La creación de José Manuel Navia, doble cita en La Caverna de la luz y el Casyc PHoto

El prestigioso fotógrafo documental José Manuel Navia es protagonista esta semana de dos de los espacios de referencia de la fotografía en la ciudad: La ... Caverna de la Luz y el Casyc Photo, mañana y el viernes, respectivamente. En el primer caso acude a la inauguración de la incorporación de su imagen a la serie del espacio de Javier Vila. En el segundo, impartirá una Clase Magistral en el Espacio Pablo Hojas (Casyc PHoto).

Navia es «un filósofo de la fotografía», más que un fotógrafo al uso, en palabras de Vila. Siempre ha mantenido que la fotografía está más cerca de la literatura y de la poesía, que del cine o de la pintura Vivir la Fotografía como un «libro de la vida». Navia, con motivo de su presencia en La Caverna, selecciona una cita del poeta William Carlos Williams: «En todo libro que se haga eco de la vida hay un viento, o el espíritu de un viento, que nos lleva hasta hacernos creer que oímos un viento real. La fotografía que presenta forma parte de su trabajo titulado 'Nóstos' (libro y exposición). Significa: vuelta a la patria, regreso; llegada, viaje, camino, salida; probabilidades de regreso. «Desde la antigüedad, el viaje es modelo y metáfora de la vida humana. Y de nóstos, además, proviene nuestra palabra nostalgia».

Ampliar 'Catedral de Oviedo', 2008. Serie 'Nóstos' (libro y exposición).

Navia (Madrid, 1957) es licenciado en Filosofía y fotógrafo. Su trabajo como reportero está en la base de su narrativa fotográfica, siempre en color y en el ámbito de lo documental. En los libros 'Un reino maravilloso' (2024), 'Alma tierra' (2019), 'Nóstos' (2013) o 'Pisadas sonámbulas: lusofonías' (2001), entre otros, se condensan buena parte de las claves de su trabajo a lo largo del tiempo. Además de otros libros, exposiciones, abundantes publicaciones en prensa y algunos premios, es miembro de la Agence Vu desde 1992 y fue editor gráfico de El País Semanal. Desde 2021 es profesor asociado de fotografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá.

Fruto de más de doce años de trabajo, 'Nóstos', publicado en 2013 y expuesto en PhotoEspaña en 2014, es en cierto modo una reflexión acerca de ese viaje esencial que es la propia vida, «pero contada a través de las imágenes de un fotógrafo que ha elegido su propio territorio (su 'mundo') y ha hecho del viaje oficio y vocación.

José Manuel Navia apunta que «se trata de ver el mundo buscando reconocer más que descubrir, y saber que en ese mirar nos encontraremos también a nosotros mismos, en un viaje en cierta forma circular, de regreso al origen».

Sus imágenes se nutren de «una raíz profundamente ibérica y exploran territorios y gentes ligados de uno u otro modo a mis orígenes y a su cultura.» Le obsesiona el poder de significación de la fotografía y su relación con la literatura, con la palabra.

Ampliar Navia, 2005 Carmen Arroyo. Apulco, Jalisco, México.

'Nóstos, 2013' (Ediciones Anómalas) y la exposición en PhotoEspaña 2014 e itinerante, es continuación de su línea de trabajo más personal.

El próximo viernes impartirá la clase magistral en el Espacio Pablo Hojas: 'El viaje como ejercicio de reconocimiento'. En ella, mediante la proyección de numeroso material gráfico, tratará de analizar cómo, en todo viaje fotográfico, hay mucho más de reconocimiento que de descubrimiento y cómo todo viaje es, en cierto modo, circular: desde la búsqueda inicial a la vuelta al origen... el retorno a uno mismo. Al fin y al cabo, «el viaje es la mejor metáfora de la vida humana».