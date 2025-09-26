El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La soprano orensana Belén Vaquero. MAS+

El dúo L'Affetto Umano, protagonista del ciclo de Música Antigua de Santander

Paulino García conduce hoy el primer encuentro de los Preludios de Mas+ y mañana Belén Vaquero y Ramón Pérez-Sindín actúa en el Casyc de la Fundación Caja Cantabria

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El dúo L'Affetto Umano y la figura de Alessandro Scarlatt son los ejes de la doble cita musical, hoy y mañana, en el ... Casyc de la Fundación Cantabria que acoge, respectivamente, un Encuentro con los músicos y el concierto 'Sospir miei' con la interpretación de la soprano Belén Vaquero y de Ramón Pérez-Sindín Blanco, clavicémbalo. Ideados y sostenidos por Música Antigua de Santander, Los Preludios de Mas+, que se abren hoy con Paulino García, son actividades que complementan su Ciclo de Música Antigua «con el propósito de conectar al público con los intérpretes y programas que en él se desarrollan».

