Leonardo Padura presenta en Santander 'Morir en la arena', su nueva novela

Concebida como una dramática historia real que cuenta cincuenta años de un país, 'Morir en la arena' (Tusquets) es la nueva ficción del escritor cubano ... Leonardo Padura. La novela, que vio la luz el pasado día 27, será presentada por su autor en Santander el próximo jueves, día 11, a las 19.00 horas, en la santanderina Librería Gil de la plaza Pombo. El Premio Princesa de Asturias estará acompañado por el periodista Fernando García del Río. Padura (La Habana, 1955) logró el reconocimiento internacional con sus novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde, caso de 'Pasado perfecto', 'Vientos de cuaresma', 'Paisaje de otoño', 'Adiós, Hemingway', o 'Personas decentes', merecedoras de premios como el Café Gijón, el Dashiell Hammett y el Premio Pepe Carvalho de 2023.

También es autor de 'La novela de mi vida', 'El hombre que amaba a los perros', 'Herejes' y 'Regreso a Ítaca', la monumental 'Como polvo en el viento' y el libro de relatos 'Aquello estaba deseando ocurrir', entre otros títulos. En su regreso a la novela 'Morir en la arena' se postula como una seductora historia de amor y resentimiento, pero también de esperanza.

La nueva narración está centrada en la vida de Rodolfo la cual siempre ha estado marcada por el trauma de la guerra de Angola, pero sobre todo por el asesinato de su padre a manos de su hermano. Rencores y secretos familiares se entrelazan en la trama. El narrador cubano, en la reciente puesta de largo de su obra en España la define como «la crónica de un derrumbe». Y confiesa: «Es la novela más triste que he escrito. Quería hablar del destino final de mi generación, gente que trabajó, se sacrificó, sufrió prohibiciones y limitaciones (...) y ahora se encuentran con que son más pobres que nunca».

«En Cuba es imposible alienarte de la realidad, la realidad no es que te toque a la puerta, es que la abre y entra en tu casa, en forma de apagón o de que no hay el medicamento que necesitas porque eres hipertenso», dijo en la presentación. Aunque «nunca puedes decir nunca», Padura matizó que no se ve abandonando Cuba, donde se siente profundamente arraigado en lo cultural, y sigue viviendo en el mismo barrio y la misma casa donde nació. Padura alude en su nueva obra a la persecución que han sufrido escritores e intelectuales en el país, especialmente a finales de los setenta, cuando se impuso la «parametración», es decir, que se exigían unos parámetros para poder representar a la cultura cubana». El arranque de su carrera como escritor independiente vino con la concesión, en 1996, del Premio Gijón de Novela por 'Máscaras' en España. Premio que, no solo, le «salvó» económicamente, sino que le abrió las puertas de Tusquets, donde ha publicado toda su obra desde entonces.