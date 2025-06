El peruano Maido arrebata el trono de mejor restaurante del mundo a Asador Etxebarri Arginzoniz repite en segunda posición y corona a su sumiller como el mejor del mundo en una lista 50 Best que mantiene a Diverxo en el 4, Elkano en el 24 e incluye a Enigma por primera vez en el 34

Guillermo Elejabeitia Jueves, 19 de junio 2025, 22:50 Comenta Compartir

Partía como el gran favorito, pero no pudo ser. Asador Etxebarri se ha quedado de nuevo a las puertas de coronarse como el mejor restaurante del mundo en The World's 50 Best Restaurants, presentada este jueves en la ciudad italiana de Turín. La lista ha decidido aupar al peruano Maido, saltándose la lógica que llevaba imperando en las últimas ediciones: desde que en 2019 decidiera dejar fuera de concurso a los ganadores, ha accedido al trono el número 2 del año anterior. Esa 'lista de espera' se ha roto esta vez, probablemente por la cercanía del triunfo del barcelonés Disfrutar, número uno el año pasado, para coronar a uno de los valores en alza de la cocina latinoamericana. Caprichos de un sistema de escalafón que lo mismo eleva a las alturas, que deja caer a primeras figuras.

Bittor Arginzoniz llevaba cerca de una década encaramado al 'top 10' y era de justicia que se le reconociera una trayectoria intachable. Para muchos, Etxebarri debería haber ganado hace tiempo, la segunda posición alcanzada en 2024 permitía albergar grandes esperanzas de que este iba a ser su año, pero 50 Best ha decidido que aún no es su momento. Ser segundo del mundo otra vez es un gran logro, pero a estas alturas casi parece una afrenta. Como premio de consolación la organización aúpa a su sumiller, Mohammed Benabdallah, como el mejor del mundo.

El restaurante que le ha arrebatado la victoria -situado en Lima- es uno de los máximos exponentes de la cocina nikkei, que mezcla la tradición de la emigración japonesa con los ingredientes del Perú, alumbrando una de las fusiones más populares en el mundo. Llevaba más de una década en la lista y el año pasado fue tercero. Para Etxebarri aún cabe la posibilidad de una remontada el año que viene, de lo contrario emprendería la misma senda descendente que han seguido Arzak, Azurmendi o Nerua, que llegaron alto pero hoy no tienen presencia en la lista.

Tampoco Diverxo ha podido revalidar el triunfo español, aunque se mantiene firme en el cuarto puesto. Dabiz Muñoz había anunciado una ambiciosa mudanza a un nuevo local a las afueras de Madrid que prometía disparar su proyección internacional, pero aquellos planes se cancelaron hace unos meses y el restaurante seguirá ocupando de momento su espacio en el hotel Eurobuilding. Eso puede haber generado una sensación de interinidad que ha limitado sus posibilidades de ascenso, pero es muy probable que un chef en plena madurez creativa coja carrerilla para brindar grandes alegrías a la cocina española en los próximos años.

Enigma, favorito de los chefs

El que si sube es Elkano, en la localidad guipuzcoana de Guetaria, histórica parrilla de pescado que en los últimos años ha sabido reinventarse saliéndose de lo esperado, traspasando fronteras hasta convertirse en una referencia internacional. De nuevo cocina desnuda, como la de Etxebarri, y una ejemplar relación con los pescadores que inició el patriarca Pedro Arregi y no ha dejado de cultivar su hijo Aitor. Llegó a ser 16 en la lista y en los dos últimos años acusaba leves caídas, esta vez remonta del 28 hasta el 24.

La otra gran noticia de la gala ha sido la entrada de Albert Adrià, que sitúa a Enigma entre los 34 primeros y se lleva además el premio Estrella Damm Chef's Choice, que le acredita como el favorito de sus compañeros de profesión. Tras el traumático cierre de Tickets y del resto de proyectos de El Barri durante la pandemia, el hermano pequeño de Ferran -responsable de muchos de los audaces ejercicios de creatividad de El Bulli- reclama su lugar en la primera línea de la gastronomía mundial. Su restaurante barcelonés no deja indiferente a nadie y no son pocos los críticos que han defendido para él distinciones que otras guías no terminan de concederle, así que su triunfo tiene algo de desagravio.

Entre las noticias que arroja la lista a nivel internacional, destaca la abrumadora presencia de restaurantes de Bangkok, que se sitúa como la gran capital culinaria del planeta con seis referencias en la lista y ostenta la entrada más alta, el restaurante Potong. También tiene razones para sacar pecho Lima, que además de al ganador de este año y al de hace dos, Central, acoge a Kiolle (9), Mérito (26) y Mayta (39). La subida más fuerte la protagoniza el londinense Ikoyi. Otros que partían como favoritos, el parisino La Table by Bruno Berjus y el neoyorquino Atomix, 8 y 12 respectivamente, también tendrán que esperar ¿Será por fin 2026 el año de Etxebarri?

Temas

Restaurantes

Gastronomía

Turin

Lima