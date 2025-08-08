Cultura friki, anime y mucho cosplay en la primera edición de Comic's Street

Santander celebrará este verano la primera edición del Comic's Street, un nuevo festival dedicado al cómic, el manga, el cosplay, los videojuegos y la ... cultura friki en todas sus expresiones. El encuentro tendrá lugar los días 23 y 24 en Escenario Santander, y ofrecerá dos jornadas repletas de actividades para toda la familia: charlas, exposiciones, concursos, talleres, torneos, zonas de juego y gastronomía. Todo ello, con el ingrediente añadido de ser un homenaje al desaparecido Óscar Muñiz, referente del sector, muy querido entre aficionados y profesionales.

El evento nace con una clara vocación solidaria. La recaudación irá destinada a la asociación Amara Cantabria, que acompaña a familias con niños y niñas afectados por cáncer en el Hospital Marqués de Valdecilla. Tras cubrir los gastos mínimos de producción, todo lo recaudado se donará a la entidad.

La propuesta incluye una zona lúdica con torneos de videojuegos, exhibiciones de artes marciales como el kendo o el jugger, espacio para juegos de mesa, concursos de cosplay y una variada oferta gastronómica con food trucks.

Artistas invitados

Entre la nómina de autores que participarán estará el ilustrador freelance Daniel Azconegui, que se interesó desde muy pequeño en el arte, los cómics y la ilustración. Años más tarde, empezó la carrera de Bellas Artes y se especializó en Dibujo y Pintura, sin dejar de lado el mundo del cómic y la ilustración, algo que le apasiona. Aunque domina todo tipo de técnicas convencionales, en los últimos años se ha especializado en trabajar con acuarela y acrílico, técnicas con las que trabaja en la creación de composiciones de cine, anime, manga/cómic y TV. Además de tener 3 artbooks publicados, en 2023 ha lanzado su primer cómic '13 Antología de Terror' como autor completo (historia, dibujo y color).

Ilustrador especializado en arte pintado con café, Juapi Cofferartist lleva más de 6 años dedicando todo su tiempo a crear obras relacionadas con la cultura pop y vendiéndolas a través de galerías de arte o subastas internacionales a coleccionistas de todo el mundo. Tiene dos libros de arte publicados y está a punto de publicar el tercero, con más de 300 nuevos trabajos. También hace giras anuales de eventos que le han llevado a París, Gante, Berlín, Toulouse y multitud de ciudades españolas y europeas y ahora, también a Santander.

Jenn Rubio, fan, desde siempre, del arte y la ilustración que ha dedicado a ambas cosas su carrera lo que, junto al gusto por la cultura pop, la ha llevado a ser una referencia del realismo y semi realismo.Sus trabajos se caracterizan por el uso de paletas de colores muy vibrantes, aunque no excluye obras en blanco y negro con algún toque de color.

«La única dibujante en negativo del mundo», tal y como la presenta la organización, Shaun Elay, también participará en el Encuentro. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, en 2015 presentó públicamente: 'We Are What We Are', la primera de sus exposiciones de ilustración alternativa. Cuenta con una amplia carrera, repleta de exposiciones y publicaciones y en Santander los asistentes podrán verla trabajar en una de sus obras.

Alvaro Terán e Iván Per forman parte de los dibujantes de la revista El Jueves, toda una institución del humor gráfico y la sátira de este país. «No sabemos qué van a contar o presentar, pero hemos venido a jugar y reírnos nos vamos a reír, seguro», señalan desde Comic´s Street.

Con su instrumento acudirá la pianista, arreglista, streamer, videojugadora y actriz asturiana Elesky (Elena Loredo, Gijón, 1995) para dar un concierto que promete ser una sensación para los visitantes. La polifacética creadora tiene oído absoluto y lo aplica a cualquier canción de anime, cómics o series.

Precios y entradas

Las entradas ya están a la venta en la plataforma Entradium.com, con precios desde 6 euros por día, 10 euros las dos jornadas y 12 euros la entrada premium. También hay disponibles pases de fin de semana, entradas premium con beneficios exclusivos y la posibilidad de colaborar con una Fila 0 para quienes deseen apoyar el evento sin asistir físicamente.

El horario será de 11.00 a 21.00 horas el sábado y de 11.00 a 19.00 horas el domingo.