Una exposición y un ciclo abordarán '50 años de pensamiento y creación literaria'

Hace ahora justamente tres años, impulsada por un grupo de filósofos e historiadores de la comunidad con el fin de dar continuidad al legado de ... los profesionales cántabros de la filosofía y el pensamiento español, iniciaba su andadura la nueva Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española. «Fomentar el conocimiento, organizar actividades de encuentro y difusión y publicar una revista», 'Hitos', son sus principales acciones. El presidente de la asociación es el historiador de la filosofía española Gerardo Bolado. El nuevo curso se pone en marcha con la aparición del cuarto número de su revista digital y la convocatoria de un ciclo que interrelaciona la 'Filosofía y poesía en la cultura española actual'. La Biblioteca Central de Cantabria acogerá el ciclo de conferencias bajo el epígrafe 'Metamorfosis íntima del sentido' y de forma complementaria, una exposición gráfica '50 años de pensamiento y creación literaria en España (1975-2025): Rostros y textos'. El Ayuntamiento de Santander subvenciona parcialmente esta actividad.

El proyecto da continuidad a las actividades desarrolladas en 2023 y 2024, 'Otros influencers. 50 años de ensayo filosófico en España (1973-2023)' y 'Escritura de ideas. Filosofía y creación literaria en España', Filosofía y poesía en la cultura española actual», respectivamente. Se inscribe así y completa un programa más amplio, «dedicado a aproximar a la ciudadanía de Santander la temática 'filosofía y creación literaria', abordada en apartados como ensayo, narrativa y poesía».

En 2026 'II Seminario abierto. Pensamiento político español contemporáneo'. En colaboración con el Colegio profesional de Ciencias políticas y Sociología. Se desarrollará entre el 22 y el 29 de abril de 2026 en la Sala José Alday del Parlamento de Cantabria. Tema 'La España de Isabel II y la Primera República Española (1843-1874)'.

El doble fundamento de estas jornadas radica en una reflexión: «Para producir e instaurar el sentido en la sensibilidad y la voluntad del ser humano, la literatura ha evolucionado desarrollando una diversidad de formas expresivas como la narración, el drama, la poesía, el ensayo.... Dentro de este espectro, destaca la poesía como el género literario más original en la producción del sentido humano, que necesita eso sí del pensamiento para dotarlo de la claridad de la idea».

Asimismo, «para captar y discernir diferencias en la manera de experimentar y reflexionar sobre la metamorfosis del sentido y su génesis desde nuevas formas y modos de maridaje entre filosofía y poesía», la entidad ha invitado a tres autores reconocidos y representativos de las generaciones activas en las últimas décadas: «De la Transición, Olvido García Valdés (1950); de la Democracia, Mariano Peyrou (1971), y de la generación Millennial, Azahara Alonso (1988)». Cada uno de estos autores aportará «su experiencia y su reflexión sobre esa metamorfosis íntima -en la mente del poeta pensador o del pensador poeta- del sentido entre la poesía y el pensamiento en el marco de sociedades postindustriales donde «la automatización y la prisa condicionan la eclosión del sentido o metáfora esencial de la filosofía desde la metáfora viva de la poesía». En este ciclo, por eso, «se atiende también a la cuestión del lugar de la interacción entre pensamiento y poesía en sociedades técnicas, como las nuestras, en las que lenguajes artificiales y algoritmos condicionan el pensamiento y la acción humana». Asimismo, está prevista una mesa en la que el profesor Ramón E. Mandado, y el poeta, ensayista y catedrático Alberto Santamaría hablarán de la metamorfosis íntima del sentido en la era de la prisa y los lenguajes de información.

Los organizadores, con motivo del centenario de la publicación de 'La deshumanización del arte, de José Ortega y Gasset', incluirán una sesión dedicada a «la concepción orteguiana del arte de vanguardia anterior a la Segunda Guerra Mundial». El catedrático de estética de la Universidad de Salamanca, y especialista en la obra de Ortega, José Luis Molinuevo hablará sobre la importancia de esa obra en su tiempo y en el nuestro.

El proyecto, explica Gerardo Bolado, «abre en Santander un espacio participativo de conocimiento y reflexión sobre el binomio pensamiento y poesía». No se trata solo de ilustrar la riqueza del diálogo entre filosofía y poesía en la España contemporánea, «sino también inspirar la reflexión de los participantes sobre estas disciplinas en el contexto actual, contribuyendo así a orientar su creatividad y realización personal», precisa. 'Metamorfosis íntima del sentido' se apoyará en una exposición gráfica en La Plaza de la Biblioteca Central, muestra visual de autores y obras significativas, que ponga 'Rostros y textos' a la temática abordada. Las cinco sesiones, del 29 de octubre al 27 de noviembre, estarán protagonizadas por Olvido García Valdés (1950), 'Del poema y la cosa en sí', presentada por Julius Richard; Azahara Alonso (1988), 'Pensar el poema: un acontecimiento', precedida de una introducción de Arantza Iturrioz; Mariano Peyrou (1971), 'Figura y fondo', presentado por Ana Maíllo y, finalmente la de Mandado y Santamaría, sesión presentada por Juan Luis Fernández.