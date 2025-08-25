El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los Diálogos de la Filmoteca dedican por primera vez a la animación una de sus jornadas formativas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:22

La animación se suma a las jornadas formativas de la Filmoteca dirigidas al sector audiovisual. Será el próximo 6 de septiembre gracias al taller que impartirán Paloma Alperi, Rafael Catalán y Chisco Valdés y cuya inscripción ya está abierta.

La Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission y la Filmoteca a Mario Camus, ya ha abierto la inscripción para el Diálogo de Cine y Producción (DCP) que, por primera vez desde que se iniciaran en 2020, se centrará en la animación con la participación de Paloma Alperi, directora de arte y creadora de personajes, Rafael Catalán, compositing senior artist de la productora Skydance Animatio y Chisco Valdés, cineasta y especialista en posproducción de imagen. Bajo el epígrafe 'Más allá de lo que ve la cámara: pipeline y procesos en color, animación y VFX', esta nueva jornada formativa introducirá a grandes rasgos cómo se trabaja en animación y efectos visuales (VFX).

En concreto, se abordarán aspectos como el trabajo entre departamentos, cómo se integran los flujos de trabajo y, sobre todo, cómo esos procesos impactan directamente en la fase creativa y de producción de un proyecto.

Asimismo, se hablará sobre cómo se conciben los flujos de trabajo técnicos desde VFX, animación y color, qué decisiones afectan a cada departamento y cómo un buen planteamiento desde el desarrollo puede ahorrar tiempos y costos más adelante. A ello se sumarán los errores más comunes que se cometen cuando los equipos no conocen los procesos y cómo se podrían evitar a través de ejemplos concretos de colaboración real o casos donde la coordinación técnica tuvo impacto en un proyecto tanto positivo como negativo. El objetivo es que los participantes en la sesión de ese sábado, día 6, se lleven herramientas reales para mejorar sus propios procesos creativos con una mirada técnica, pero cercana.

