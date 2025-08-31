La Filmoteca, sede en septiembre del Festival de Cine, refuerza sus ciclos con la Alianza Francesa

Malditismo y poesía. Mirada ácrata y salvaje. Luz y lucidez. Lirica surgida de una combinación de movimientos y querencias en las que impone su poética ... personal. Jean Vigo al frente de 'L'Atalante' pone rumbo al cine más intenso y con mayor personalidad visual pionera y fundacional. Apenas cuatro películas en una trayectoria truncada por la muerte a los 29 años. Virtuosismo, sentimiento y técnica, sensualidad y enigma se suceden en un título y un cineasta, a modo de Rimbaud, reivindicado más tarde. Es una de las primeras y grandes referencias de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus durante la programación de septiembre.

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus y Alianza Francesa de Santander reforzarán este próximo curso su colaboración con la creación de un nuevo ciclo, más proyecciones y una nueva modalidad de acceso gratuito para estudiantes y profesores de la academia.

El ciclo, que se denomina 'Rendez-vous ciné' y en el que colabora también el Instituto Francés de Bilbao, permitirá al público disfrutar tanto de películas recientes como de títulos icónicos de la historia del cine francés.

Durante todo el curso se proyectará al menos un título de este ciclo cada mes con dos sesiones por película y este especial se inaugura en septiembre con la proyección de 'L'Atalante', cumbre del realismo poético, y de 'El odio' de Mathieu Kassovitz.

Gracias a esa colaboración los estudiantes y profesores de la Alianza Francesa podrán disfrutar de acceso gratuito a todas las películas del ciclo 'Rendez-vous ciné', así como al resto de títulos que programe la Filmoteca y cuyo idioma original sea el francés. Así, filmes como 'Prodigiosas' o 'El mayordomo inglés' se incluyen este septiembre dentro de esta colaboración, que no implica a las películas del Festival de Cine de Santander. La sala de Bonifaz volverá acoger proyecciones del certamen santanderino, previsto del 12 al 18 de este mes, bajo la dirección de Júlia Olmo.

l director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Franco, destaca que Alianza Francesa de Santander ha sido este último año «uno de nuestros más firmes colaboradores, gracias a sus pases mensuales y a iniciativas como el ciclo para estudiantes 'Festinema', en el que participaron en enero más de 1.600 escolares».

Este nuevo ciclo «permitirá ampliar esa colaboración en una simbiosis que facilitará el acceso al cine a la comunidad de estudiantes y profesores de la entidad, al tiempo que beneficiará al público al propiciar la proyección de títulos emblemáticos de la rica historia del cine francés como es 'L'Atalante», apuntó Franco.

Ampliar 'Sin perdón' de Clint Eastwood.

Por otra parte, la sala de la calle Bonifaz continúa con su monográfico de Clint Eastwood que este mes alcanza los primeros títulos de la década de los noventa, en concreto, con la proyección del policíaco 'El principiante' y de dos obras mayores del cineasta norteamericano: 'Sin perdón' y 'Un mundo perfecto'.

Destaca especialmente la proyección del emblemático western que propició el primer gran triunfo de Eastwood en los Óscar en 1992. Para esta proyección, la Filmoteca dispondrá de una nueva copia digital en calidad 4K que Warner, que colabora en el monográfico de Eastwood, ha desarrollado en su laboratorio de Londres. 'Sin perdón' ofrece una visión del Oeste cruda y reflexiva, oscura y dramática, que denuncia de forma explícita y profunda la violencia que otros cineastas ensalzaron en el pasado.

Protagonizada por el propio Eastwood como William Munny, junto a Gene Hackman, Morgan Freeman, o Richard Harris, 'Sin perdón' supuso un inesperado éxito en taquilla. Drama oscuro y denso, a partir de un presupuesto de menos de 15 millones de dólares, acabó recaudando 159 millones en todo el mundo.

Por otra parte, la programación de septiembre incluye varios títulos incluidos dentro del ciclo 'Segunda oportunidad', que permite aproximarse a cintas recientes que han tenido escasa o nula presencia en las pantallas comerciales de Cantabria.

Ampliar 'Prodigiosas' de Frédéric Potier y Valentin Potier.

Además de 'El mayordomo inglés' de Gilles Legardinier y 'Prodigiosas' de Frédéric y Valentin Potier, este mes se proyectarán también 'Ernest Cole, lost and found' de Raoul Peck, 'Tardes de soledad' de Albert Serra, 'Volver a ti' de Jeanette Nordahl y un último pase de 'The last showgirl' de Gia Coppola. Asimismo, el habitual ciclo de cine familiar incluye este mes dos títulos: '¡Rompe Ralph!' y la versión en acción real de 'El rey león' que dirigió Jon Favreau en 2019.

La colaboración mensual con la asociación 'La llave azul' propiciará este mes el estreno en Cantabria de la película 'Breve historia de una familia' de Jianjie Lin que, por la coincidencia con el Festival de Cine de Santander, que copará la programación de la Filmoteca en la semana citada, tendrá lugar el 25 de septiembre.

Ampliar 'Breve historia de una familia' de Jianjie Lin.

Por su parte, la asociación CineInfinito trae su habitual pase de 'Noches en vilo' con la proyección de 'Safe' de Todd Haynes el día 27 y de la trilogía vampírica de Michio Yamamoto: 'The vampire doll', 'Lake of Dracula' y 'Evil of Dracula'.

La programación de septiembre se completa con un pase especial de 'El prado de las estrellas' del santanderino Mario Camus, que se proyecta como extensión del ciclo de verano que tiene lugar en la Casona de Tudanca; y con dos sesiones del proyecto performativo 'Frecuencia oblicua' de la asociación Eureka el 19 de este mes de septiembre y con la participación de los artistas Chotawa, JPEGr, Séverine Beata y Tamara García.