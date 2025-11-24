El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alma del folclore cántabro

Juan Antonio Prieto

Juan Antonio Prieto

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:24

Conchi García Alonso era el alma del folclore cántabro. Cualquiera de las acepciones que tiene esta palabra en el diccionario de la RAE, se ajusta ... a ella. Como energía, era «la viveza, el impulso, el interés o la voluntad que se pone en algo». Como elemento central, era «la parte principal o el núcleo de algo». Como componente estructural, era «la pieza central que une las partes de algo»… Conchi era todo eso, en lo que se refiere a nuestro folclore. Fue una infatigable y entusiasta colaboradora de la Gala del Folclore Cántabro, desde sus inicios. Siempre dispuesta, ofreciendo ideas y solucionando cuantas dificultades iban apareciendo en su camino. Por encima de todo, Conchi era una 'Buena Persona', con mayúsculas.

