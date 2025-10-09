Las galerías santanderinas Siboney y Juan Silió participan desde hoy en la Feria Estampa

Las veteranas galerías santanderinas Juan Silió y Siboney participan desde hoy en una de las ferias de arte contemporáneo más importantes, Estampa, que reúne ... en esta edición más de 90 espacios de arte nacionales e internacionales y casi un millar de artistas. Las dos galerías cántabras durante décadas han tomado parte en ferias de arte contemporáneo no solo españolas, sino de píases como Portugal, Colombia o Reino Unido. Junto a ARCO y Artesantander, Estampa acoge habitualmente a ambos espacios. La inauguración oficial de la 33ª edición de la feria tendrá lugar hoy en el pabellón 6 de Ifema Madrid, en un acto presidido por Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura. Este año se caracteriza por albergar una propuesta «más comisariada, una selección de proyectos depurada y un completo programa de actividades que refuerzan el mercado del arte, impulsando un coleccionismo comprometido con la creación contemporánea en nuestro país». La argentina Liliana Porter es la artista invitada en esta edición.

EN DATOS Feria Estampa celebra su 33ª edición desde hoy al día 12 en el pabellón 6 de Ifema Madrid. Más de 90 galerías de arte contemporáneo y casi un millar de artistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con la vocación de Estampa de ser el referente del galerismo y el coleccionismo español, conforman el Programa General las principales galerías del país, entre las que destacan las dos salas cántabras, junto a nombres como Espacio Mínimo (Madrid), 1MiraMadrid (Madrid), Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Polígrafa (Barcelona), Max Estrella (Madrid), Ponce + Robles (Madrid), Mayoral (Barcelona), Leyendecker (Tenerife), Álvaro Alcázar (Madrid), ArtNueve (Murcia), Rafael Pérez Hernando (Madrid), o ATM (Gijón).

Lara Padilla. Serie Ágapes. Yvori Drift, 2025. j. silió 'Saeta' de Miguel Ángel Tornero (Baeza, 1978). j.silió 'Night light II' de José Lourenco. siboney 'Studiolo, óleo sobre tabla enyesada de Emilio González Sainz. siboney 1 /

En conjunto, Siboney y Juan Silió, presentan obras de catorce artistas, cuatro de ellos cántabros. En el primer caso: Teresa Moro, Emilio Pemjean, Emilio González Sainz, José Lourenco y Dis Berlín.

En el caso de la sala de la calle del Sol: Ricardo Cavada, Rufo Criado, FOD, Irene Grau, Lara Padilla, Manuel Minch, Sara Reyes, Miguel Ángel Tornero y Darío Urzay.

La galería Siboney participa en Estampa con cinco artistas que transitan por el territorio de lo íntimo y lo cotidiano, «reinterpretando la memoria o la espiritualidad en un delicado equilibrio entre lo poético y lo simbólico.

Su estand, subraya el galerista Juan Riancho, anima a seguir confiando en la pintura, lo que es «marca de la casa», al que este año se han añadido los trabajos de Emilio Pemjean, en los que reconstruye interpretativamente, espacios arquitectónicos desaparecidos, especialmente vinculados al periodo de entreguerras del siglo XX. A través de maquetas, fotografías y piezas audiovisuales, plantea «una reflexión sobre la pérdida, la transformación y la persistencia de la memoria arquitectónica».

«La arquitectura y el arte se pueden asimilar a un mecanismo mediador que transforma, redirige y ordena, relacionando y produciendo un lugar común entre lo cotidiano y lo construido por el espíritu», señala.

La propuesta de este estand se genera a partir de dos ideas. Por una parte reunir trabajos recientes de cinco artistas con una «incuestionable sensibilidad poética» y organizar una presencia con obras de artistas que han expuesto esta temporada en el espacio de la galería en Santander, y con una selección de trabajos suyos, incorporando piezas nuevas de esas series que se presentaron en la sala. «Y si hablamos de naturaleza, esto nos obliga a poner el foco directamente en Emilio González Sainz (Torrelavega, 1960) que para la feria nos presenta nuevas entregas de su serie reciente titulada 'Uccelliana', trabajos que comparten sus nuevos hallazgos pictóricos». Son obras en las que junto a novedades que el artista ya ha incorporado a su iconografía -registros dobles, superposición de narraciones, tanto horizontales como verticales, o leves modificaciones de una misma escena- ha incorporado guiños a los talleres de los artistas del renacimiento en Italia, y que ha titulado 'Studiolos'.

En Estampa la Galería Juan Silió, por su parte, plantea un recorrido a través de las tres generaciones que marcan y explican la historia de la galería, con una selección de obra de tres artistas de cada una de ellas. Ricardo Cavada, artista que ha acompañado el proyecto desde su inicio, junto con figuras como Rufo Criado, y Darío Urzay que, con un trabajo principalmente pictórico, aunque no solo, ejemplifican la evolución de la pintura española en las últimas décadas del siglo XX. En la actualidad la galería cuenta con una fuerte presencia de artistas de media carrera, «representando una muestra significativa de la generación de artistas nacidos a finales de los 70 y durante la década de los 80: Miguel Ángel Tornero, Fod o Irene Grau son tres ejemplos de este nutrido grupo que, con una consolidada trayectoria, están presentando o presentarán exposiciones individuales en instituciones como el Reina Sofía CentroCentro Madrid o el IVAM, respectivamente. Por último, dada la importancia de «apoyar el tejido local y acompañar a los creadores jóvenes en el desarrollo de su carrera» el estand incluye obras de Lara Padilla, Sara Reyes o Manuel Minch representan parte de este programa desarrollado especialmente en nuestro espacio de Santander, y que queremos que sirva de ventana para el talento más joven».

Estampa, que otorgará premios de adquisición, becas de formación y residencias artísticas, incluye en este apartado firmas cántabras que otorgan distinciones como las Colecciones Navacerrada y Kells. La feria, además, entregará el Premio al Mejor Stand Estampa 2025.