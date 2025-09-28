El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Olvido García Valdés, Mariano Peyrou y Azahara Alonso. DM

Una exposición y un ciclo abordarán '50 años de pensamiento y creación literaria'

La Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española, que cumple tres años, inaugura mañana la muestra 'Rostros y textos'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Hace ahora justamente tres años, impulsada por un grupo de filósofos e historiadores de la comunidad con el fin de dar continuidad al legado de ... los profesionales cántabros de la filosofía y el pensamiento español, iniciaba su andadura la nueva Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española. «Fomentar el conocimiento, organizar actividades de encuentro y difusión y publicar una revista», 'Hitos', son sus principales acciones. El presidente de la asociación es el historiador de la filosofía española Gerardo Bolado. El nuevo curso se pone en marcha con la aparición del cuarto número de su revista digital y la convocatoria de un ciclo que interrelaciona la 'Filosofía y poesía en la cultura española actual'. La Biblioteca Central de Cantabria acogerá el ciclo de conferencias bajo el epígrafe 'Metamorfosis íntima del sentido' y de forma complementaria, una exposición gráfica '50 años de pensamiento y creación literaria en España (1975-2025): Rostros y textos'. El Ayuntamiento de Santander subvenciona parcialmente esta actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  3. 3

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  4. 4 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  5. 5

    La cuna del duelo y la despedida
  6. 6

    El Supremo permite a los vecinos prohibir pisos turísticos con mayoría de tres quintos
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  9. 9

    La mitad de las 50 solicitudes de parques eólicos en Cantabria han sido rechazadas o han caducado
  10. 10 Begoña Gómez planta al juez Peinado en la citación para que le concrete su imputación en la causa por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una exposición y un ciclo abordarán '50 años de pensamiento y creación literaria'

Una exposición y un ciclo abordarán &#039;50 años de pensamiento y creación literaria&#039;