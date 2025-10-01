El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La escritora Elena Quiroga. Bamba

Una edición especial de 'Escribo tu nombre' recuerda a la santanderina Elena Quiroga

Bamba editorial conmemora el 30 aniversario del fallecimiento de la autora y los 60 años de la publicación de su obra más ambiciosa

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:17

Considerada una de las escritoras más importantes y originales de la literatura española de posguerra junto con Carmen Laforet o Ana María Matute, la santanderina ... Elena Quiroga publicó hace ahora sesenta años su obra más ambiciosa, 'Escribo tu nombre'. Además, el próximo viernes se cumplen tres década de su fallecimiento. En la doble conmemoración Bamba Editorial publica estos días una edición especial de la citada obra que coincide con el tercer año de existencia del sello editorial. Bamba, asimismo, suma así su tercer volumen de la Colección Biblioteca Quiroga.

