Fermín Bocos regresa al Ateneo con su libro 'Cuando viajar era descubrir'

«Para poder de verdad acceder a ese placer que provoca el viaje -no del turista sino del viajero-, tienen que darse tres condiciones previas. ... La curiosidad; la buena salud y el conocimiento previo en términos históricos antes de llegar al lugar. Hay ciudades como Florencia donde su belleza es explícita y no necesita prácticamente saber nada para quedarse extasiado ante el Baptisterio (de San Juan), ante la Santa Croce... Pero si uno además sabe lo que significa o cómo Brunelleschi fue un pionero construyendo aquella maravillosa cúpula...». El que así se refiere al gusto por viajar, más allá del turismo, es el periodista cántabro Fermín Bocos (Valderredible, 1949) quien esta tarde, a las 19.30 horas, presentará en el Ateneo el que es su último libro: 'Cuando viajar era descubrir' (Almuzara) en un acto en el que estará acompañado por el también periodista, director del Ateneo y del Aula de Cultura de El Diario Montañés, organizadora de la presentación, Manuel Ángel Castañeda.

La obra es «un homenaje a quienes ven en el descubrimiento un horizonte de libertad y sabiduría», un libro de aventuras y «una vuelta al mundo a través de los relatos de hombres y mujeres que hicieron del viaje su modo de vida». Así, y tal y como exponen desde la editorial, desde los mitos de Ulises hasta las proezas de los exploradores del siglo XX, este libro es un homenaje a los grandes viajeros que, «con valentía y curiosidad, desafiaron los límites de su tiempo». Bocos lo hace a través de relatos apasionantes y minuciosamente documentados, que sumergen al lector en las hazañas de figuras legendarias como Alexander von Humboldt, Lady Hester Stanthope, Patrick Leigh Fermor, Annemarie Schwarzenbach y Wilfred Thesiger. Un libro, que según la editorial está indicado para quienes creen que viajar no es solo desplazarse, sino una forma de vivir y entender el mundo».

En cuanto a Bocos, que además de estudiar Medicina es licenciado en Periodismo y que ha trabajado en las principales emisoras de radio y televisión de España, reconoce sobre este libro que en los últimos tiempos ha cambiado el concepto de viaje y que predomina un tipo de viajero, más bien turista, que « va a los sitios no tanto a ver lo que hay y a dejarse llevar por la belleza del lugar y las connotaciones históricas, sino a hacerse una 'selfie' con las Pirámides o el Partenon».