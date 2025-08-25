El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juanjo Santamaría

Jaime Martín evoca su raíz musical y su vínculo con el FIS

El Festival Internacional de Santander emprendió anoche la última semana de programación de esta 74 edición

DM .

DM .

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

El Festival Internacional de Santander emprendió anoche la última semana de programación de esta 74 edición con el debut en el FIS de la Sinfónica ... de Melbourne. A la batuta de su director titular, el santanderino Jaime Martín. Y la presencia de una de las grandes estrellas del piano, Khatia Buniatishvili, que también actuó por primera vez en la sala Argenta. En el regreso al Festival que dirigió durante más de una década, Martín abordó un programa que incluyó 'Cuadros de una exposición' de Músorgski: «La obra que escuché con 8 años en la Porticada y la razón por la que soy músico».

