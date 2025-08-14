El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Percussions de Strasbourg sonarán de nuevo el sábado en la Terraza de Gamazo del Palacio. FIS

El FIS traslada el ritmo de Percussions de Strasbourg al Auditorio del Centro Botín

Los Marcos Históricos acaparan protagonismo el fin de semana con el Trío Moment, que llevan obras de Krein y Brahms mañana a Isla, y los días 16 y 17 Daniel García Trío y el Grupo Vandalia unen el jazz a la música antigua

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Tras los estrenos que han marcado la semana (hoy segunda representación de 'Medea' en la Sala Pereda) el Festival Internacional de Santander traslada su actividad ... a los otros escenarios protagonistas de su programación. El Centro Botín en la ciudad y los Marcos Históricos en la región. En el primer caso, el ritmo de Percussions de Strasbourg se plasmará en el programa 'Psappha, Rebonds & Okho', con obras de Iannis Xenakis; y al día siguiente, en la Terraza de Gamazo del Palacio de Festivales, unirán sonatas para órgano de Bach con creaciones de Toru Takemitsu y de Michaël Levinas.

