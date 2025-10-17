El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Johanna Rose, intérprete de gran virtuosismo y sensibilidad. Laura León

Doble cita del ciclo de Música Antigua con la viola de gamba como protagonista

Los Preludios de Mas+ y 7 Movements se citan, hoy y mañana, en la Fundación Caja Cantabria a través de la charla del musicólogo Sergio Barcellona y del concierto de Johanna Rose

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Dos nombres, Johanna Rose y Sergio Barcellona. Y un instrumento: la viola de gamba. El programa de actividades de Música Antigua de Santander aborda ... esta semana una doble cita en la Sala Casy Up de la Fundación Caja Cantabria que gravita en torno a la viola de gamba. El responsable artístico de la Asociación, Paulino García, cree que «no sólo es uno de los instrumentos más importantes y bellos del periodo barroco sino también uno de los más queridos por el público moderno». En especial, considera que hay un antes y un después a raíz de que el músico Jordi Savall popularizara su presencia en las salas de concierto de todo el mundo y alcanzara con él auténtica categoría mediática de superventas con la banda sonora de la mítica película de Alain Corneau, 'Todas las mañanas del mundo'.

