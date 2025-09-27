El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jorge Cembranos dirigirá 'Espejos, máscaras, medias verdades, un taller que profundizará en el retrato. DM

Joan Fontcuberta, José Manuel Navia y Jorge Cembranos, en el Casyc PHoto

La exposición de Jorge Talledo y un encuentro especial con el fotógrafo de Magnum, Antoine D'Agata, en la programación del Espacio Pablo Hojas para el último trimestre

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Las clases magistrales de Joan Fontcuberta y José Manuel Navia, el taller de Jorge Cembranos y el encuentro con el fotógrafo de Magnum, Antoine D' ... Agata, en una cita en colaboración con El Temporal, vertebran la programación de Casyc PHoto, Espacio Pablo Hojas, con destino al último trimestre de 2025. Encuentros con fotógrafos como Miguel Ángel García, Helena Garay o los fotoperiodistas Esteban Cobo y Antonio Aragón, junto a la conferencia de Bernardo Riego sobre el Aula de Fotografía de la Universidad de Cantabria, más la exposición de Jorge Talledo, bajo el epígrafe 'Habitar el vacío', completan la programación. El curso 2025-2026, estructurado en tres trimestres, se pone en marcha así dentro de esta apuesta que la Fundación Caja Cantabria viene realizando «por difundir la fotografía y la cultura de la imagen en la región».

Espacios grises

