noche (21.00 horas) en escenario de una gran gala lírica con motivo del ... aniversario de la Coral Salvé de Laredo, en una velada que promete estar cargada de emoción. No en vano, el lugar es escenario de algunos de sus mayores éxitos desde sus inicios, hace ya medio siglo. Precisamente, el concierto se enmarca en los actos del 50 aniversario de la formación vocal.

Bajo la dirección de José Luis Ocejo, la gala reunirá a un destacado elenco de voces y músicos, con la participación de las sopranos Ana Begoña Hernández, Vilma Sagliardi y Marián Rodríguez; la mezzosoprano Alicia Manceras; los tenores Alberto Núñez y Jesús Velasco; y el barítono Juan C. González. Junto a ellos, un conjunto instrumental de primer nivel integrado por Mario Clavell Larrinaga (flauta), David Romero Pascual (clarinete), Miguel Ángel Duart (trompeta), Gema López Castañeda (violonchelo), Ainhoa Gutiérrez (percusión), Maite Olmos (órgano) y Raquel Marcos de la Rúa (piano).

El repertorio estará centrado en una selección de célebres fragmentos de ópera, con especial atención a la producción temprana de Giuseppe Verdi, en el periodo que el propio compositor definió como sus «anni di galera»: años de intenso trabajo creativo en los que firmó algunas de sus obras más emblemáticas. El programa incluirá arias, coros y piezas de títulos como 'I Lombardi, 'La forza del destino', 'Rigoletto', 'Macbeth' o 'Aida', entre otros. También sonarán reconocidos números de Puccini, Bizet, Wagner, Borodin, Delibes y Arrieta, incluyendo joyas como 'Nessun dorma', 'O mio babbino caro', 'Habanera', 'Dúo de las flores' o las 'Danzas polovtsianas'.

Las entradas, con un precio de 5 euros, pueden adquirirse en la Casa de Cultura Dr. Velasco, la Cafetería Berna y una hora antes del concierto en el pórtico de la iglesia. Con esta cita, la Coral Salvé de Laredo reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio lírico universal y con la programación cultural de calidad. Un evento imperdible para los amantes de la lírica y la música clásica con una formación que celebra su medio siglo de trayectoria con cerca de 1.700 actuaciones y 48 viajes internacionales sin olvidar nunca su presencia local.