La 74 edición del FIS preludia los Marcos Históricos y se estrena en la Sala Pereda

Tras el programa inaugural abordado esta noche en la Sala Argenta, a cargo del Junior Ballet de la Ópera de París, el Festival Internacional ... de Santander, bajo la dirección de Cosme Marina, se adentra en su 74 edición a través de diversos escenarios. Así, el folclore renovador de Rodrigo Cuevas estrena la programación de la Sala Pereda, a las 20 horas. Una hora más tarde, el flautista Giovanni Antonini abre la sección Marcos Históricos en el Claustro de la Catedral. El espectáculo de Rodrigo Cuevas, 'Al pie del llar', también se presenta de nuevo este domingo 3 de agosto. Las localidades de venta anticipada para ambas citas del artista asturiano están agotadas desde hace semanas. No obstante, a las once de la mañana, de cada uno de esos días el Festival pondrá a la venta las localidades que, según laLey de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria ha de salir a venta directa al público, sin reserva, el mismo día del evento. 'Al pie del llar' presenta al Rodrigo Cuevas más personal, en comunión directa con el público y en un formato absolutamente camerístico.

Premio La Barraca de la UIMP, Premio Nacional de las Músicas Actuales, Premio Arcoíris 2022 del Ministerio de Igualdad, Premio MIN 2020 al Artista Revelación y al Mejor Álbum de Fusión y Músicas del mundo, Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) es un fenómeno de las artes escénicas.

Ampliar Pedro Puente Hoyos El vivero de bailarines del mañana inaugura el Festival La 74 edición del Festival Internacional de Santander comenzó esta noche con la danza como protagonista. El Ballet Junior de la Ópera Nacional de París, dirigido por el coreógrafo español José Martínez, interpretó un exigente programa en la Sala Argenta. Cuatro piezas, 'Allegro Brillante', de George Balanchine; 'Cantate 51', coreografía de Maurice Béjart a partir de una partitura de Johann Sebastian Bach;'Requiem for a Rose' de Annabelle López Ochoa sobre una pieza de Schubert, y 'Mi favorita', del propio Martínez, sirvieron para exhibir el talento de la cantera de la Escuela Francesa de danza.

En la Catedral Giovanni Antonini, miembro fundador de Il Giardino Armonico, grupo barroco que dirige desde 1989, protagoniza el preludio de los Marcos Históricos. Con este grupo ha actuado como director y solista de flauta dulce y flauta travesera barroca en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón. Antonini es también director artístico del proyecto Haydn2032, creado para hacer realidad la visión de grabar e interpretar con Il Giardino Armonico y la Kammerorchester Basel las sinfonías completas de Joseph Haydn antes del 300 aniversario del nacimiento del compositor.

En su concierto en Santander, interpretará un programa bajo el título It's as easy as lying ('Es tan sencillo como mentir'), frase del Hamlet de Shakespeare (Acto III, Escena II). En él, interpretará Isabella, una danza instrumental anónima del siglo XIV que transporta al Trecento italiano; piezas de El jardín de las delicias de la flauta (1644), una colección de variaciones para flauta solista de Jacob van Eyck sobre los éxitos de la música vocal y las danzas europeas de la época. El contraste llegará con las obras del compositor surcoreano Ysang Yu.

El ciclo Marcos Históricos ahondará en la música para este mismo instrumento con el quinteto de flautas dulces Seldom Sene y dos citas: el domingo, a las 20 horas, en la Iglesia de Santa María de San Vicente de la Barquera; y el lunes, 21 h, en la Iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales.