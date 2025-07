La Feria del Libro Viejo abraza la 'saudade' en sus actividades culturales

Rosa M. Ruiz Santander Lunes, 14 de julio 2025, 18:54 Comenta Compartir

'La saudade', ese anhelo portugués que oscila entre la nostalgia y el deseo, recorrerá este año los 16 puestos de la Feria del Libro Viejo de Santander. La muestra que dirige Francisco Roales rinde tributo a la literatura portuguesa y dos gigantes de las letras lusas: Fernando Pessoa y José Saramago,

Del 2 al 17 de agosto, la Plaza Alfonso XIII será el epicentro del Libro Viejo, un lugar que también será espacio para la palabra, el arte y ese homenaje a Portugal que estará presente en una serie de actividades culturales que fueron presentadas este lunes por el propio Roales; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández y, algunos de los organizadores de esas actividades.

La Feria se inaugurará el día 2, sábado, y el lunes día 4, se abre el ciclo de charlas ' Saudades Portugal' con la participación del escritor y poeta Miguel Ibáñez, que ha titulado su intervención: 'He dejado de ser yo. Una lectura del 'Libro del desasosiego'. El miércoles día 6, será el turno de el director de la Feria quien bajo el epígrafe: 'I know not what tomorrow will bring' ofrecerá su charla. Dos días después, el viernes 8, la historiadora Lidia Gil hablará sobre el arte portugués. El lunes 11 de agosto, el hostelero Carlos Zamora llevará a la Plaza Alfonso XIII un viaje por los sabores, raíces e influencias de una gastronomía lusa. Sobre fados y otras emociones hablará el poeta Regino Mateo el miércoles 13 y el sábado 16, cierra este ciclo el historiador Javier Arruza con una conferencia que lleva por título: 'España y Portugal: dos monarquías aventureras'. Todas estas charlas tendrán lugar a las 19.30 horas.

Ampliar La presentación oficial este lunes DM

Otra de las actividades culturales programadas es el taller de literatura y escritura creativa que, un año más, imparte Leticia Bustamente, los días 4, 6 y 8, de 11.30 a 13.00 horas, y los días 11, 12 y 13 de agosto a la misma hora

Miguel Meca y Cristina Samaniego, fundadores de Espacio Espiral se han encargado de las lecturas dramatizadas que se ofrecerán los días 5, 7, 15 y 16. Habrá dos sesiones. A las 12.30 horas, y para un público familiar, se ofrecerá una adaptación que él mismo ha hecho de 'El cuento de la isla desconocida', de José Saramago. Por la tarde Cristina Samaniego ofrecerá su propia adaptación de 'O marinheiro', de Fernando Pessoa.

A estas iniciativas hay que unir el concierto de fados que Cleo Jones ofrecerá el viernes 15 a las 20.00 horas y la exposición 'Universo Pessoa'.

Roberto Orallo, autor del cartel de la Feria, explicó que ha plasmado en él su visión de Lisboa y Oporto, con referencias a los ríos y puentes, característicos de ambas ciudades tan ligadas a su trayectoria artística.