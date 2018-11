La escena cántabra propone un intenso programa durante el puente de Todos los Santos La actriz María Torres interpreta a 'Mador' dentro del ciclo 'Mujeres que cuentan' / T.A Circo, drama, comedia y títeres para adultos se alternan en las distintas salas de Cantabria con historias sobre malos tratos, arte, pintura y el derecho a buscar la verdad LOLA GALLARDO Santander Jueves, 1 noviembre 2018, 07:50

El teatro anima a pensar y reflexionar. El puente de Todos los Santos llega a las salas de Cantabria con propuestas muy variadas que van desde el circo hasta el drama pasando por la comedia o los títeres para adultos. Son historias que hablan de amor, de violencia, de malos tratos, de pintura y arte o del derecho a buscar la verdad. Una programación variada para un público de todas las edades.

La Teatrería de Ábrego presenta mañana y el sábado la historia de 'Mador' dentro de la Muestra Internacional 'Mujeres que cuentan', donde profundiza sobre sentimientos tan universales como el deseo, el amor y la compasión. 'Mador' es la historia de amor de Irene, una artista que un día decide encerrarse en su estudio para llevar a cabo un 'acto poético'. Irene coge la mano del público para adentrarle en su vida y en su obra, desde su niñez hasta el día de hoy. 'Mador' introduce al espectador en lo más sagrado que hay en el niño: el derecho a buscar la verdad. Es una interconexión poética que se sale de la normalidad. La obra crea imágenes que abordan temas tan atemporales como la muerte, la sexualidad, el cuerpo humano y el paso del tiempo. La pasión de la artista por su obra, la rivalidad entre el hombre y el arte... El pintor como creador que pretende dar vida a las figuras del lienzo y crea únicamente un caso abstracto e indescifrable.

'Mador' se desarrolla en una estancia caótica y claustrofóbica, como la historia que Irene nos narra, como su propia existencia. Un vestido que pende y se balancea en el aire; una escalera infinita hacia el cielo; una silla que encarna la figura del hombre. Estos elementos serán más que suficientes para sumergirnos en este universo.

La programación Palacio de Festivales 'Los sueños del Bosco' de la compañía Les 7 Doights de la Main. Mañana, a las 20.30 horas. Ciclo el Palacio con los Niños. The Nose Theater presenta 'Nanor, el niño pez'. Sábado, en la Sala Pereda, a las 17.00 horas. Escena Miriñaque La compañía Escena Miriñaque presenta 'Apocalipsis Clown'. Hoy, a las 20.00 horas. Y mañana, la compañía La Casa Be presenta 'Llueven vacas', a las 20.30 horas. Sábado y domingo, Javier Aranda pone en escena 'Vida'. A las 20.30 horas. Teatreria de Ábrego María Torres presenta dentro del Ciclo 'Mujeres que cuentan 'Mador'. Viernes y sábado, 20.30 horas Café de las Artes Ciclo de circo 'En la cuerda floja'. La compañía Vaques presenta 'Ye Orbayu'. Sábado, a las 20.30 horas. El Principal 'El Padre', de Strindberg, dirigida por Edy Asenjo. La dirección del teatro se facilita una vez realizada la reserva en el teléfono 606 897 950. Sábado, a partir de las 20.00 horas. Paraninfo de La Magdalena La Noche es Joven presenta una noche de teatro. 'Normal', de Escena Miriñaque y 'El Último Barrio', de Tres Patas Producciones. Sábado, a las 21.00 horas

Escena Miriñaque tiene este fin de semana un auténtico maratón de teatro. La sala Escena Miriñaque estará a pleno rendimiento durante el puente con su programa 'La Alternativa'. Hoy, la compañía cántabra pone en escena ' Apocalipsis Clown', una hilarante y distópica versión becketiana de un posible Apocalipsis pero clown. «Cuando la espera es inútil, porque no hay nada que esperar. Cuando sabemos que Godot no va a venir, ni vendrá. Lo que queda después de ese colapso de humanidad, son seres de risa oscura», reza el espectáculo. Se trata de una tragicomedia de 70 minutos, dirigida por Blanca del Barrio. Y mañana, la compañía madrileña La Casa Be, pondrá 'Llueven Vacas', el cual nos introduce en un hogar donde la violencia de género es el pan de cada día. Su autor, Carlos Be es uno de los autores más transgresores e interesantes de la escena madrileña, se trata de un dramaturgo tremendamente singular que posee un lenguaje propio. En 'Llueven Vacas' nos sorprende con un toque poético con el que aborda el tema de los malos tratos (psicológicos) apostando por la delicadeza y la poesía para narrarnos la estremecedora relación de Fernando y Margarita.

Y el sábado y domingo la compañía zaragozana Javier Aranda presenta 'Vida', un espectáculo que forma parte del XVI Circuito de la Red de Teatros Alternativos. Se trata de una propuesta de títeres para adultos donde el público disfruta y comprueba que las cosas hechas a mano tienen su propio carácter: las manos como parte de un ser, como protagonistas, como seres especiales que crean movimiento, emoción y vida.

'Vida' cuenta con varios premios, Mejor espectáculo de Teatro en la XXXI Feria Internacional de teatro y danza de Huesca, premio al Mejor Espectáculo de pequeño formato en Fetén 2018, en la Fira de Titelles de Lleida ha obtenido los siguientes galardones, Drac d'Or Julieta Agustí al Mejor Espectáculo, premio al Mejor Espectáculo del Jurado Internacional, premio al Mejor Espectáculo del Jurado de las Autonomías.

El Café de las Artes sigue adelante con el ciclo 'En la cuerda floja'. Mañana llega al Palacio de Festivales 'Los sueños del Bosco', de Les 7 Doigts de la Main y Théatre Republique, una historia en la que los cuadros del Bosco cobra vida entre imágenes impactantes y acrobacias. Y el sábado, la compañía catalana Vaques acerca al Café de las Artes 'Ye Orbayu', dos personajes capaces de hacer proezas circenses y muy preocupados por provocar risa. El ciclo 'En la cuerda floja' viaja hasta Castro Urdiales el domingo. La Mano Jueves ofrecerá su espectáculo 'Ricky Profesor de tenis' (19.00 horas)

Y 'El Padre, de Strindberg, vuelve el sábado a El Principal. Una historia sobre el conflicto de intereses entre el Capitán y su esposa en torno a la educación de su hija. Él quiere que sea laica, ella prefiere que sea artista. Y como en esos tiempos la voluntad de la mujer no puede respetarse, lo que hace es intentar que su marido sea declarado enfermo mental, intentando volverle loco y haciéndole creer que Bertha no es su hija.