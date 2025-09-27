El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Eduardo Noriega, en una escena de la serie de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', spin-off de 'The Walking Dead'. Norman Reedus y Romain Levi con el equipo de rodaje de uno de los episodios de la cuarta temporada en Bilbao. AMC Mireya López

Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España

El actor cántabro es uno de los protagonistas de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' que emite AMC+ y de la que ya se rueda la cuarta entrega

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Eduardo Noriega (Santander, 1973) ha dado un nuevo salto en su carrera y ya forma parte de uno de los universos televisivos más potentes del ... planeta, el de 'The Walking Dead'. AMC lo anunció a bombo y platillo en septiembre del año pasado como uno de los fichajes estrella de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' que se emite desde el pasado 7 de este mismo mes de septiembre, un movimiento que no solo refuerza la presencia española en la franquicia, sino que simboliza un momento clave para el actor cántabro que se suma al reparto con un personaje recurrente y con peso en la trama.

