Crítica 'Thikra: Night of Remembering', de Akram Khan

Danza conmovedora y ancestral

Ana de la Robla

Ana de la Robla

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:15

Es posible que pocas veces nos hayamos sentido tan conmovidos ante una expresión dancística como en la noche de este domingo, en que retumbaron en ... el Festival Internacional de Santander los latidos ancestrales del corazón, la feminidad atávica, la lucha constante entre el día y la noche, entre el bien y el mal, entre la memoria y el olvido. La Compañía dirigida por el coreógrafo británico-bengalí Akram Khan nos conmocionó con su exposición de sentimientos primitivos y eternos en 'Thikra: Night of Remembering', oscilante entre el baile contemporáneo y el Bharatanatyam, una de las danzas clásicas más antiguas de la India.

