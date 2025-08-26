La fusión entre la danza contemporánea y el flamenco se afianza en La Teatrería

El ciclo 'Danzando en el río', que ya se ha consolidado como «la gran fiesta de la danza profesional en Cantabria en la que los ... protagonistas son destacados artistas nacionales», vuelve agitar las noches en Oruña de Piélagos. La compañía Ábrego abre de nuevo su Teatrería para acoger cuatro espectáculos, en coordinación con el Circuito de la Red de Teatro Alternativos, en la que diferentes disciplinas se dan cita combinando la fusión entre la danza contemporánea y el flamenco.

El ciclo da comienzo hoy martes con la participación de Álvaro Murillo que trae a Cantabria desde Cataluña su espectáculo 'Flamenco futuro' en el que el intérprete trabaja con un software biomecánico que representa el movimiento en la pantalla. La obra explora la relación entre el cuerpo humano, el baile, su aprendizaje y la tecnología. ¿Cómo esta tecnología puede transformar algunos elementos en el aprendizaje del flamenco? «Lo único cierto es el movimiento. A través de él, se pretende generar un espacio para la exploración y la creatividad, analizando el Decálogo Flamenco propuesto por una de las figuras más innovadoras del baile flamenco, Vicente Escudero», tal y como señalan desde la Teatrería que también destacan la sobriedad de Álvaro Murillo, su armonía y cómo es capaz de lograr una diversidad de sonidos con el corazón sin chapas en los zapatos y sin otros accesorios.

PROGRAMACIÓN Danzando en el Río Álvaro Murillo abre el ciclo hoy martes y mañana miercoles. Zig Zag Danza actúa el jueves. La Penúltima lo hará el viernes y Nómada clausura el domingo. Todas las funciones, a las 20.00 horas.

Las Noches de la Teatrería Música y comedia en el jardín de la sala. Del 1 al 4 de septiembre. También a las 20.00 horas

La función comenzará a las 20.00 horas y se volverá a repetir mañana miércoles a la misma hora. El jueves, los asturianos de Zig Zag Danza mostrarán 'Después de cortar el césped', trabajo estrenado con motivo de los diez años de trayectoria, y en el que extienden una mirada activa hacia ese recorrido vital marcado en ese momento por trece producciones. Una trayectoria que ha estado marcada por una visión de pluralidad, abierta a todos los lenguajes escénicos y partiendo desde un punto de vista de los espectáculos como universos independientes; por ello cada uno de los trabajos de su repertorio tiene su propio punto de partida, proceso y desarrollo diferente al resto, en definitiva, su propia personalidad.

Ampliar Álvaro Murillo abre el ciclo con el espectáculo 'Flamenco futuro'. DM

Por ello esta producción quiere ser una relectura su primer trabajo 'Después de cortar el césped', pasada por el filtro de esta diversidad y desde una visión actualizada de la universal temática que motivó aquel lejano y primer trabajo, la comunicación y ausencia de la misma entre los seres humanos.

Al día siguiente, viernes, la danza vuelve al Jardín de la Teatrería con el espectáculo 'De Malvaloca' de la compañía madrileña 'De Malvaloca'. «Qué bien te queda ese nombre. Tu nombre de Malvaloca. Malva porque eres muy buena. Loquita porque quieres a un hombre. Y ese hombre quiere a otra». Este fandango, cuya letra firman Rafael de León y Antonio Quintero, sirve a la compañía como hilo conductor para, haciendo un recorrido por diferentes palos, contar la historia de esta mujer herida, que sin embargo juega, vive y se muestra en su locura, en su desesperación y en sus celos. La Malvalocase nombra así misma...escapando así a la frustración.

El ciclo concluirá e el domingo con 'Los zuecos van hacia sus buenos hábitos'. Daniel Abreu y Roberto Torres han mantenido una estrecha relación artística y profesional desde hace años, con una proximidad física y de ideas en la creación de actividades tanto pedagógicas como de trabajos para la escena, y que ahora han dado un nuevo trabajo. 'Los zuecos van hacia sus buenos hábitos, se fundamenta en el trabajo de investigación del movimiento y en el cuerpo como motor de la acción y argumento coreográfico'. Coger un objeto y darle vueltas hasta ver en él lo poético de la existencia es parte del argumento de esta coreografía.

Y tras 'Danzando en el río' llega a este mismo enclave otra oferta singular en la que los creadores independientes despliegan todos sus argumentos artísticos para hacer pasar al público momentos inolvidables. Se trata de 'Las noches de la Teatrería' que tendrán lugar del 1 al 4 de septiembre. En la primera jornada el polifacético Robert Navarro ofrecerá un inusual y conmovedor recital poético musical a partir de textos de la poeta canaria María Padrón que lleva por título: 'El mar del mundo'. Siguiendo con la música, el día 4, María Méndez y Ramón Bueno interpretarán 'Canción de autor' un concierto de música de raíz contemporánea en la que combinan creaciones de ambos interpretes con voz, guitarras, pianos y acordeón.

La parte teatral se inicia el día 2 con 'Gloria Bendita', de Joseán Mateos, una comedia en la que los dos interpretes: Joven actor y vieja vedette esta en títere gigante, representan las dos caras de la misma moneda, Y al día siguiente La Máquina Teatro de Valencia pondrá en escena 'Pim Pam Pum' en el que una pareja de campistas adereza sus angustias existenciales con disparatadas situaciones propias del camarote de los Hermanos Marx.