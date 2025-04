Creo que hoy nadie pondrá en duda que la narrativa de Vargas Llosa figura por derecho propio no solo en el canon de la novela ... en español de la segunda mitad del siglo XX, sino también en el canon de la literatura producida por Occidente durante el mismo periodo.

Pero ¿seguirá siendo así dentro, por ejemplo, de una o dos décadas? La pregunta no me la hago por la valoración de la intrínseca calidad de su producción (que en mí no despierta dudas), sino porque en esto de la posteridad literaria la 'progresía' casi siempre logra imponer su sentencia, y el autor de 'La fiesta del chivo' tiene al menos dos papeletas para que, pasado el tiempo, la progresía académica y cultural hispánica e hispanoamericana le pase las correspondientes y puntuales facturas.

La primera será por su valiente y decidida defensa de la democracia liberal y del sistema político, económico y social que esta representa. En tiempos no solo poco propicios para dicha defensa, sino abierta y radicalmente hostiles, el escritor recogió dicha bandera y la sostuvo con plena y valiente convicción en ensayos, tribunas de opinión, foros universitarios…, enfrentándose al consiguiente señalamiento y linchamiento político, y al hecho de ir a contracorriente frente a las políticas e ideas liberticidas defendidas por la 'nueva izquierda' y sus secuaces.

La segunda factura será por denunciar el sistemático ataque a la 'alta cultura y al gran arte', y a los valores éticos y estéticos que representan. Un empeño enfrentado directamente a la preponderancia avasalladora de la llamada cultura del espectáculo, es decir, la de la banalización, la frivolidad y la desmemoria, esa que, en palabras de otros 'señalados' como Alain Finkielkraut o George Steiner, en nuestro tiempo se materializa en la paulatina derrota del pensamiento y el permanente descrédito de la palabra.