L a palabra 'resme' fue recogida como montañesismo por Cossío en 1927, García Lomas en 1966 y Saiz Barrio en 1991, que la definen como ... voz coloquial para expresar el modo pronto y violento de hacer una cosa. Asimismo, Barrio da otro valor coloquial: soltura para el trabajo. Realizar algo con 'resme' refleja, por tanto, esa avidez humana de que todo se alcance con agilidad. Nuestro mundo digital es un mundo con 'resme', porque todo tiene que ser inmediato.

García Lomas subrayó la afinidad de 'resme' con «remango», pero también apuntó la existencia de 'rasme', con 'a', como variante fonética. Mencionó complementariamente la palabra 'levispera' o 'lebrispera', que se utilizaba para referirse a la mujer que andaba siempre a la carrera. Para mí que ninguno de estos términos se encuentra ya en circulación cotidiana, ni en el español de Cantabria de expresión oral ni en los mensajes escritos, salvo que algún hablante de cierta edad tenga la bondad de corregir esto y señalar dónde y cómo se usaría en la actualidad.

Posiblemente 'remango' consiguió bastante éxito como para orillar otras opciones. La primera aparición de 'remango' en un diccionario (1803) casi nos hace necesario otro para entender la descripción: «el doblez que hace la basquilla o guardapiés quando se enfalda hacia la cintura». Pero ya Domínguez, medio siglo después, advierte de un uso metafórico de 'remangarse': es «ponerse en actitud de obrar resueltamente».

Como forma 'arremango', sin embargo, se había conocido en los diccionarios del siglo XVIII, que ofrecían refranes humorísticos y algo misóginos: «arremangose mi nuera, y volcó en el fuego la caldera» (el ocioso que se ve torpe, para una vez que actúa); «una vez que me arremangué, toda me ensucié» (el infortunio del que se decidió); «a bien te salgan hija estos arremangos» («el mal fin que tiene la desenvoltura y licencioso despejo de las doncellas» decía la RAE en 1770). Ya Cervantes y Quevedo lo utilizaban, y después Jovellanos. Pero 'resme' parece voz específicamente montañesa. Es breve y sugerente y no nos costará adoptarla de nuevo. ¡Con resme!