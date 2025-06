La fotógrafa documental Natalia Leiva se suma al proyecto de La Caverna de la Luz

La Caverna de la Luz avanza en su alumbramiento de los Apuntes sobre Fotografía en la península ibérica con la incorporación, desde hoy y ... durante este mes de junio, de Natalia Leiva a la Colección del proyecto que dirige Javier Vila. En la fotógrafa documental Natalia Leiva (Algeciras, 1978) su identidad de estilo y miradas son ajenas al viaje al otro lado del mundo en busca de lo exótico. «En su caso, lo encuentra en su cotidianeidad, en su pueblo, en su barrio. En la frontera que separa la realidad de la ficción en la que cada uno se evade a través de sus adicciones. La suya: la fotografía». Este ha sido el motivo, subraya Vila, «por el que la fotógrafa se incorpora a la Colección de La Caverna, porque es cruda y tierna a la vez, porque se acerca a los personajes desde el respeto y el desenfado de plantarse ante ellos, sacar la cámara y contar sus vidas».

Leiva se formó en la escuela UFCA de Algeciras, de la mano del fotógrafo Alberto Galán. Posteriormente fue asistente del fotógrafo Juan Valbuena, con quien ha realizado el Curso de Fotografía documental, en la escuela Lens de Madrid. Ha recibido la Beca Albarracín, en los encuentros Fotográficos, por sus trabajos 'Miénteme, dime que me quieres', que verá la luz como fotolibro publicado por la Kursala este año, y 'Polvo eres'. Actualmente trabaja en un ensayo fotográfico titulado 'El Salata', sobre la transformación de su barrio, una promoción de viviendas sociales de la Junta de Andalucía de los años 80, en Algeciras. A través de su obra, Natalia Leiva continúa explorando y documentando «las complejidades de la vida en los márgenes urbanos, ofreciendo una visión profunda y humana de la realidad que la rodea». 'Mdqmq' es el acrónimo del Proyecto de Fotografía Documental denominado 'Miénteme, dime que me quieres'. Ese nombre no está elegido al azar. A dos calles en paralelo a las instalaciones del Puerto de Algeciras se encuentran el Mercado de Abastos, los tenderetes en los que se puede adquirir cualquier cosa al grito de '¡Niña, vendo barato!', las farmacias, los supermercados y comercios de todo tipo. «Durante el día, el tránsito de personas y las actividades que se llevan a cabo son las de una ciudad cualquiera. Pero cuando cae la noche, el tránsito sigue siendo el mismo; las personas, no y las actividades, menos».

Natalia Leiva inició este proyecto en 2016. Su intención era la de documentar con total objetividad la vida nocturna de los aledaños del Puerto. «Las noches de esas calles se pueblan de seres que viven sus vidas de un modo muy diferente a lo que la mayoría de la gente entiende como una existencia normal», según expresa Lya U. Topper. La sala Kursala del edificio Constitución 1812 de Cádiz acoge este mes la exposición. Para la fotógrafa documentalista, su propósito es enseñar la dignidad de sus gentes, los beneficios de la mezcolanza y la interculturalidad, la diversidad y la alegría con que se puede vivir esa falta patente de recursos económicos o educacionales. Y añade que, además de su capacidad para escuchar, su instrumento es el humor.