Las galerías santanderinas Siboney y Juan Silió participan desde hoy en la Feria Estampa

Catorce artistas, cuatro de ellos cántabros, integran las propuestas colectivas de ambos veteranos espacios, junto 90 galerías, en el recinto madrileño de Ifema

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Las veteranas galerías santanderinas Juan Silió y Siboney participan desde hoy en una de las ferias de arte contemporáneo más importantes, Estampa, que reúne ... en esta edición más de 90 espacios de arte nacionales e internacionales y casi un millar de artistas. Las dos galerías cántabras durante décadas han tomado parte en ferias de arte contemporáneo no solo españolas, sino de píases como Portugal, Colombia o Reino Unido. Junto a ARCO y Artesantander, Estampa acoge habitualmente a ambos espacios. La inauguración oficial de la 33ª edición de la feria tendrá lugar hoy en el pabellón 6 de Ifema Madrid, en un acto presidido por Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura. Este año se caracteriza por albergar una propuesta «más comisariada, una selección de proyectos depurada y un completo programa de actividades que refuerzan el mercado del arte, impulsando un coleccionismo comprometido con la creación contemporánea en nuestro país». La argentina Liliana Porter es la artista invitada en esta edición.

