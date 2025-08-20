Cuarteto de muchas vidas

Quizás sea la cercanía exprimida hasta la entraña más íntima. También la sensación nada afectada ni forzada de que estas criaturas a la intemperie se ... dejan mecer en sus carencias, en sus necesidades, en sus gritos silenciosos que demandan saber amar. 'Esmorza amb mi' es un ordinary people de barrio y un cuarteto de historias que intercambian lo desafinado y lo esperanzado, el olvido y lo que cabe recordar. El de Iván Morales es un debut relativo porque, aunque es un primer largo de ficción, revela mucho poso edificado a través de todos los formatos posibles de su trayectoria y con un sentido narrativo que se manifiesta aquí en el cuidado de sus personajes y en la voluntad innata de contar. En gran parte, fruto de su creatividad como guionista y dramaturgo.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Iván Morales

Guion Almudena Monzú, Marta Armengol y Morales

Música Lia Kali, Nora Haddad, Nara Is Neus

Fotografía Agnès Piqué

Reparto Álvaro Cervantes, Marina Salas, Iván Massagué, Anna Alarcón

Género Drama

Habitan en estas historias cruzadas individualidades que, sin embargo, remiten a una atmósfera de comunidad que apela a lo cotidiano, reconocible, con un latido de huida hacia adelante, unas veces, de fugas en otras, pero también de permanente declaración confesional que surge de una rara mezcla de sinceridad y bondad. En este sentido, un rictus revolucionario ahora que triunfa la hipocresía, la impostura, la falacia utilitarista y la etiqueta del buenismo. Iván Morales firma una ópera prima en cualquier caso endogámica, que adapta su propia obra de teatro, con lo que ello conlleva de riesgo a favor y en contra: tratar de dar una vuelta de tuerca o de caer en la zona de confort. La madre en soledad, el exdelincuente que ha pasado la trinchera y vive desde la redención, el músico inmerso en el bucle de la crisis y la joven que busca superar los excesos son las coordenadas humanas y vitales.

Un ecosistema entre perímetros sociales, rechazos o reconciliaciones, caos y una difusa ida y vuelta de sentimientos disueltos, encuentros y distancias. Hay baches y zonas irregulares cuando la intensidad o la falta de ella pesa en el conjunto. Pero se compensa con otro armazón sólido y certero, el de unos intérpretes que expresan con eficacia ese discurrir sobre las arenas movedizas del desamor y del desafío que representa la palabra compromiso. El juego antes teatral se vuelve cinematográfico, además de musical y urbano, con opciones diferentes de formato y movimientos de cámara. Un desayuno que reclama sendas visuales distintas pero todas unidas por la cartografía del azar y el deseo de empatía.