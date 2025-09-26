El dúo L'Affetto Umano, protagonista del ciclo de Música Antigua de Santander

El dúo L'Affetto Umano y la figura de Alessandro Scarlatt son los ejes de la doble cita musical, hoy y mañana, en el ... Casyc de la Fundación Cantabria que acoge, respectivamente, un Encuentro con los músicos y el concierto 'Sospir miei' con la interpretación de la soprano Belén Vaquero y de Ramón Pérez-Sindín Blanco, clavicémbalo. Ideados y sostenidos por Música Antigua de Santander, Los Preludios de Mas+, que se abren hoy con Paulino García, son actividades que complementan su Ciclo de Música Antigua «con el propósito de conectar al público con los intérpretes y programas que en él se desarrollan».

En la jornada de hoy se ha programado a las 19.30 horas el inicio de los Preludios con la guía de Paulino García, director artístico del Ciclo de Música Antigua. El encuentro girará en torno a la figura de Alessandro Scarlatti de quien, en este año, se conmemora el 300 aniversario de su muerte. La charla versará sobre la ópera y la cantata, formas en las que Scarlatti vertió su gran maestría y, además, contará con la opinión del dúo L'Afetto Umano, en una cita con entrada libre. L'Affetto Umano propone rendirle homenaje con un programa alrededor de algunas de sus más insignes cantatas, siendo éste el género más fecundo de su producción y por el cual fue más reconocido en vida. Además, 'Sospir miei' se combina con sonatas estilísticamente tempranas de Domenico Scarlatti, hijo de Alessandro y uno de los más grandes compositores del barroco. Mañana sábado tendrá lugar el concierto en la sala Casyc Up. El primer concierto se centra en la importantísima figura de A. Scarlatti. «La efeméride no ha tenido en las programaciones de los festivales españoles la relevancia que el autor merece, razón de más para que el Ciclo reivindique el valor que representa como principal desarrollador de géneros esenciales en la música barroca como son la ópera y la cantata», sostiene Paulino García. Compositor prolífico, escribió unas cien óperas y más de 600 cantatas. En estas últimas, consideradas por muchos como la cumbre de su arte, se centra el programa de L'Affetto Umano. La soprano Belén Vaquero ha recibido el premio FestClásica de este año junto a Pérgamo Ensemble. Por su parte, el clavecinista Pérez-Sindín actúa en grandes salas y colabora con orquestas como la Real Filharmonía de Galicia, Sinfónica del Principado de Asturias, o la Orquesta y Coro de RTVE.