La creación no se para Septiembre concentra un gran número de actividades culturales para todas las edades ROSA RUIZ Santander Domingo, 2 septiembre 2018, 09:20

Septiembre ha llegado cargado de actividad cultural y de talento creativo. El mes que acaba de empezar tendrá en Cantabria una agenda cultural con eventos para todos los gustos, edades y aficiones. Un calendario marcado por la celebración de actividades en la calle y protagonizado, en su mayoría, por artistas de esta misma región.

'La Espiral Contemporánea', 'El Puerto Encantado', 'Desvelarte' o la 'Muestra de Artes Fantásticas' (MAF) son sólo algunas de las propuestas que, de la mano de la Fundación Santander Creativa, inundarán la ciudad en los próximos días. A estas iniciativas hay que sumar la Conferencia Internacional de Santander Multidisiciplinar de Gráfica 'Impact 10', que se celebra por primera vez en España; el desembarco del musical de la 'Familia Adams' en el Palacio de Festivales; los conciertos de Carlos Nuñez y Loquillo en la Cueva del Soplao o el regreso de Ara Malikian y Miguel Ríos a la capital cántabra.

Esta semana 'Los raqueros del jazz' La calle del Sol acoge desde hoy hasta el día 16 una nueva edición de este ciclo. 'La espiral contemporánea' Entre las propuesta destacan la actuaciones en la calle desde este martes hasta el jueves. Desvelarte Las realización de nuevas intervenciones artísticas en la ciudad comienza el jueves. 'Impact 10' Nuevas exposiciones de grabado.

Entre las primeras citas está la de 'Los Raqueros del Jazz' que, desde hoy, domingo y durante dos semanas, llenará de música la calle del Sol. Ésta es la quinta edición de un certamen patrocinado también por la Fundación Santander Creativa, que trata de mostrar estilos variados del panorama jazzístico y que este año se detendrá especialmente en músicos que aúnan jazz y flamenco. La mayor parte de los conciertos, cuyas entradas tienen un precio de cinco euros, comenzarán a partir de las 21.30 horas y tendrán lugar en el bar Rvibcón.

Miguel Ríos y Ara Malikian ofrecerán sendos conciertos en el Palacio de Deportes

La primera de las actuaciones, la de esta noche, es una jam jazz. Un aperitivo de todo lo que viene. El miércoles llegará el proyecto 'ST' creado por Juan Saiz y Pedro Terán. Una música original que ofrece sonidos sutiles y enérgicos.

Entre las propuestas programadas destacan también la del contrabajista Pablo Martín Caminero, que llegará el día 12 acompañado por el saxofonista Ariel Brínguez, el pianista Moisés Sánchez y el baterista Michael Olivera. El joven guitarrista Amós Lora, intervendrá en el festival el jueves, día 13, junto al pianista Gito Maletá, el contrabajista Reinier Elizarde (El Negrón) y Manu Masaedo a la percusión. Carles Benavent, que ha grabado con Paco de Lucía, Chick Corea, Camarón de la Isla, Mile Davis y Jorge Pardo actuará el día 15.

Danza contemporánea

La danza estará presente en el ciclo 'La espiral contemporánea', el festival de danza emergente 'Gracias x Favor Santander' que ha renovado su imagen y cambiado de nombre. En esta edición propone una veintena de actividades que tendrán lugar desde este mismo martes y hasta el sábado para descubrir y acercar a la ciudadanía lo mejor de la danza contemporánea.

Entre las propuestas más llamativas de este festival, que incluye este viernes en el Palacio de Festivales el espectáculo 'Tiempo de conversación' creado por Carmen Werner e interpretado por su compañía Provisional Danza, hay un buen número de actividades de calle. Un programa que se conoce como 'La danza inunda' y que se desarrollará desde el martes hasta el jueves, a partir de las 19.00 horas en la calle Lealtad, los Jardines de Pereda, la zona de la Grúa de Piedra y los bajos del Centro Botín.

Las piezas que se podrán ver son: 'Poire', de la francesa Coralie Arnoult, 'Tac-tiktack', de la catalana Zaida Torrego, 'Ode tu you', de los daneses Manon Siv Duquesnay, 'Rag', de Lucía Marote, 'Fugas', de Matxalen Bilbao, 'Tiempo' de Nacho Cárcaba, 'Horror vacui', de Meraki Cía, 'Nexos', de Exire, 'I am my own televisión', de Dominik Borucki, 'Donde existe el corazón', de los valencianos Compañía Improvisada, 'Zébre', de Manuela Barrero y 'Rojo', de Victoria P. Miranda.

Vuelve 'Desvelarte'

La décima edición de 'Desvelarte' propone intervenciones murales, performances, charlas y rutas guiadas desde este mismo jueves hasta el día 16. Está organizado por la Asociación de Artistas Independientes de Cantabria (ACAI).

Las intervenciones murales que se realizarán en Santander correrán a cargo de siete reconocidos creadores de recorrido internacional como el italiano Marco Burresi, cuyo nombre artístico es Zed1, la puertorriqueña Anamarietta, el gallego Peri Helio, el catalán Santos de Veracruz y los cántabros Nacho Bengoechea (7Pies) y Laura Escallada (LEA), una de las fundadoras del festival y antigua integrante de ACAI.

Artes Fantásticas

Otro de los acontecimientos culturales que se celebrará en la capital cántabra este mes de septiembre es la Muestra de Artes Fantásticas de Santander (MAF) que este año celebra su décima edición. La filosofía sigue siendo la misma: brindar la posibilidad al público de doblar una esquina y encontrar a un artista inesperado, compartir experiencias con personas con las que no coincidiría de otro modo y emocionarse con cada una de sus propuestas. La Muestra se celebrará del 21 al 23. El programa incluye propuestas de naturaleza diversa como el teatro de objetos, el teatro circo contemporáneo, la comedia física, la música en familia o los títeres. Una treintena de funciones cuya duración oscilará entre los 20 y 80 minutos, además de una exposición y dos talleres.

Video mapping

Una de las citas más originales de las que se celebrarán en las próximas semanas es el Festival internacional de vídeo mapping y artes afines 'El Puerto Encantado'. Tendrá lugar el día 29 y consiste en la proyección de seis piezas de esta técnica visual en la Grúa de Piedra. Están creadas por artistas procedentes de países como Alemania, México y España. Organizada por la compañía Ruido Interno y premiado en la convocatoria de ayudas 'Cultura Emprende 2018' de Santander Creativa, la iniciativa trata de destacar la importancia de los espacios emblemáticos que integran la zona del puerto de la ciudad proyectando en ellos piezas de vídeo mapping, proyección de imágenes en superficies reales.

Grabado

La Conferencia Internacional Multidisciplinar de Gráfica 'Impact 10', que ya ha dejado en los últimos días varias muestras de su significado, aún tiene varias actividades programadas hasta el próximo domingo. Más de 400 creadores, profesores e investigadores participan en esta cita que se celebra por primera vez en España y que ha concentrado un buen número de exposiciones en espacios como el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), el Casyc o el Espacio Cultural Los Arenales (Biblioteca Central). Mañana lunes, el encuentro tendrá como marco principal el Centro Cultural Doctor Madrazo, donde a las 17.00 horas se inaugurará otra de estas muestras.

El Museo Marítimo, el de Prehistoria (Mupac) y el Palacete del Embarcadero se suman a estas exposiciones el miércoles y ya el jueves, viernes y sábado se celebrará la conferencia propiamente dicha con conferencias y sesiones de paneles temáticos en el Casyc y en Paraninfo de la UC.

Además, en el Espacio Alexandra, el jueves y el viernes se celebrarán talleres y el Palacio de Exposiciones acogerá el sábado una jornadas, abierta al público, en la que los participantes mostrarán sus trabajos.

Música

En lo que se refiere a lo musical, destaca la celebración de una nueva edición de 'Los conciertos del Soplao' que se iniciará el próximo viernes con la actuación del rockero Loquillo. Completa el cartel el gaitero Carlos Nuñez, que ofrecerá un concierto el día 14. Ambos actuarán en el interior de la cueva ante un aforo de 300 personas.

Uno de los participantes en ese mismo ciclo, pero en la pasada edición, fue el violinista Ara Malikian que regresa a Cantabria para ofrecer un concierto enmarcado en 'La gira mundial del violín'. Será el viernes, día 21, en el Palacio de Deportes a las 21.00 horas. Ese mismo escenario acogerá el sábado, día 22, a Miguel Ríos. El cantante granadino se encuentra en una gira 'Symphonic Ríos' en la que está acompañado de Los Black Betty Boys y una orquesta sinfónica de 50 músicos dirigida por Carlos Checa.

Los amantes de los musicales también tienen una cita especial del 27 al 30 de este mes. Será en el Palacio de Festivales que inicia la temporada de programación con seis funciones de 'La Familia Addams, el musical de Broadway'.