El pintor cántabro David Macho en su estudio . DM

El creador cántabro David Macho se cita en el Madrazo con el ciclo 'Los artistas cuentan'

Sus pinturas, cargadas de humor y el empleo de la crítica y el cinismo, son protagonistas hoy del Encuentro que coordina Lidia Gil

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

Creador con una innegable proyección, David Macho (1994, Los Corrales) es el protagonista del ciclo de 'Encuentros con nuestros creadores y sus obras'. El ... centro cultural Doctor Madrazo acoge hoy, a las 19.30 horas, la tercera sesión del ciclo 'Los artistas cuentan' con la presencia del pintor, que hablará sobre su trayectoria Lidia Gil, coordinadora de la propuesta. David Macho vive y trabaja en Barcelona y está vinculado a una firma importante como es la galería Alzueta, con sedes en Barcelona, París, Madrid. Es autor de miniaturas integradas en complejas escenas abigarradas que aluden al mundo del arte, ferias, performances históricas, talleres de artistas... siempre con mucho humor y retranca.

