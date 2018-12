'Cumbres borrascosas' revive en ocho retratos ilustrados por Rebeca Pascua La iconografía de la novela de Emily Brontë atraviesa desde hoy en el Centro Madrazo, en el contexto de la Gala de las Letras, una exposición, una maratón de cine y un club de lectura GUILLERMO BALBONA Santander Miércoles, 5 diciembre 2018, 07:34

Hay muchas formas de representar la pasión. Expresiones desgarradas, desasosegantes. También encarnaciones exaltadas. Una de esas estancias literarias exponenciales está plasmada en 'Cumbres borrascosas' la única novela de Emily Brontë (1818 - 1848). Una obra que ha proporcionado, además, una iconografía, bien a través de la interpretación como de la adaptación, muy profusa en diversos lenguajes.

El cine, por ejemplo, se ha acercado a la novela desde la recreación a la visión personal, de William Wyler (la más clásica) a la de Buñuel (la más personal); pero la pintura, el cómic, la ilustración no han sido ajenas a la obra. Ahora, el Centro Cultural Doctor Madrazo en el contexto de la celebración esta semana de la cuarta Gala de las Letras, prevista el sábado en el Palacio de la Magdalena, alberga desde hoy una exposición de 'Cumbres borrascosas' ilustrada por Rebeca Pascua.

Publicada un año antes de su muerte, la obra protagonista está considerada, sin embargo, uno de los clásicos de la literatura inglesa y, por supuesto, el título cumbre de la narrativa romántica victoriana. La exposición pretende «renovar en el espectador el imaginario de la novela romántica a través de los retratos de sus personajes propuestos por la ilustradora santanderina». Pascua propone personajes de rasgos expresivos con formas distorsionadas, con los que quiere que el espectador empatice y busque la belleza en la deformidad. Sus ilustraciones son imágenes que producen «temor o rechazo al mismo tiempo que ternura. Así, la ilustradora nos invita a crear nuestro propio criterio sobre los personajes, huyendo de convencionalismos y prejuicios».

'Cumbres Borrascosas' se publicó en 1847, el mismo año en el que se publican las obras de sus hermanas, 'Jane Eyre' de Charlotte Brontë y 'Agnes Grey' de Anne Brontë. Las hermanas Brontë habían publicado un año antes un libro de poesía bajo tres pseudónimos masculinos. Tras esta publicación, Charlotte anima a sus hermanas a publicar una novela. En este contexto surge 'Cumbres borrascosas', una obra ambientada en los páramos húmedos y neblinosos de Yorkshire en los que las Brontë se habían criado.

Emily Brontë confina su relato en este paisaje y a unos pocos personajes entre los que sobresalen principalmente, Heathcliff y Catherine, su historia de amor es el núcleo central de la novela. Pero la historia de amor no es más que un recurso para la autora. Ella ahonda en las relaciones humanas y sus rivalidades e intrigas, venganza, pasión, odio son los temas que ocupan la narración. Sin embargo, la publicación de su novela recibió un gran rechazo por parte de la sociedad victoriana de mediados del XIX por no cumplir los estándares de decoro exigidos, no aceptaron los retratos de unos personajes salvajes y feroces que muestran sus sentimientos de una forma tan primitiva. Fue, en definitiva, un desafío en la época victoriana.

El reconocimiento de la obra de Brontë como novela universal y valiosa por introducir nuevos temas en la literatura y nuevas estructuras narrativas, no llegará hasta la pasada centuria. «Podemos quedarnos con las palabras de Virginia Woolf para definir el trabajo de la escritora: con un par de pinceladas Emily Brontë podía conseguir retratar el espíritu de una cara de modo que no precisara cuerpo; al hablar del páramo conseguía hacer que el viento soplara y el trueno rugiera».

Agenda La exposición: 'Cumbres borrascosas' de Emily Brontë ilustrada por Rebeca Pascua. Sede: Centro Cultural Doctor Madrazo. Calle Casimiro Sainz, s/n, Santander. Inauguración: Miércoles, 5 de diciembre, 19.30 horas. Comisaria: Carmen Lascurain Gómez. Organiza: Centro Doctor Madrazo/Concejalía de Cultura y Turismo/Ayuntamiento de Santander. Ocho obras de otro tantos personajes de la novela universal.Desde hoy y hasta el 31 de diciembre.

Rebeca Pascua con su obra «deja ver que el gusto es algo subjetivo, por lo que no hay reglas: sólo desarrollando nuestro propio criterio huiremos de convencionalismos y prejuicios, así nos encontramos el uso de la asimetría en su estilo». La especialidad de la ilustradora cántabra es el retrato, que tiene como objetivo mostrar las distintas personalidades y emociones en sus personajes, con un toque de fantasía en una escena pseudo realista a través de un estilo muy personal y una técnica que complementa métodos tradicionales y digitales.

El programa se completa con una maratón de cine, el próximo día 26, en la que se programará una selección de las numerosas versiones de este clásico literario, que no dejado nunca de interesar a los cineastas. Además, el profesor de literatura Juanjo Prior dirigirá un club de lectura sobre 'Cumbres Borrascosas' que se celebra a las seis de la tarde previa inscripción.

El Ayuntamiento de Santander conmemora de este modo los doscientos años del nacimiento de la escritora inglesa Emily Brontë con la exposición, las proyecciones y el club de lectura, todo ello en el Centro Cultural Doctor Madrazo, en un proyecto que brinda la oportunidad de «conocer y apreciar el talento narrativo de la gran autora inglesa, revisitado por otros creadores, cineastas e ilustradores».

La exposición está compuesta por ocho obras de gran formato creadas ex profeso por la ilustradora santanderina Rebeca Pascua (1983) que se acerca a la única novela de Brontë a través de los retratos de los otros tantos personajes principales. Después de 'De ratones y hombres', esta iniciativa es la segunda entrega de una serie de exposiciones y actividades con las que el Centro Cultural Doctor Madrazo aborda el fomento de la lectura y la apreciación de las artes.