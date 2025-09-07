El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El escritor cubano Leonardo Padura acaba de publicar su nueva novela. Marta Pérez

Leonardo Padura presenta en Santander 'Morir en la arena', su nueva novela

Premio Princesa de Asturias hace una década, hablará el próximo jueves en Librería Gil de su «seductora historia de amor y resentimiento, pero también de esperanza»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Concebida como una dramática historia real que cuenta cincuenta años de un país, 'Morir en la arena' (Tusquets) es la nueva ficción del escritor cubano ... Leonardo Padura. La novela, que vio la luz el pasado día 27, será presentada por su autor en Santander el próximo jueves, día 11, a las 19.00 horas, en la santanderina Librería Gil de la plaza Pombo. El Premio Princesa de Asturias estará acompañado por el periodista Fernando García del Río. Padura (La Habana, 1955) logró el reconocimiento internacional con sus novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde, caso de 'Pasado perfecto', 'Vientos de cuaresma', 'Paisaje de otoño', 'Adiós, Hemingway', o 'Personas decentes', merecedoras de premios como el Café Gijón, el Dashiell Hammett y el Premio Pepe Carvalho de 2023.

