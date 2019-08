El director del Palacio aprovecha la presentación de la nueva programación para despedirse Eva Ranea, junto a Ángel López (centro) y Regino Mateo, en la presentación de la programación de la nueva temporada. Los cambios en la Consejería de Cultura, tras hacerse cargo de ella el líder socialista Pablo Zuloaga, podrían afectar a otras áreas y aún no se sabe si afectarán al responsable de programación, Regino Mateo ROSA RUIZ Santander Martes, 20 agosto 2019, 15:28

Ángel López, actual director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y del Palacio de Festivales, aprovechó este martes la presentación de la nueva programación del Palacio de Festivales para anunciar su despedida tras cuatro años de trabajo que ha afrontado como «un gran reto» y con «gran orgullo».

Según explicó se va contento tanto por el «éxito de afluencia» de público y porque está convencido de que la actual situación del Palacio «no tiene nada que ver» con la que llegó a este puesto, tanto en lo social, como en lo laboral y en lo económico. «Todos nos hemos puestos las pilas y los números están ahí», subrayó después de dar las gracias al personal que ha trabajado con él en este tiempo.

Los cambios en el Gobierno regional tras las elecciones del pasado mes de mayo con un nuevo consejero en el área de Cultura (Pablo Zuloaga) dan paso a una nueva etapa en el Palacio de Festivales que todavía no se sabe si afectará también al responsable de la programación, Regino Mateo, quien también este martes y durante el mismo acto señaló que es el nuevo consejero el que «tiene que armar sus equipos y tomar sus decisiones», según señaló. Y si bien, aún no conoce si seguirá o no en el cargo quiso agradecer al actual equipo de dirección del Palacio haberle hecho «todo tan fácil» en esta etapa y haberle permitido trabajar con «libertad, eficiencia y eficacia».

Ángel López, quiso desear muy buena suerte al nuevo director que le suceda y se mostró seguro de que su equipo tendrá entre sus prioridades el sacar adelante los proyectos pendientes, como es la ejecución de las nuevas taquillas, la mejora del techo del Palacio y la reforma de la Escuela de Teatro.