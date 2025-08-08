El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pianista, arreglista, actriz y streamer asturiana Elesky estará en el encuentro santanderino. EC

Cultura friki, anime y mucho cosplay en la primera edición de Comic's Street

Autores nacionales participarán en el festival a favor de Amara y homenaje a Óscar Muñiz, los días 23 y 24 en Escenario Santander

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

Santander celebrará este verano la primera edición del Comic's Street, un nuevo festival dedicado al cómic, el manga, el cosplay, los videojuegos y la ... cultura friki en todas sus expresiones. El encuentro tendrá lugar los días 23 y 24 en Escenario Santander, y ofrecerá dos jornadas repletas de actividades para toda la familia: charlas, exposiciones, concursos, talleres, torneos, zonas de juego y gastronomía. Todo ello, con el ingrediente añadido de ser un homenaje al desaparecido Óscar Muñiz, referente del sector, muy querido entre aficionados y profesionales.

