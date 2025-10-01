Una edición especial de 'Escribo tu nombre' recuerda a la santanderina Elena Quiroga

Considerada una de las escritoras más importantes y originales de la literatura española de posguerra junto con Carmen Laforet o Ana María Matute, la santanderina ... Elena Quiroga publicó hace ahora sesenta años su obra más ambiciosa, 'Escribo tu nombre'. Además, el próximo viernes se cumplen tres década de su fallecimiento. En la doble conmemoración Bamba Editorial publica estos días una edición especial de la citada obra que coincide con el tercer año de existencia del sello editorial. Bamba, asimismo, suma así su tercer volumen de la Colección Biblioteca Quiroga.

'Escribo tu nombre' es el proyecto literario más ambicioso de su autora y, en parte, continuación de 'Tristura'. Tras dos años de preparación «debido a su complejidad», la editorial culmina la recuperación de la autora con la que nació el proyecto.

La obra Título: Escribo tu nombre

Auto: Elena Quiroga

Editorial Bamba Editorial.

Páginas 541

«Algún día escribí libertad». Así comienza 'Escribo tu nombre', el regreso a la vida del personaje Tadea. La protagonista revive sus años clave en un asfixiante internado de monjas, marcados por la disciplina férrea y el enorme peso del silencio. Sacudida por preguntas –quién es, en qué creer– emprende una búsqueda marcada por la vasta soledad y el desengaño, pero también por un ansia profunda de libertad. Todo ello con la España de los últimos años de la República como telón de fondo. Comienza a gestarse un revelador despertar: la construcción de una identidad, el deseo de saber y la urgencia de afirmarse en el mundo. La novela revela «cómo, incluso en los entornos más ásperos, es posible hallar la verdad y la belleza».

De 'Escribo tu nombre' se ha destacado su «prosa precisa y deslumbrante, colmada de imágenes ricas», con la que Quiroga traza el retrato íntimo de una conciencia femenina en busca de un lugar propio. La obra más ambiciosa de la autora que es, al mismo tiempo, confesión, revelación y canto a la libertad más profunda.

Bamba ya publicó 'Tristura' y 'Viento del Norte' «para devolver la vigencia de una autora imprescindible». La nueva edición verá la luz el próximo día 8 y será presentada en breve en Librería Gil. Fundamental, anacrónica y extemporánea, Quiroga obtuvo el Premio Nadal en 1951 por la citada 'Viento del Norte' y primera mujer novelista en ingresar en la Real Academia de la Lengua Española. Su narrativa fue «más allá del discurso de una época.

Innovadora, experimentó con lo que nos mueve, narrando con maestría nuestros paisajes más íntimos».

Lucía Navarro Pla, editora de Bamba, defiende que Elena Quiroga siempre trató de escribir la soledad. Y subraya «su mirada reflexiva y un profundo anhelo por desvelar aquello que sucede en la interioridad más íntima del ser». En su introducción a la nueva edición conmemorativa, bajo el epígrafe 'La gran ausente: una soledad sonora', elogia «la precisión abrumadora de su escritura, el uso del flujo de conciencia y de las técnicas más vanguardistas del siglo XX» –una rareza en la España realista de posguerra–, que hacen de sus novelas «un lugar de hallazgo literario».

La escritora santanderina se mantuvo al margen de los movimientos y círculos literarios de su época.

A juicio de la editora, en 'Escribo tu nombre' es, quizá, donde hallamos, a la Quiroga más ambiciosa, lírica y profunda» y en el caso de esta novela, apunta, «sus páginas son un retrato lucido de la viva experiencia del crecer femenino». Recuerda que Quiroga quiso concluir la historia de Tedea con 'Grandes soledades', novela inacabada que «al final de su vida trató de destruir y nunca vio la luz».