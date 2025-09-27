Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España

Eduardo Noriega (Santander, 1973) ha dado un nuevo salto en su carrera y ya forma parte de uno de los universos televisivos más potentes del ... planeta, el de 'The Walking Dead'. AMC lo anunció a bombo y platillo en septiembre del año pasado como uno de los fichajes estrella de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' que se emite desde el pasado 7 de este mismo mes de septiembre, un movimiento que no solo refuerza la presencia española en la franquicia, sino que simboliza un momento clave para el actor cántabro que se suma al reparto con un personaje recurrente y con peso en la trama.

En la tercera temporada, rodada en varios puntos de España, Noriega interpreta a Antonio, un habitante de la comunidad donde transcurre buena parte de la acción un pueblo gallego que en la ficción tiene el nombre de Solaz del Mar. Aunque la temporada se está emitiendo ahora y, lógicamente, AMC no ha dado demasiados detalles argumentales se sabe que Antonio forma parte de un grupo esencial para el desarrollo de la trama, con vínculos directos con Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride). Los primeros episodios emitidos lo muestran como un personaje de carácter fuerte, que se mueve entre la lealtad a los suyos y la necesidad de sobrevivir en un mundo devastado.

Su nombre encabeza un elenco español en el que también figuran Óscar Jaenada -este interpreta al alcalde de ese pueblo-, Alexandra Masangkay, Candela Saitta y Hugo Arbués.

La apuesta de AMC por España es rotunda. La tercera temporada se rodó durante diez meses en distintas comunidades autónomas: Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña... -una pena que la productora obviara a Cantabria- En cada una se han utilizado escenarios naturales, edificios históricos y paisajes reconocibles que, en pantalla, se transforman en ciudades arrasadas, conventos fortificados y aldeas de supervivientes. Además, la producción ha incorporado diálogos en español, catalán y gallego, lo que supone un giro interesante dentro de una franquicia tradicionalmente anglófona.

Para la industria española, 'The Walking Dead: Daryl Dixon' supone también una oportunidad histórica. Más del 90 % del equipo técnico es local, desde los departamentos de maquillaje y efectos especiales hasta la logística de rodaje.

Para el cántabro acostumbrado a personajes complejos en películas como 'Tesis', 'Abre los ojos' o 'El método', este papel significa entrar en una maquinaria televisiva internacional que no solo supone para él un reto de interpretación -Antonio es un superviviente en un contexto extremo, sino también de adaptación a la dinámica de una serie que combina rodajes intensivos, múltiples localizaciones y guiones que se reescriben constantemente para sorprender al espectador.

En algunas de las entrevistas que el actor ha ofrecido sobre este trabajo asegura que se siente «orgulloso» de formar parte de un proyecto de este calibre y de poder rodar en su propio país y hasta ha reconocido que aunque cuando se lo ofrecieron «no se veía haciendo ese personaje» después ha disfrutado mucho con él. También ha destacado la «energía» que aportan los equipos técnicos españoles y el entusiasmo de los fans, que han seguido el rodaje en distintas ciudades y han llenado las redes sociales de fotos y vídeos.

AMC guarda con celo los giros de la trama y no ha revelado si Antonio será aliado, antagonista o incluso interés afectivo de Carol, uno de los personajes más queridos por los seguidores de la serie. Las primeras reacciones a la temporada, sin embargo, destacan la química entre Noriega y Melissa McBride y apuntan a que su personaje podría tener un arco emocional importante.

La aventura de Noriega en 'The Walking Dead' no se detiene aquí. AMC ha confirmado una cuarta temporada, que será la última de Daryl Dixon. El rodaje ya ha comenzado, de nuevo en España, con localizaciones en Galicia, Madrid, Segovia, Toledo, Andalucía y Bilbao. Aunque no hay detalles sobre la continuidad de Antonio ni sobre cómo evolucionará su historia, todo apunta a que los personajes españoles seguirán teniendo un papel relevante en este desenlace.

Para Eduardo Noriega, la cuarta temporada representa la posibilidad de cerrar su arco en la serie y, al mismo tiempo, de consolidar su proyección internacional. Su participación en 'The Walking Dead' coincide, además, con un momento de madurez profesional en el que alterna cine, televisión y teatro, y con su regreso a producciones de alcance internacional tras años centrado en proyectos europeos.