Del drama de Otelo a la magia de Alicia. De la música clásica de Mozart y Brahms al rock inglés de Los Beatles. El Palacio de Festivales afronta una intensa semana que arranca el jueves con la Orquesta Filarmónica de Hamburgo y cierra el sábado con un tributo a la banda de Liverpool. Entre medias, Julio Fraga dirige 'Otelo', de William Shakespeare y la compañía de teatro negro Irú propone una revisión del cuento de Lewis Carroll 'Alicia en el País de las Maravillas'.

La programación semanal arranca el jueves con la Orquesta Filarmónica de Hamburgo, la mayor y más antigua de esta ciudad, con una larga historia musical. El concierto, que tendrá lugar en la sala Argenta del Palacio, estará dirigido por Kent Nagano y contará como solista con la violinista Veronika Eberle. El repertorio elegido para Santander incluye 'La flauta mágica' de Mozart y el 'Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 77' de Brahms en la primera parte. Y, en la segunda, sonará la 'Sinfonía nº 4 en mi menor Op. 98' de Brahms.

Los conciertos de la Filarmónica de Hamburgo se celebran desde 1828 y han contado con artistas invitados de la talla de Clara Schumann, Franz Liszt y Johannes Brahms. Hace tres años que Kent Nagano llegó a la dirección. En su primera temporada, inició un nuevo proyecto, la Academia Filarmónica en St. Michaelis, focalizado en la experimentación y en la música de cámara.

El ciclo 'El Palacio con los Niños' termina con el cuento 'Alicia en el País de las Maravillas'

Clásicos Contemporáneos acerca el viernes una actualizada versión de 'Otelo', uno de los grandes dramas de William Shakespeare, con dirección de Julio Fraga y un reparto compuesto por Chete Lera, Josu Eguskiza, F.M. Poika, Paco Luna, Juan Luis Corrientes, Tatiana Sánchez Garland, Estrella Corrientes y Paz de Alarcón. Las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la escena tienen una gran importancia en esta versión de 'Otelo', en la que se combinan la palabra y la acción dramática con la imagen, el espacio sonoro y el silencio. La escenografía, creada por Juan Ruesga, se basa en el mundo mediterráneo.

Otelo, general moro al servicio de Venecia, consigue el amor y la mano de Desdémona, una noble veneciana. Yago, despechado porque Otelo ha nombrado su lugarteniente a Casio y no a él, trama su venganza. Ante un ataque de los turcos, Otelo es enviado a Chipre y viaja con su mujer, Yago, Casio y Rodrigo, pretendiente enamorado de Desdémona, y Emilia, esposa de Yago. Entre toda una serie de intrigas, Otelo, preso de las dudas, se convence de que su esposa le es infiel y la asesina. Al darse cuenta de su error, se suicida, mientras Yago ha matado a su propia esposa por revelar su plan y cae en manos de la justicia.

Y el sábado, la magia de 'Alicia en el País de las Maravillas' invadirá la Sala Pereda. Se trata de una revisión para público familiar que Irú Teatro hace del cuento clásico de Lewis Carroll, en el que los personajes de carne y hueso se entremezclan con los títeres de diferentes tamaños y la magia del teatro negro, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde la fantasía es protagonista. Alicia es una niña inquieta, con una imaginación desbordante, cansada de un mundo lleno de normas impuestas y con ganas de vivir aventuras. Un día se encuentra con un conejo blanco que habla y comienza su aventura.

La semana del Palacio de Festivales termina el sábado con The Mersey Beatles, una banda que reinterpretará canciones que marcaron una época y un estilo como 'I wanna hold your hand', 'She Loves You', 'Hey Jude', 'Yesterday', 'All you need is love', 'Let it be', 'Lucy in the sky with diamonds', 'Help' o 'Yesterday'. Así, como los originales, The Mersey Beatles provienen de Liverpool. Allí empezaron a tocar en 1999 los grandes éxitos de la banda y desde el año 2002 lo vienen haciendo regularmente en el mítico local The Cavern Club, en el que los Beatles se dieron a conocer.

The Mersey está formado por Steven Howard, David Howard, Mark Bloor y Brian Ambrose. Juntos han recorrido escenarios por todo el mundo recordando a los de Liverpool.