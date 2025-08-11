El creador cántabro David Macho se cita en el Madrazo con el ciclo 'Los artistas cuentan'

Creador con una innegable proyección, David Macho (1994, Los Corrales) es el protagonista del ciclo de 'Encuentros con nuestros creadores y sus obras'. El ... centro cultural Doctor Madrazo acoge hoy, a las 19.30 horas, la tercera sesión del ciclo 'Los artistas cuentan' con la presencia del pintor, que hablará sobre su trayectoria Lidia Gil, coordinadora de la propuesta. David Macho vive y trabaja en Barcelona y está vinculado a una firma importante como es la galería Alzueta, con sedes en Barcelona, París, Madrid. Es autor de miniaturas integradas en complejas escenas abigarradas que aluden al mundo del arte, ferias, performances históricas, talleres de artistas... siempre con mucho humor y retranca.

Macho se licenció en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y se especializó en investigación en arte y diseño en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente vive y trabaja.

Su práctica artística basada en la pintura gira en torno a la plasticidad burocrática, explorando su relación con el sistema como un problema estético. Sus pinturas cargadas de humor «se distinguen por una narratividad única, empleando la crítica y el cinismo como medios de presentación, dando cita en sus cuadros a la que cariñosamente denomina como la corte contemporánea», explica Gil.

Son numerosas las exposiciones tanto individuales como colectivas y ferias en las que lleva participando desde hace una década, muchas de ellas en la citada galería Alzueta, que le representa. Entre las figuras destacadas de su clientela se encuentran Neil Harbinson, Luis Venegas, Paloma Wool, Rigoberta Bandini, Stacy Wall y Rosalía. Una de sus colaboraciones más significativas fue una campaña para Gucci, en la que participaron varios artistas de todo el mundo.

El ciclo 'Los artistas cuentan' pretende visibilizar a los artistas cántabros emergentes o en proceso de consolidación de su carrera con el fin de que compartan con el público sus trayectorias, los procesos creativos a partir de los cuáles generan su obra y las motivaciones artísticas que les mueven.

De esta forma se puede entender mejor y reflexionar sobre el arte en general a través de cada artista en particular y sus circunstancias. Con esta actividad se pretende generar puentes entre el público y la comunidad artística que permitan ese acercamiento esencial, conociendo a nuestros artistas, su forma de crear, analizando sus obras y descubriendo sus secretos del taller. Con ello se espera contribuir a enriquecer la sensibilidad estética de quienes lo quieran compartir y generar tejido social y comunidad a través del diálogo, el arte y la cultura. El programa continuará el próximo 8 de septiembre con la presencia de Amaia Bregel. En esta tercera edición se han incluido, además de los citados, a los artistas Alejandro González Osés, Andrea Gandarillas, que ya pasaron por el Madrazo, y Néstor del Barrio, que cerrará el ciclo.