El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Navia. Autorretrato. Cuenca, 2022.

La creación de José Manuel Navia, doble cita en La Caverna de la luz y el Casyc PHoto

El prestigioso fotógrafo documentalista se suma mañana a la serie expositiva de la calle del Sol y el viernes imparte una clase magistral en el Espacio Pablo Hojas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El prestigioso fotógrafo documental José Manuel Navia es protagonista esta semana de dos de los espacios de referencia de la fotografía en la ciudad: La ... Caverna de la Luz y el Casyc Photo, mañana y el viernes, respectivamente. En el primer caso acude a la inauguración de la incorporación de su imagen a la serie del espacio de Javier Vila. En el segundo, impartirá una Clase Magistral en el Espacio Pablo Hojas (Casyc PHoto).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  3. 3

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  4. 4 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  5. 5

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  6. 6 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  7. 7 Las ruinas de La Remonta
  8. 8 El viento sur enloquece el otoño: hasta 28º en la costa y rachas de hasta 100 km/h en el interior
  9. 9

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  10. 10

    Prohibido pagar para formarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La creación de José Manuel Navia, doble cita en La Caverna de la luz y el Casyc PHoto

La creación de José Manuel Navia, doble cita en La Caverna de la luz y el Casyc PHoto