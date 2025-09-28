Ensayo visual y autobiografía, Alfredo Cáliz presenta en Santander 'Fotografía del desastre'

A partir de una exploración fotográfica en Marruecos y de una investigación en archivos militares y familiares, Alfredo Cáliz reconstruye «una historia rota, marcada ... por silencios, ausencias y exilios interiores». El fotógrafo y periodista madrileño, en su primera incursión literaria que presenta esta semana en Santander, propone un recorrido textual y visual «por las ruinas de la memoria colonial española, hilando escenas de su infancia, imágenes de archivo, retratos contemporáneos y textos íntimos que cruzan lo personal y lo político».

Entre el ensayo visual, la autobiografía, las leyendas familiares y la crónica histórica, 'Fotografía del desastre' es el relato familiar de la guerra de Marruecos. Un debut diferente sobre un acontecimiento histórico habitado por los seres queridos del autor. Cáliz, que estará acompañado por Santiago A. Sagredo, fotógrafo y autoeditor, presenta el libro el próximo martes, a las 19 horas en la Librería Gil de Santander.

El método: conjugar imágenes con palabras, yendo de unas a otras, demorándose en la escritura de su primer libro. Viajando por las carreteras de Marruecos, pensando en voz alta sobre la vida, las familias y sus mitologías, el perdón y las complejas relaciones con el vecino del sur. Un relato de viajes de un fotógrafo que reflexiona sobre sus fotografías; una crónica apasionada donde el lector se tropieza con Abd el-Krim y el general Silvestre, las dos caras de una moneda. 2Un retrato descarnado de un padre que se marchó de casa y un abuelo legionario que luchó en el Rif; tendiendo un puente emocional entre las montañas del norte de África y la plaza de las Peñuelas, en Madrid, donde nació Cáliz. Misteriosamente, este libro nace de una frase que el autor escuchó de niño: 'Tu abuelo llevó a cuestas a Franco'». Tirando de ese hilo el trayecto llega en coche a la llanura de Annual. En su obra se pregunta: «¿Qué heredan los hijos de las guerras de su padres? ¿Qué rastros dejan las fotos en la historia íntima? ¿Puede una imagen contener una pregunta política?».

Una reflexión profunda sobre la memoria, el perdón y la identidad, donde los paisajes y personajes históricos se entrecruzan con vivencias personales.

Fotógrafo independiente, 1968, Alfredo Cáliz entró en el mundo de la fotografía profesional a la edad de diecinueve años trabajando como asistente de plató durante seis años. Alternó ese periodo con una incipiente producción de reportajes de corte documentalista. Cubrió la revuelta Zapatista para el diario El Mundo en el año 1994. Ha participado en numerosas exposiciones: Círculo de Bellas Artes, Metrosur Madrid, Casa Encendida, La Fábrica, Casa Elizalde (Barcelona). La Fábrica editó un Fotobolsillo en el año 2010 en reconocimiento a su trayectoria. Hace más de veinte años, también comenzó a publicar sus fotografías en El País Semanal. Su trabajo ha sido expuesto en Madrid, Barcelona, Rabat, Tetuán, Dakar y Nouackchott (Mauritania), entre otros lugares.

El escritor y ensayista Santiago Alba Rico ha destacado la sinsularidad de la obra de Cáliz que «explora el lugar donde se cruzan la intimidad familiar y la historia de España, en un viaje geográfico, mental y emocional de gran potencia narrativa».