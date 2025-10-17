Doble cita del ciclo de Música Antigua con la viola de gamba como protagonista

Dos nombres, Johanna Rose y Sergio Barcellona. Y un instrumento: la viola de gamba. El programa de actividades de Música Antigua de Santander aborda ... esta semana una doble cita en la Sala Casy Up de la Fundación Caja Cantabria que gravita en torno a la viola de gamba. El responsable artístico de la Asociación, Paulino García, cree que «no sólo es uno de los instrumentos más importantes y bellos del periodo barroco sino también uno de los más queridos por el público moderno». En especial, considera que hay un antes y un después a raíz de que el músico Jordi Savall popularizara su presencia en las salas de concierto de todo el mundo y alcanzara con él auténtica categoría mediática de superventas con la banda sonora de la mítica película de Alain Corneau, 'Todas las mañanas del mundo'.

Hoy viernes, a las 19.30 horas, la primera cita dentro de Los preludios de Mas + tendrá lugar la charla, impartida por el violagambista y musicólogo Sergio Barcellona, en la que abordará los detalles de un instrumento que ilustra como pocos el espíritu musical de la música francesa del periodo barroco. Con entrada libre, su conferencia lleva por título 'Un instrumento muy francés', a través de la que recorrerá la historia de la viola de gamba, desde su origen en España, su transformación en Italia y su momento de gloria en la Francia del máximo esplendor de la corte de Versalles. Barcellona, natural de Vicenza (Italia) Premier Prix en viola da gamba (Conservatorio C. Munch, París), ha centrado sus investigaciones en el repertorio dialectal veneciano del siglo XVIII.

Ideados y sostenidos por Música Antigua de Santander, Los Preludios de Mas+ son actividades que complementan su Ciclo de conciertos con el propósito de «conectar al público santanderino con los intérpretes y programas que en él se desarrollan».

Mañana sábado, bajo el epígrafe '7 Movements' es el turno de Johanna Rose, (viola de gamba).En este programa, procedente de su segunda grabación en solitario, la violagambista aborda el mundo de dos grandes figuras que han escrito para un instrumento de cuerda grave 'a solo', el gran genio alemán Juan Sebastian Bach y el misterioso compositor francés Monsieur de Sainte Colombe.

El concierto que, sin ningún tipo de acompañamiento ni artificio, ofrecerá la intérprete alemana, incluye la quinta y sexta suites de Bach que «el gran maestro alemán concibiera para violonchelo a solo» Nada mejor para calibrar el grado de virtuosismo con el que Rose adorna sus interpretaciones».

Pero, además de esto, Rose «aúna el espíritu formal francés que sustenta la música de Bach con la estética austera, libérrima y contemplativa de Monsieur de Sainte-Colombe, incorporando a cada suite un movimiento añadido, compuesto por este célebre y enigmático músico». Tras su paso de por escenarios de reconocido prestigio, Johanna Rose destaca por su gran virtuosismo y musicalidad. Con su segundo trabajo en solitario, 'Histories d'un Ange', dedicado en su mayor parte a la música de Marin Marais, que ya fue presentado en el Ciclo de Mas+ de 2022, obtuvo tres nominaciones para el prestigioso premio alemán Opus Klassik.