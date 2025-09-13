El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
Logo Patrocinio
El actor Luis Tosar, con su Faro de Honor, junto a Álvaro Longoria. Juanjo Santamaría

Luis Tosar

Actor
«Me gustaría que las películas cabronas generen algo bueno a las personas»

El intérprete gallego recogió anoche en el Festival santanderino el Faro de Honor a toda su trayectoria

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Pausado, con la misma voz profunda de los personajes que lo han convertido en rostro reconocible y actor reconocido (tiene 3 Goya y 10 nominaciones) ... Luis Tosar (Lugo, 1971), recogió anoche en el Centro Botín el Faro de Honor a toda su trayectoria. Más de 25 años de interpretación reconocidos por el Festival de Cine de Santander en su arranque de la 9ª edición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  4. 4 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  9. 9

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  10. 10

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Me gustaría que las películas cabronas generen algo bueno a las personas»

«Me gustaría que las películas cabronas generen algo bueno a las personas»