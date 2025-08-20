El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marisa Salas e Iván Massagué.
Crítica de cine 'Esmorza amb mi'

Cuarteto de muchas vidas

Filmoteca de Cantabria. Mañana, a las 20.15 horas ·

Un ecosistema entre perímetros sociales, rechazos o reconciliaciones, caos y una difusa ida y vuelta de senntimientos disueltos, encuentros y distancias

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:32

Quizás sea la cercanía exprimida hasta la entraña más íntima. También la sensación nada afectada ni forzada de que estas criaturas a la intemperie se ... dejan mecer en sus carencias, en sus necesidades, en sus gritos silenciosos que demandan saber amar. 'Esmorza amb mi' es un ordinary people de barrio y un cuarteto de historias que intercambian lo desafinado y lo esperanzado, el olvido y lo que cabe recordar. El de Iván Morales es un debut relativo porque, aunque es un primer largo de ficción, revela mucho poso edificado a través de todos los formatos posibles de su trayectoria y con un sentido narrativo que se manifiesta aquí en el cuidado de sus personajes y en la voluntad innata de contar. En gran parte, fruto de su creatividad como guionista y dramaturgo.

Espacios grises

