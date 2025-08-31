El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'L'Atalante' de Jean Vigo, clásico que inaugura el ciclo 'Rendez-vous ciné'.

La Filmoteca, sede en septiembre del Festival de Cine, refuerza sus ciclos con la Alianza Francesa

'Rendez-vous ciné' se inaugura con la proyección de 'L'Atalante', obra mítica de Jean Vigo, en una programación que incluirá la trilogía vampírica de Michio Yamamoto

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Malditismo y poesía. Mirada ácrata y salvaje. Luz y lucidez. Lirica surgida de una combinación de movimientos y querencias en las que impone su poética ... personal. Jean Vigo al frente de 'L'Atalante' pone rumbo al cine más intenso y con mayor personalidad visual pionera y fundacional. Apenas cuatro películas en una trayectoria truncada por la muerte a los 29 años. Virtuosismo, sentimiento y técnica, sensualidad y enigma se suceden en un título y un cineasta, a modo de Rimbaud, reivindicado más tarde. Es una de las primeras y grandes referencias de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus durante la programación de septiembre.

