Desastre, que no delirio

Trazar un retrato desmesurado, hiperbólico y delirante de Modigliani es una perogrullada. Pero utilizarlo para llenar el lienzo vital de topicazos, volver a mostrar a ... la intemperie al artista, entre el malditismo, el inadaptado y la juerga creativa resulta demoledoramente plomizo. Además, en este caso se desciende a la confusión y a esa fácil lectura de que el cineasta utiliza al pintor histórico (por otra parte, autor de algunas de las mayores demostraciones de belleza que ha dado la pintura) para justificarse y auto exculparse tras los hechos vividos recientemente. Hablamos de Johnny Depp, actor en muchas ocasiones, estrella solo en otras, que llevaba casi tres décadas sin dirigir y presentó 'Modi, three days on the wings of madnes' en la última edición del festival de San Sebastián.

Valoración Datos País Reino Unido

Año 2024

Dirección Johnny Depp

Guion Jerzy Kromolowski, Mary Olson-Kromolowski

Música Sacha Puttnam, Stephen McLaughlin

Fotografía Dariusz Wolski, Nicola Pecorini

Reparto Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino

Género Drama biográfico Lo patético es que el protagonista de 'Eduardo Manostijeras' cree tutear al pintor y convierte su segundo largometraje, tras 'The brave', en una plástica impostura vital sobre su ego y sobre la coherencia de sus decisiones. Aquí lo que se analiza es una película –muy vacía y engolada, por cierto– y poco importa en lo creativo (en lo ético es otra cuestión que merece otros tribunales) si Depp trata de vincular su reputación personal y profesional y su reciente triunfo judicial sobre su exesposa Amber Heard, con una rehabilitación social como intérprete y ahora como director, olvidada faceta que nadie echaba de menos. A su incursión en Modigliani, en una especie de biopic simulado o disfrazado, es un decir, le falta coherencia, vocación de estilo y sobre todo claridad. ¿Se quiere contar una vida? ¿Adentrarse en la entraña y la intrahistoria de uno de los grandes artistas de la historia? La película no ofrece respuestas por inane, insustancial, pretenciosa e indecisa, pero regodeada en una coartada creativa de la que carece. Caprichosas aplicaciones viscerales, naderías arrebatadoras sin ninguna razón de ser y carente de texturas que atrapen en algún momento la mirada sobre el delirio, aquí confundido con el exceso. Nombres como Al Pacino o Coppola perseguían al artista. Vista la 'Megalópolis' del segundo, a lo mejor lo de Depp es un capricho infantil. Riccardo Scamarcio, protagonista, se deja mecer por la extravagancia y no quedan asideros para salvarse. Una vida en tres días, la del pintor y la ficción que lo recrea, y 114 minutos son suficientes para levantar un despropósito y desear volver a ver una obra de Modigliani. Una mirada limpia, exenta de artificio.

