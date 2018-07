«El deseo de buscar la verdad es innato en nosotros» Enrique Krauze participó ayer en un encuentro iberoamericano y hoy se subirá a la tribuna de los 'Martes literarios'. / María Gil Lastra El historiador y escritor mexicano Enrique Krauze se sube hoy a la tribuna de los 'Martes Literarios' en el Paraninfo de La Magdalena MADA MARTÍNEZ Martes, 17 julio 2018, 07:30

Enrique Krauze participa hoy en los 'Martes literarios'. Ha escrito más de una veintena de libros: 'Siglo de caudillos' (1976), 'La presidencia imperial' (1997), 'La presencia del pasado' (2005) o 'Redentores' (2011), o 'El pueblo soy yo' (2018), entre otros. Es además miembro de la Academia Mexicana de la Historia, dirige Editorial Clío y también 'Letras Libres', revista de pensamiento crítico. De hecho, no es la primera revista en la que deja huella: durante más de veinte años colaboró con Octavio Paz en 'Vuelta', donde fue secretario de redacción y subdirector. Columnista habitual, en los últimos tiempos y escritos se ha mostrado muy crítico con el ya presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador -a quien ya dedicó el texto 'El mesías tropical' en 2006-. Ha logrado distintos premios, entre ellos, el Comillas de Biografía, el Nacional de Ciencias y Artes de México o el FAES de la libertad que concede la Fundación FAES.

Ayer participó en uno de los cursos veteranos de la UIMP: los encuentros iberoamericanos, que este año se centran en la cultura audiovisual y en el deporte. Krauze participó en una mesa redonda junto con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, el escritor Fernando Savater, y Borja Baselga, director de la Fundación Santander. «Hay mucho que hacer, hay un amplio espacio para la creatividad y la imaginación, pero concretada en obras y proyectos, para acercarnos y para influir mucho mejor», reflexionó Krauze, «porque España ha estado un poco aletargada, ensimismada. Se entiende, porque ha tenido problemas, pero quién no. La oportunidad de convergencia con Iberoamérica es muy grande, más allá de la política, de la política cultural, de la política económica..., en los ámbitos de cultura más amplia, con los medios de que disponemos ahora. España es muy querida y muy cercana, y no se da cuenta de tan cercana y querida que es».

Krauze intervino en otra ocasión para mostrarse positivo respecto del papel de los medios de comunicación, de su futuro. Los nuevos modelos de suscripción y financiación colectiva, e, incluso, personajes como el presidente de EE UU, están ayudando al repunte de los medios de comunicación. Krauze citó como ejemplos a 'The New York Times' o 'The Washington Post', que han ganado impacto y lectores «para defender los hechos, para defender las noticias, la verdad objetiva en definitiva. Como dice 'The Washington Post', la democracia muere en la oscuridad. [Estos periódicos] han tenido un éxito en los últimos tiempos de Trump, tanto en sus ediciones de papel como en línea, que no imaginaban».

Así que Krauze es optimista. «Gracias a los dictadores o a toda esta época 'orwelliana', en que la verdad es igual que la mentira, la esclavitud es igual que la libertad... El deseo de buscar la verdad es innato en nosotros. La verdad hay que buscarla, y el periodismo busca la verdad. Los lectores están cayendo en la cuenta de que esto hay que apoyarlo. Y va a funcionar».

El fútbol

Krauze disfruta el fútbol, al menos, disfruta los Mundiales. Recientemente, en un artículo publicado en 'Letras libres' -y previamente en el diario mexicano 'Reforma'-, el escritor celebraba estos campeonatos como una suerte de cita con uno mismo, con sus cambios. «Hay que celebrar la inocente comunión del futbol porque nos recuerda fugazmente que somos un nosotros. Ojalá esa convicción se transfiriera a la vida colectiva, espectáculo que ocurre antes y después del breve paréntesis de destreza, inteligencia y arte, apto para todas las edades: el futbol», escribía Krauze en ese artículo titulado 'Edades del fúbol'.

Ayer, a modo de guinda de la ponencia, el escritor se refirió de nuevo a esa suerte de comunión transfronterizo que propician las ligas de fútbol, los torneos internacionales, los grandes equipos. «Eso que ocurre en el fútbol en América Latina, eso de que estén todos tan atentos a lo qué pasa con el Barcelona, a lo qué pasa con el Real Madrid... El fútbol es más que un juego, es una forma de estar cerca, una globalidad que es también la nuestra».

Hoy por la tarde, partir de las 19.00 horas, Krauze hablará con sus lectores y con quienes asistan a los 'Martes literarios', una cita que vuelve a celebrarse, como casa semana, en el Paraninfo de La Magdalena.