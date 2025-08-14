El FIS traslada el ritmo de Percussions de Strasbourg al Auditorio del Centro Botín

Tras los estrenos que han marcado la semana (hoy segunda representación de 'Medea' en la Sala Pereda) el Festival Internacional de Santander traslada su actividad ... a los otros escenarios protagonistas de su programación. El Centro Botín en la ciudad y los Marcos Históricos en la región. En el primer caso, el ritmo de Percussions de Strasbourg se plasmará en el programa 'Psappha, Rebonds & Okho', con obras de Iannis Xenakis; y al día siguiente, en la Terraza de Gamazo del Palacio de Festivales, unirán sonatas para órgano de Bach con creaciones de Toru Takemitsu y de Michaël Levinas.

En la sección de lugares seleccionados en la geografía cántabra, doble cita con el Trío Moment lleva obras de Krein y Brahms mañana a Isla, y los días 16 y 17 con la presencia de Daniel García Trío y el Grupo Vandalia, que unen el jazz con la música antigua en Noja y Suances. El grupo francés Percussions de Strasbourg recala en el Auditorio del Centro Botín y en la terraza de Gamazo, ambas citas a las 20 horas, con las localidades de venta anticipada ya agotadas. A las 11 de la mañana de las dos jornadas saldrán a taquilla y en la web del Festival las correspondientes localidades que marca la ley.

Agenda del FIS Hoy. Sala Pereda. Segunda representación. Estreno de 'Medea'. La Machina Teatro. A las 20 horas. Montaje en versión y dirección de Iñaki Rikarte de la tragedia de Eurípides. Reparto: Patricia Cercas, Ivana Heredia, Fernando Madrazo, Elena Martinaya, Miguel Meca y Manuel Menárguez.

Hoy. Marcos Históricos. Noja. A las 21.30. Iglesia de San Pedro. Protean Quartet.

Mañana. Marcos Históricos. Isla. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa. A las 20 horas. Trío Moment.

Mañana. Centro Botín. Percussions de Strasbourg en el Auditorio. A las 20 horas.

Los percusionistas Minh-Tâm Nguyen -director artístico del grupo francés-Thibaut Weber y Alexandre Esperet actuarán el sábado en la terraza del Palacio de Festivales, donde interpretarán un programa que intercala tres Sonatas para órgano en trío de Johann Sebastian Bach, mediante teclados de percusión, con las obras Rain Tree (1981), de Toru Takemitsu; y Les Invariants (2021), de Michaël Levinas, para transportar las obras del genio del Barroco a través del tiempo.

Fundado en 1962, Percussions son embajadores de la creación musical de renombre mundial. Con un repertorio excepcional, el grupo interpreta obras maestras del siglo XX y encarga nuevas obras con un mismo objetivo: «Revitalizar un patrimonio contemporáneo revisándolo constantemente para seguir innovando en un contexto de diversificación artística».

Mañana en Isla protagonismo para los ganadores del segundo premio del XXI Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero, el Trío Moment, formado por Joan López de Soria (violín), Fabiola Sebastián (violonchelo) y Javier Moyà (piano). En la iglesia de San Julián y Santa Basilisa interpretarán un programa que han titulado Portrait ('Retrato'), compuesto por las obras Elegía, op. 16, de Alexander Krein y el Trío para piano, violín y violonchelo en si mayor, op. 8, de Johannes Brahms.