El Festival 'Hágase la luz' alumbra, desde hoy, una veintena de espacios de Santander

Una veintena de espacios y dieciséis instalaciones, itinerarios sonoros, proyecciones y montajes integran, como ya se anticipó, la quinta edición festival 'Hágase la Luz'. Desde ... hoy jueves al domingo, día 5, Santander acogerá propuestas que vinculan arte y nuevas tecnologías e invitan a descubrir calles, plazas y edificios desde otra perspectiva. La iniciativa de la compañía Ruido Interno, bajo la dirección de Juan Carlos Fernández, se abre, de forma simbólica, con la instalación artística 'Faro urbano', de Álvaro Fernández, que entre las 20.30 y las 22.30 horas de este jueves transformará el ascensor de la calle Alta en un faro contemporáneo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Esta será la primera de las tres intervenciones artísticas del festival que se ofrecerán de forma puntual en un lugar y un espacio determinado. Las otras dos se realizarán el sábado: una en el claustro de la catedral y la otra en el Mercado de la Esperanza. La primera de ellas, diseñada por Ruido Interno, lleva por nombre 'Tegimen Lucis' y, con pases cada quince minutos entre las nueve y las doce menos cuarto de la noche, transformará el claustro «en un espacio de contemplación a través de una coreografía de luz y un paisaje sonoro envolvente que plantea un diálogo poético entre el tiempo, el silencio y la espiritualidad del lugar».

Agenda de hoy, jueves Ascensor de la calle Alta. Faro urbano. Álvaro Fernández (Cantabria). Instalación luz (Solo hoy). De 20.30 a 22.30 horas.

Escuela de Náutica. After the end. Y Planet city, the great endeavor and emissary. Liam Young (Australia). Instalación vídeo multiproyección (estará hasta el domingo). De 18.00 a 21.00 horas.

Fuente de la plaza de las Atarazanas. Marea. (todos los días con ese horario). Pablo Turanzas (Cantabria) Instalación luz y sonido. De 21.00 a 1.00 h.

MAS. Museo de Santander. Despertar. (se extiende los cuatro días del festival). Exalumnos y exalumnas de Bachilleratoç de Artes. Realidad Aumentada. De 10.00 a 13.00 y 17.30 a 21.00 horas.

Pantallas del Palacio de Festivales, Optica Nueva Visión y Zapateria Krack. Estado parámetro. (durante todo el festival). Camile Duhart. Vídeo pantallas led.

Por otra parte, 'Esperanza', la intervención de luz y sonido diseñada por el propio Juan Carlos Fernández para el Mercado de la Esperanza será visible desde el exterior del edificio a partir de las nueve y media de la noche y se plantea como una invitación para celebrar la memoria viva de este espacio que ha cumplido 120 años.

'Hágase la Luz' incluye también distintas intervenciones que se podrán visitar no de forma puntual como las ya citadas, sino durante el transcurso del propio festival, como es el caso de la instalación de luz y sonido 'Marea', firmada por Pablo Turanzas, que desde este jueves y hasta el domingo, entre nueve de la noche y la una de la madrugada, utilizará efectos de luz en constante transformación para generar una relajada experiencia visual sobre la fuente de la Plaza de Atarazanas. En el Auditorio del Centro Botín, como ya se destacó, cientos de esferas luminosas se encenderán desde el viernes hasta el domingo dentro de la instalación live luz/audio 'Globoscope' una propuesta internacional de Colective Coin.

Luz, láser, vídeo y sonido son los elementos empleados en 'Circuito Liminal', una instalación de BeatMe Lab que desde mañana por la tarde hasta el domingo a las 14.00 horas, se podrá visitar en el Palacete del Embarcadero narrando «el continuo encuentro entre los humanos y las máquinas en un escenario inspirado en el movimiento cyberpunk». También el láser será protagonista en la instalación inmersiva que se mostrará de viernes por la tarde a domingo por la mañana en el Espacio Ricardo Lorenzo, en la calle Aguayos. Se trata de 'Circuito Liminal', de V.P.M. Joan Canal y Javier Nieto, que proyecta dos láseres opuestos sobre una serie de marcos suspendidos en forma de diamante, revelando la estructura oculta del universo.

La Escuela de Náutica vuelve a acoger en esta edición dos instalaciones vídeo multiproyección firmadas por el australiano Liam Young. Con ambas piezas, 'After the end', y 'Planet city, the great endeavor and emissary', se realizará una proyección especial en la Filmoteca de Cantabria mañana, a las 20.00 horas, con entrada libre. En ese mismo espacio, el sábado a las 20.00 horas, Iván Puñal presentará 'No longer a tree'. También de Iván Puñal son los vídeos 'Through the glass' y 'Ubi sunt' que se proyectarán en el Centro Cívico Tabacalera desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 14.00 horas. El primero reflexiona sobre la condición humana y la inteligencia artificial, mientras que el segundo aborda reflexiones sobre la fugacidad de la vida, la pérdida y la memoria. Un año más, la programación de 'Hágase la Luz' ha incluido trabajos de realidad virtual. Para celebrar los cinco años del festival, se ha recuperado una de sus piezas más aclamadas: 'To the Moon', de Hsin-Chien Huang y Laurie Anderson que se pasará en la Fábrica de Creación, y 'Oto's Planet', de Gwenael François, que se podrá ver en el Real Club de Regatas de Santander, uno de los espacios que se incorporan este año al proyecto. Para acceder a estas dos propuestas es necesario reservar plaza a través de eventbrite y todavía queda alguna disponible para 'Oto's Planet'. También regresan los recorridos sonoros para los que todavía es posible conseguir invitaciones a través de la plataforma eventbrite. El psiquiatra y escritor Rafael Manrique acompañará con su relato el sábado por la mañana en un recorrido por el Barrio Pesquero; el poeta Regino Mateo ha escrito un texto para ser escuchado el domingo por la mañana en la zona de la calle Santa Lucía, y la periodista Olga Agüero firma un relato que se ha programado para el domingo por la tarde en el entorno de la Plaza de Cachavas. La realidad aumentada, que es otro clásico del festival, llega en esta ocasión al MAS.

