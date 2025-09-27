Joan Fontcuberta, José Manuel Navia y Jorge Cembranos, en el Casyc PHoto

Las clases magistrales de Joan Fontcuberta y José Manuel Navia, el taller de Jorge Cembranos y el encuentro con el fotógrafo de Magnum, Antoine D' ... Agata, en una cita en colaboración con El Temporal, vertebran la programación de Casyc PHoto, Espacio Pablo Hojas, con destino al último trimestre de 2025. Encuentros con fotógrafos como Miguel Ángel García, Helena Garay o los fotoperiodistas Esteban Cobo y Antonio Aragón, junto a la conferencia de Bernardo Riego sobre el Aula de Fotografía de la Universidad de Cantabria, más la exposición de Jorge Talledo, bajo el epígrafe 'Habitar el vacío', completan la programación. El curso 2025-2026, estructurado en tres trimestres, se pone en marcha así dentro de esta apuesta que la Fundación Caja Cantabria viene realizando «por difundir la fotografía y la cultura de la imagen en la región».

La programación de este trimestre en Casyc PHoto se abre con la inauguración el día 9 de octubre de la exposición de Jorge Talledo 'Habitar el vacío' donde, a través una docena de imágenes, muestra algunos de los lugares donde ha vivido en los últimos años. El 16 será el momento del encuentro con Miguel Ángel García. Con el título 'La curiosidad nunca mató al gato', el fotógrafo madrileño afincado en Cantabria hará un extenso repaso a toda su carrera, casi seis décadas en las que la curiosidad siempre ha sido el motor de su trabajo.

Las claves Tiempo de encuentro Riego recorrerá la historia del Aula de Fotografía de la UC, proyecto desarrollado entre los años 1987 y 2001 Leyenda de la fotografía D'Agata, en 'El vientre del mundo', protagonista de la actividad en colaboración con El Temporal

Jorge Cembranos dirigirá el día 18 la clase magistral 'Espejos, máscaras, medias verdades', un taller de fotografía que profundizará en el retrato como vía de conocimiento personal a partir de conceptos como «persona» y «esencia».

El 30 de octubre se presentará la tercera sesión de 'Visionados', una propuesta que reúne fotolibros y documentales en torno a un autor o a un tema de interés fotográfico. En este caso, la protagonista será la fotógrafa americana Annie Leibovitz (USA, 1949), en un encuentro titulado 'Ricas y famosas', donde se pondrán en común libros de la autora, el paradigma de la retratista contemporánea, y se hablará sobre su obra. Esta actividad, que es gratuita, requiere inscripción previa.

Ya en noviembre, el viernes 7, la programación continúa con la clase magistral de todo un icono de la fotografía documental española: José Manuel Navia. A partir de una propuesta titulada 'El viaje como ejercicio de reconocimiento', realizará un recorrido por su muy dilatada trayectoria, con especial atención a sus últimos proyectos. Mediante la proyección de numeroso material gráfico, se analizará cómo, para Navia, «en todo viaje fotográfico hay mucho más de reconocimiento que de descubrimiento y cómo todo viaje es en cierto modo circular: desde la búsqueda inicial al retorno al origen, a uno mismo...el viaje como la mejor metáfora de la vida humana». Helena Garay, profesora de Fotografía en la Universidad Europea del Atlántico, presentará el 13 de noviembre 'Retratomanía. Presentación y representación del individuo a través de la pose corporal en el retrato fotográfico', un recorrido reflexivo por la evolución del retrato, entendiendo este género no solo como una técnica artística, sino como una poderosa herramienta para la construcción del 'yo'.

Ampliar Imagen de la muestra 'Habitar el vacío'. Jorge Talledo

Al día siguiente, será el turno de Antoine D'Agata, con un PhotoEncuentro titulado 'El vientre del mundo', realizado en colaboración con El Temporal. D'Agata, fotógrafo de la agencia Magnum y toda una leyenda dentro de la fotografía contemporánea, se formó en Nueva York, en el IPC, Centro Internacional de Fotografía, en los años ochenta de la mano de, entre otros, Larry Clark o Nan Goldin. Aparte de la fotografía ha explorado el mundo del cine. Su trabajo, habitualmente centrado en el lado oscuro de la vida, ha reflexionado sobre asuntos como las adicciones, el sexo o las obsesiones personales. El mes se cierra con la charla que Bernardo Riego impartirá el jueves 27. Con el título Tiempo de Encuentro: 'El Aula de Fotografía de la Universidad de Cantabria', hablará sobre un proyecto que, entre los años 1987 y 2001, trató de conectar a los jóvenes creadores de la región con los autores más avanzados del país en aquellos lejanos tiempos de visibilidad internacional de la fotografía española».

Ya en diciembre, el día 5, viernes, asistiremos a la clase magistral de Fontcuberta (Premio Nacional en 1998). Con el título 'La fotografía, de la alquimia al algoritmo', analizará la historia de la disciplina desde sus orígenes, con el misterio de una alquimia fundacional, «hasta los tiempos actuales, donde ha terminado en otra magia: la de los algoritmos». Fontcuberta expone hasta 2026 en las Naves de Gamazo, sede de la Fundación Enaire.

El trimestre concluirá con dos PHotoEncuentros dedicados al fotoperiodismo realizado en la región. El jueves, 11, Esteban Cobo tendrá un encuentro con el público (Fotoperiodismo. El testigo incómodo), donde realizará un recorrido rápido sobre su trayectoria profesional, analizando los desafíos éticos y profesionales que presenta el fotoperiodismo en contextos de conflicto, emergencia o censura. Por su parte, Antonio Aragón Renuncio ofrecerá la ponencia 'Siempre he amado la fotografía... y contar historias'; será el día 18 y en ella nos hablará sobre los «ingredientes» con los que sazona sus «recetas fotográficas, imprescindibles a la hora de abordar su extenso trabajo documental».

La mayor parte de las actividades planteadas para este trimestre son de carácter gratuito y acceso libre. Los talleres y las clases magistrales se realizan mediante inscripción previa con un número limitado de alumnos.

Coordinado por Javier Lamela, Raúl Lucio y Javier Vila, y de la mano del equipo de la Fundación Caja Cantabria, Casyc PHoto es un proyecto que arrancó a finales de 2024. Su sede, en la calle San Celedonio, 36, cuenta con unas instalaciones de unos 100 metros cuadrados, distribuidos en varias salas dedicadas a las diferentes actividades programadas.