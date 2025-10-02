El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Planet city', de Liam Young (Australia), instalación vídeo multiproyección. R. I.

El Festival 'Hágase la luz' alumbra, desde hoy, una veintena de espacios de Santander

El programa de creación lumínica y audiovisual organizado por Ruido Interno se inaugura con dos intervenciones artísticas en el ascensor de la calle Alta y en la fuente de la Plaza de Atarazanas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:23

Una veintena de espacios y dieciséis instalaciones, itinerarios sonoros, proyecciones y montajes integran, como ya se anticipó, la quinta edición festival 'Hágase la Luz'. Desde ... hoy jueves al domingo, día 5, Santander acogerá propuestas que vinculan arte y nuevas tecnologías e invitan a descubrir calles, plazas y edificios desde otra perspectiva. La iniciativa de la compañía Ruido Interno, bajo la dirección de Juan Carlos Fernández, se abre, de forma simbólica, con la instalación artística 'Faro urbano', de Álvaro Fernández, que entre las 20.30 y las 22.30 horas de este jueves transformará el ascensor de la calle Alta en un faro contemporáneo visible desde distintos puntos de la ciudad.

