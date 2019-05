La feria de los soñadores El Palacio de Exposiciones recibirá mañana y el domingo a los aficionados al cómic, manga, videojuegos y cine / Roberto Ruiz Cantabria Alternativa, la cita más esperada por los amantes del cómic, los videojuegos o el cine de todas las edades, propone este fin de semana más de 120 actividades que se desarrollarán en el Palacio de Exposiciones ROSA RUIZ Santander Viernes, 31 mayo 2019, 07:27

Entre el juego, la provocación, la exhibición y, sobre todo, las ganas de soñar, Cantabria Alternativa se ha convertido en una cita muy esperada para todos los amantes del cómic, los vídeojuegos o el cine. El salón, que organiza El Diario Montañés en el Palacio de Exposiciones, celebra este fin de semana su cuarta edición con un gran reto, el de superar los 14.000 asistentes que acudieron el año pasado. Para ello en esta ocasión se ha organizado un programa para todos los públicos, con conferencias, talleres, exhibiciones, juegos, firmas de ilustradores de cómic... Una feria, en definitiva, en la que lo mejor que le puede pasar al visitante es perderse. Y lo es porque entre sus expositores hallará un mundo que invita a soñar entre personajes de cómic, cosplay, coleccionistas, artistas....

Todo este mundo de fantasía que es Cantabria Alternativa abrirá sus puertas mañana sábado. Entre las muchas actividades organizadas para esta primera jornada está la posibilidad de participar en un casting para el cortometraje 'Batida nocturna', el nuevo cortometraje del cineasta asturcántabro Pelayo López. Una historia ambientada en una fiesta protagonizada por el universo de los superhéroes y personajes de películas y sagas cinematográficas.

Para 'Batida Nocturna', se buscan diferentes perfiles, entre ellos personas para la figuración que quieran dar rienda suelta a su afición por el cosplay y vestirse de sus personajes favoritos. Además, se buscan intérpretes para los papeles protagonistas, donde no es necesaria una experiencia previa. El casting se celebrará de las 11.30 a 15.00 horas.

El sueño de muchos de los asistentes a este salón es viajar a Japón y tener la posibilidad de disfrutar de primera mano de todo lo que se relaciona el cómic y el manga. Para ello Laura Blocona, de la Oficina Nacional de Turismo del país nipón, ofrecerá una conferencia, a las 16.30 horas en la que, además de ofrecer abundante información sobre el país, dará muchos e importantes consejos para poder viajar con el menor coste posible.

Otra de las novedades este año es que la compañía Nintendo llevará al Palacio de Exposiciones sus últimas novedades para la consola Nintendo Switch, en un expositor de 150 metros cuadrados con más de 30 puestos de juego, garantizando entretenimiento electrónico nipón para los visitantes.

SÁBADO, EL PROGRAMA 11.30 a 15.00 horas Casting para el cortometraje 'Batida nocturna'. 11.30 a 14.00 horas FORTNITE: Cuartos de Final (Cantabria Alternativa Challenge). Zona Esports. 11.30 a 12.20 horas Programación de videojuegos con Scratch 3.0 (Niños de 8 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 12.00 a 14.00 horas Taller: 'Acuarela Flores e Insectos con MariaLu Gili' (inscripción necesaria). Zona de talleres 12.00 a 13.30 horas Firmas: Esther Gili. 12.00 a 14.00 horas Taller: 'Diseño y modelado con Blender'. Stand Nakama Steam. 12.00 a 14.00 horas Taller: 'Desarrollo de videojuegos con Construct 2'. Stand Nakama Steam. 12.00 a 13 horas Firmas: David Enebral. 12.30 a 14.30 horas Ingeniería con Lego Technic (Niños de 8 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 13.00 a 14.00 horas Taller: 'Star Wars - Cazas Tie'. Zona manualidades. 13.00 a 14.00 horas '¿Quién se ha colado en micasa?' Comunicación eSports y Videojuegos con Pilopi y Martín Oceja. Escenario. 13.30 a 14.20 horas Robótica con mBot (Niños de 8 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 15.00 a 16.00 horas Taller: 'Star Wars - Marcapáginas'. Zona manualidades. 15.00 a 16.30 horas Charla: 'Introducción al Cosplay con Jose Antonio Castañeda'. Modera Pedro López. Escenario. 15.00 a 20.00 horas Masterclass: Pintura de miniaturas con José Manuel Palomares (inscripción necesaria). Zona talleres. 15.30 a 18.30 horas Brawl Stars: Octavos Final + Cuartos Final + Semifinal + Final (Cantabria Alternativa Challenge). Zona Esports. 15.30 a 16.20 horas Robótica con Lego Wedo 2.0 (Niños de 8 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 16.00 a 17.00 horas Taller: 'Jumpling Clay - Harry Potter'. Zona manualidades. 16.00 a 18.00 horas Taller: 'Desarrollo de videojuegos con Construct 2'. Stand Nakama Steam. 16.00 a 20.00 horas Taller: 'Desarrollo de un juego de mesa'. Stand Nakama Steam. 16.30 a 17.20 horas TUX Paint y Realidad Aumentada (Niños de 5 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 16.30 a 18.00 horas Charla: 'Viajar a Japón: consejos para viajar barato' con Laura Blocona. 16.30 a 19.00 horas Fortinite: Semifinal + Final (Cantabria Alternativa Challenge) Zona Esports. 17.00 a 18.00 horas Taller: 'Jumpling Clay - Superhéroes'. Zona manualidades. 17.00 a 18.00 horas Academia Jedi (Plazas limitadas). Zona Star Wars. 17.00 a 19.00 horas Firmas: BIT. 17.30 a 18.20 horas Presentación y taller de juego Nakama STEAM (Niños de 5 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 17.30 a 20.00 horas Firmas: David LaFuente. Zona firmas. 18.00 a 19.00 horas Star Wars y acción social. 18.00 a 20.00 horas Taller: 'Dardos animados'. Zona manualidades. 18.00 a 20.00 horas Concurso de cosplay adulto + exhibición de esgrima de coreografía. 18.00 a 20.00 horas Taller: 'Modelado con Sculptris'. Stand Nakama Steam. 18.30 a 19.20 horas Diseño 3D con TinkerCad (Niños de 8 a 12 años y Padres). Zona tecnológica. 19.00 a 20.00 horas Cuentacuentos con Anakin Skywalker. Escenario. 19.00 a 20.00 horas Partida Privada Fortine con Gazta (Inscripción previa). Zona Esports. 19.00 a 20.30 horas Firmas: Enrique Vegas. 19.00 a 20.30 horas Firmas: Sergio Aráujo Cruz. 19.30 a 20.20 horas Presentación y taller de juego Nakama STEAM (Niños de 8 a 12 años y padres) 20.00 a 20.30 horas Entrega de premios S FORTNITE + BRAWL STARS (Cantabria Alternativa Challenge).

Domingo 11.30 a 12.20 horas Programación de videojuegos con Scratch 3.0 (Niños de 8 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 12.00 a 13.00 horas Taller: Cazas TIE. Zona manualidades. 12.00 a 13.30 horas Firmas. Esther Gili. 12.00 a 13.30 horas Firmas: Laura Campo. 16.00 a 20.00 horas Talleres: 'Desarrollo juego de mesa / Impresión 3D de figuras maestras / Desarrollo del Artbox'. Stand Nakama Steam. 12.30 a 13.30 horas Concurso de Cosplay Infantil. 12.30 a 13.30 horas Ingeniería con Lego Technic (Niños de 8 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 12.30 a 14.00 horas Firmas: BIT. 12.30 a 14.00 horas Firmas: David Enebral. 13.00 a 13.30 horas Cuentacuentos con Anakin Skywalker. Escenario. 13.30 a 14.20 horas Robótica con mBot (Niños de 8 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 15.30 a 16.20 horas Robótica con Lego Wedo 2.0 (Niños de 8 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 16.00 a 17.00 horas Taller: Desarrollo de videojuegos con Construct 2. Stand Nakama Steam. 16.00 a 17.00 horas Charla: 'Turismo Anime & Manga en Japón'. 16.00 a 17.00 horas Taller: Star Wars - Marcapáginas. Zona manualidades. 16.30 a 17.20 horas Tux Paint y Realidad Aumentada (Niños de 5 a 12 años y padres). Zona tecnológica. 17.00 a 18.00 horas Taller: 'Jumpling Clay - Harry Potter'. Zona manualidades. 17.00 a 18.00 horas Academia Jedi (Plazas limitadas). Zona Star Wars. 17.30 a 19.00 horas Concurso K-POP & J-POP. Salón de actos. 17.30 a 18.30 horas Charla: 'El rock de los galgos: ¿Por qué autoeditar un cómic de crítica social?'. 17.30 a 18.20 horas Presentación y taller de juego Nakama STEAM (Niños de 5 a 7 años y padres). Zona tecnológica. 18.00 a 19.00 horas Taller: 'Jumpling Clay - Superhéroes'. Zona manualidades. 18.30 a 19.20 horas Diseño 3D con TinkerCAD (Niños de 8 a 12 años y padres) Zona tecnológica. 19.00 a 20.30 horas 'Me gustan cortos': Edición especial Star Wars. 19.00 a 20.00 horas Taller: 'Jumpling Clay - Harry Potter'. Zona manualidades. 19.30 a 20.20 horas Presentación y taller de juego Nakama Steam (Niños de 5 a 7 años y padres). Zona tecnológica. 20.00 a 20.30 horas Entrega de premios eSports: Fifa + Clash Royale.

Esports Live Coaching de League of Legends (De 11.30 a 13.00) Con Gerar, head analyst de Penguins y coach de Penguins Academy. Mesa redonda Con Superpilopi, Holdem Hammers y Mick Díaz. (13.00 horas) Fortnite - Cantabria Alternativa Challenge ( De 12.00 a 18.30 horas). Fan Zone sobre Fortnite y Youtube (17.00 horas). Conoce a Gazta y sus secretos Fan Zone sobre HearthStone y MTG Arena de 18.00 a 20. 00 horas). Conoce a IosuStyle y a Arthur Hansen. Brawl stars - Cantabria Alternativa Challenge de 16 00 a 20.00 horas. Exhibición Fortnite con Gazta De 19.00 a 20.00 h. Entrega de premios Fortnite y Brawl Stars - Cantabria Alternativa Challenge de 20 00 a 20.30 horas. Domingo Live Coaching de League of Legends. De 11.30 a 13.00horas. Master Class League of Legends. A las 13.00 horas. CLASH ROYALE- Cantabria Alternativa Challenge De 12.00 a18.00 horas. Fan Zone sobre FIFA 19 De 16.00 a 18.00 horas) con Alex Pepin (x6tence) y a Pablo P. (ex Valencia C.F.) Fan Zone sobre Clash Royale De 18.00 a 20.00 horas) con Javi Gándara, analista para Team Queso. FIFA 19 - Cantabria Alternativa Challenge (De 15.00 a 20.00 horas)

Además de las últimas novedades 'jugables' para Nintendo Switch, todos los que se acerquen a este espacio podrán conocer a la comunidad cántabra de Super Smash Bros y Ultimate, descubrir todos los secretos del juego y hasta sacar a sus rivales de la pista.

El público podrá probar la obra maestra, según la crítica internacional', 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' o la última entrega de la una de las licencias japonesas más conocidas de todos los tiempos, 'Pokémon: Let's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!'.

Por su parte, los más competitivos podrán demostrar sus habilidades en los 14 puestos de juego habilitados para 'Super Smash Bros'.

Entre los talleres que se impartirán durante esta primera jornada de Cantabria Alternativa destaca el de 'Acuarela Flores e Insectos' que impartirá MariaLu Gili, a las 12.00 horas; el de 'Diseño y modelado' con Blender stand nakama steam que dará comienzo a la misma hora. Otros talleres son: 'Star Wars - Cazas Tie' (13.00 horas); Jumpling Clay - Harry Potter (16.00 horas); 'Desarrollo de videojuegos con Construct 2' (16.00 horas); 'Jumpling Clay - Superhéroes' (17.00 horas); 'Dados animados' (18.00 horas) y 'Modelado con Sculptris'.

Cantabria Alternativa también proporciona la posibilidad de conocer a distintos autores que llegan al Palacio de Exposiciones para participar en distintas firmas. Es el caso de David Enebral (12.00 horas); Enrique Vegas (19.00 horas) o Sergio Aráujo Cruz (19.00 horas).

Una de las actividades más destacadas de mañana o es la celebración del concurso coldplay para adultos. Tendrá lugar a las 18.00 horas y se ha convertido, en estas cuatro ediciones, en un punto de encuentro para todos los cántabros con ganas de emular a sus personajes favoritos.

Las bases para participar en este concurso están especificadas en la web oficial de 'Cantabria Alternativa'. Podrán participar un máximo de 25 personas y lo harán de forma individual o en grupos de hasta 8. Cada participante deberá tener al menos 12 años. Las presentaciones tendrán una duración mínima de 1 minuto y una duración máxima de 3 minutos.

Las bases especifican que serán válidos los cosplays de cualquier procedencia (cómics, manga, cine, series, videojuegos, literatura) siempre que se presente una imagen de referencia. Además, las piezas del cosplay deben haber sido confeccionadas a mano en su mayor parte. Los accesorios o partes prefabricadas pueden ser utilizados para la confección del traje por el participante pero siempre y cuando estos hayan sido modificados de una forma evidente.

La inscripción no quedará completa hasta que reciban respuesta por correo electrónico por parte de la organización.

Habrá tres premios remunerados: el primero con 300 euros; el segundo con 100 y el tercero 50 euros y los interesados tendrán que inscribirse en www.cantabria-alternativa.com

El domingo

La jornada del domingo también estará llena de sorpresas desde las 11.30 horas hasta las 20.30 horas. Como la jornada anterior habrá un buen número talleres: 'Cazas TIE' (12.00 horas);'Star Wars - Marcapáginas' (16.00 horas) 'Jumpling Clay - Harry Potter' (17.00 y 19.00 horas); 'Jumpling Clay - Superhéroes' (18.00 horas) y de firmas: Laura Campo, BIT y David Enebral.

Una de las actividades destacables de 'Cantabria Alternativa' es el concurso de K-Pop&J-Pop, que tendrá lugar a las 17.30 horas y pondrá más música al Salón. En este caso también es necesario inscribirse en la web oficial del evento, donde además se especifican las bases. La inscripción es gratuita y la participación podrá ser individual o colectiva, si bien no podrán participar menores de doce años. Las actuaciones no deberán sobrepasar los 3 minutos y las canciones, en formato mp3 deberán ser instrumentales (a excepción de coros).

Las bases señalan que no es necesario hacer coreografía ni llevar vestuario acorde a la actuación, pero siempre será muy valorado por el jurado. Además en el caso de utilizar cosplay se aplicarán las normas generales de utilización del mismo en escenarios. No puede llevar cualquier tipo de objeto que pueda causar daño a alguna persona (espadas con filo, objetos contundentes o punzantes). Queda también prohibido el uso de materiales que dañen o ensucien el escenario.