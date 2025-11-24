Conchi García Alonso era el alma del folclore cántabro. Cualquiera de las acepciones que tiene esta palabra en el diccionario de la RAE, se ajusta ... a ella. Como energía, era «la viveza, el impulso, el interés o la voluntad que se pone en algo». Como elemento central, era «la parte principal o el núcleo de algo». Como componente estructural, era «la pieza central que une las partes de algo»… Conchi era todo eso, en lo que se refiere a nuestro folclore. Fue una infatigable y entusiasta colaboradora de la Gala del Folclore Cántabro, desde sus inicios. Siempre dispuesta, ofreciendo ideas y solucionando cuantas dificultades iban apareciendo en su camino. Por encima de todo, Conchi era una 'Buena Persona', con mayúsculas.

Recuerdo que hace unos años, se me ocurrió la idea de reunir a un gran número de pandereteras en el escenario de la Sala Argenta. En Proa, teníamos la idea de batir un récord y que fuera registrado por Guinnes. Era una buena forma de promocionar nuestro folclore. Hablé con Conchi y, en pocos días, ya había reunido más de 300. Hubimos de desistir del registro Guinnes porque disparaba nuestro presupuesto, pero, gracias a Conchi, disfrutamos del sonido y la voz de 323 pandereteras. Años después, en 2023, decidimos concederle el premio Proa y le sugerí, a pocos días de la Gala, que estaría bien que se sintiera arropada por sus colegas y volvió a reunir a 100 pandereteras. En sus palabras de agradecimiento, aquel 1 de marzo de 2023, dijo que «los cántabros somos los más antichovinistas del mundo y defendemos muy poco nuestras tradiciones». Dijo, simplemente, algo que pensamos todos los que amamos nuestro folclore, pero muy pocos se atreven a decir. Aprovechó para reivindicar más apoyo para la música popular «que sobrevive –dijo– gracias a los cuatro locos que estamos aquí». Razón, sin duda, no le faltaba.

Desde el cielo seguirá guiando nuestros pasos y empujando nuestras iniciativas. Mi más sentido pésame para su familia, sin cuya colaboración no hubiera podido desarrollar la gran tarea que llevó a cabo durante su vida.