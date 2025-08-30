El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica musical de la Orquesta Francesa de Jóvenes

El FIS rejuvenece y apasiona

Ana de la Robla

Ana de la Robla

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:15

Qué conmovedor concierto el avalado por el Diario Montañés en esta 74 edición del Festival Internacional de Santander. La apuesta decidida por la Orquesta Francesa ... de Jóvenes, dirigida por la maestra estonia Kristiina Poska (agrada ver mujeres en el podio de dirección), y acompañada por el piano solista del gran Alexandre Tharaud, ha sido un extraordinario acierto de la programación y, por añadidura, de este periódico como patrocinador. La propuesta musical, además, era muy atractiva, a la par que un reto para la joven orquesta: la obertura de 'El carnaval romano' de Berlioz, el 'Concierto para piano y orquesta núm. 2, en Fa Mayor, op. 102' de Shostakóvich y la suite 'Scheherezade' de Rimski-Kórsakov.

