Potada de la autoficción y crónica histórica de Cáliz. ÀFRIQUES EDICIONS

Ensayo visual y autobiografía, Alfredo Cáliz presenta en Santander 'Fotografía del desastre'

El experimento literario del fotógrafo y periodista recala el martes en la librería Gil, acompañado por Santiago A. Sagredo fotógrafo y autoeditor

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

A partir de una exploración fotográfica en Marruecos y de una investigación en archivos militares y familiares, Alfredo Cáliz reconstruye «una historia rota, marcada ... por silencios, ausencias y exilios interiores». El fotógrafo y periodista madrileño, en su primera incursión literaria que presenta esta semana en Santander, propone un recorrido textual y visual «por las ruinas de la memoria colonial española, hilando escenas de su infancia, imágenes de archivo, retratos contemporáneos y textos íntimos que cruzan lo personal y lo político».

