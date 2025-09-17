El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bocos, en Nápoles. Archivo de F. B.

Fermín Bocos regresa al Ateneo con su libro 'Cuando viajar era descubrir'

El periodista y escritor presenta hoy, en un nuevo acto del Aula de Cultura de El Diario Montañés, una obra en la que sigue la huella de grandes exploradores

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

«Para poder de verdad acceder a ese placer que provoca el viaje -no del turista sino del viajero-, tienen que darse tres condiciones previas. ... La curiosidad; la buena salud y el conocimiento previo en términos históricos antes de llegar al lugar. Hay ciudades como Florencia donde su belleza es explícita y no necesita prácticamente saber nada para quedarse extasiado ante el Baptisterio (de San Juan), ante la Santa Croce... Pero si uno además sabe lo que significa o cómo Brunelleschi fue un pionero construyendo aquella maravillosa cúpula...». El que así se refiere al gusto por viajar, más allá del turismo, es el periodista cántabro Fermín Bocos (Valderredible, 1949) quien esta tarde, a las 19.30 horas, presentará en el Ateneo el que es su último libro: 'Cuando viajar era descubrir' (Almuzara) en un acto en el que estará acompañado por el también periodista, director del Ateneo y del Aula de Cultura de El Diario Montañés, organizadora de la presentación, Manuel Ángel Castañeda.

