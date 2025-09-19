El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ramón Barea, en primer término, en una escena de la obra 'El dilema del corcho' que protagoniza junto a Patxo Telleria. PIO ORTIZ DE PINEDO

Ramón Barea

Actor
«Uno no debe olvidar su pasado ni las relaciones que ha establecido con la gente»

El veterano intérprete llega hoy al Palacio de Festivales con 'El dilema del corcho', «una obra de Patxo Telleria que atrapa al espectador entre la risa y el dilema moral»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El veterano actor, director y productor Ramón Barea llega hoy, a las 20.00 horas, a la Sala Pereda del Palacio de Festivales con 'El ... dilema del corcho', una pieza que combina humor, memoria y reflexión sobre las decisiones que marcan una vida. Con más de cinco décadas dedicadas a las tablas, Barea se ha convertido en uno de los grandes referentes del teatro español. La representación forma parte del programa Camino Escena Norte.

