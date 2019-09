«Nos amenaza el fantasma del puritanismo», alerta Ernesto Caballero Ernesto Caballero, director del Centro Drámatico Nacional hasta el próximo mes de enero / CDN «Se está incubando el huevo de la censura», dice el director del CDN al presentar su última temporada al frente de los teatros públicos MIGUEL LORENCI Madrid Martes, 3 septiembre 2019, 18:25

Una «ola de puritanismo» sacude el mundo del arte y la creación y, por ende del teatro, amenazando a su propia y «agitadora» esencia «e incubando el huevo de la censura». Lo denuncia y lo lamenta Ernesto Caballero (Madrid, 1957), director del Centro Dramático Nacional (CDN), que a final de año cierra un largo y fructífero periodo de ocho años al frente de los teatros públicos.

Caballero presentó este martes la temporada 2019/2020 del CDN, que suma más de 40 propuestas «concebidas para agitar» y que conforman una oferta caleidoscópica en la que mantiene su apuesta por la savia fresca de la joven dramaturgia española alternándola con consagrados. Una temporada en la que no faltarán primerísimas figuras de la escena Internacional, como los 'popes' Peter Brook y Bob Wilson, «clásicos vivos» de nuestro teatro, como Juan Mayorga y José Sanchis Sinisterra, y grandes damas de la interpretación, como la francesa Isabelle Huppert y las españolas Blanca Portillo, Magüi Mira o María Adánez.

A cinco meses de entregar el testigo del CDN a su colega Alfredo Sanzol, Caballero defendió ayer en el Teatro María Guerrero su ambicioso y poliédrico programa en un acto que devino en una decidida defensa de la esencia del teatro y en el que encendió toda las alarmas.

«El teatro horada los tabiques de la realidad, abre boquetes y derriba muros para mostrarnos unos paisajes inesperados, y lo hace en lo que es siempre un acto gozoso de transgresión que nos libera», dijo Caballero. Aprovechó la presentación de la nueva temporada para hacer también una ardorosa reivindicación de la libertad de expresión y plantar cara a la corrección política. Una lacra que, a su juicio, mina desde hace años casi todos los ámbitos creativos.

combatir el sectarismo

«El fantasma del puritanismo disfrazado de corrección política recorre el mundo del arte y amenaza su esencia», dijo el director del CDN, para quien el teatro «debe combatir el sectarismo con más fuerza que nunca». Resulta obligado, defendió, en «un momento peligroso en que la reedición de ese puritanismo que algunos creyeron desterrado está incubando el huevo de la censura».

«Defendamos el teatro como un espacio supremo de libertad, por más que nos duela», reclamó Caballero a los profesionales de la escena que abarrotaban el patio de butacas del María Guerrero antes de desmenuzar el programa que pone fin a un viaje escénico y dramático de ochos años que inició con un adaptación de 'Doña Perfecta', de Benito Pérez Galdós, y acabará con una 'Madre Coraje', de Bertolt Brecht protagonizada por Blanca Portillo y con dirección del propio Caballero.

Blanca Portillo será la 'Madre Coraje' de Brecht con dirección de Ernesto Caballero / CDN

Destacó luego como Robert Wilson e Isabelle Huppert llevarán al Teatro Valle-Inclán en octubre 'Mary said what she said', «un monólogo fascinante –dijo– sobre la reina María Estuardo de Escocia». Peter Brook, «maestro de maestros» y premio Princesa de Asturias de las Artes, llevará en noviembre a las tablas del María Guerrero 'Why?', texto escrito al alimón con Marie-Hélène Estinne y protagonizado por Hayley Carmichael y Marcello Magni.

El CDN recibirá también en marzo a Declan Donnellan y Nick Ormerod con 'The Revenger´s Tragedy', y a la dramaturga italiana Emma Dante, que en junio de 2020 rescatará para el público español su celebrada pieza 'Las hermanas Macaluso'.

Bajo criterios de «actualización, mantenimiento y renovación», el CDN acogerá 'Naufragios de Álvar Núñez (o la herido del otro)' de José Sanchis Sinisterra –dirigida por Magüi Mira y protagonizada por Jorge Basanta o Pepón Nieto– y a otros «indispensables» de nuestra escena como José Carlos Plaza, que regresa a la que fue su casa con un montaje de 'Divinas palabras' protagonizado por María Adánez, y Juan Mayorga, que cerrará temporada con uno de sus éxitos universales, 'El chico de la última fila', en cartel de mayo a junio de 2020.

José Sanchis Sinisterra, que presentará 'Naufragio de Álvar Núñez (o la herida del otro)' / CDN

«Creo haber cumplido con creces lo que nos propusimos al llegar a esta casa, e incluso haber superado las expectativas», se felicitó Caballero. El director y dramaturgo se mostró también orgulloso de haber apostado «por la autoría de hoy» y por haberlo hecho «en un período con pocos recursos en el que, sin embrago, ha habido compromiso y buen hacer».

Caballero entregará en enero el testigo a Alfredo Sanzol. Pondrá así punto y final a un satisfactorio período en el que las salas de teatro público, con doble sede en el María Guerrero y el Teatro Valle Inclán de Madrid, «han tenido una ocupación del 90%»

Magüi Mira, que duirigirá la pieza de Sanchis Sinisterra / CDN

«Soy solo un eslabón más de una cadena conformada con nombres de enorme peso como Adolfo Marsillach, Lluís Pasqual, José Carlos Plaza, Núria Espert, José Luis Gómez, José Luis Alonso, Juan Carlos Pérez de Lafuente, Isabel Navarro o Gerardo Vera', dijo Caballero citando a algunos de sus predecesores en la dirección del CDN.